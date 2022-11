Et si les propriétaires d’armes devaient passer un test ? La République tchèque offre une réponse.

Commentez cette histoire Commentaire

PRAGUE – Lorsque huit personnes ont pris place dans la salle de classe, le surveillant a mis ses lunettes et a dit qu’il était temps de commencer. Il a pris les présences. Il lança un regard noir alors qu’une personne arrivait en retard. Il a décrit comment le test fonctionnerait – 30 questions à choix multiples, 40 minutes – et comment marquer correctement un X sur la feuille de réponses. Puis il a commandé des téléphones; seuls un stylo et du papier, dit-il, étaient autorisés sur la table.

“Si quelqu’un a besoin d’aller aux toilettes, c’est le moment”, a-t-il déclaré.

Le test avait toutes les notes fastidieuses d’un examen de lycée, jusqu’à l’affiche de motivation sur le mur disant “je le ferai”.

Mais en République tchèque, cela fait partie de la façon dont vous obtenez une arme à feu.

Et 40 minutes plus tard, trois des neuf avaient déjà échoué, ont franchi la porte alors que les autres passaient aux étapes ultérieures de l’examen, au cours desquelles ils devaient prouver leur capacité à manier une arme en toute sécurité et à tirer avec précision.

Dans une Amérique déchirée par la violence armée, avec les récentes fusillades de masse dans un Walmart en Virginie et un club LGBTQ au Colorado, les armes peuvent souvent être achetées sans même une vérification des antécédents. Alors que le pays est divisé sur les moindres changements apportés aux lois sur les armes à feu, la question n’est qu’hypothétique : et si quelqu’un qui voulait une arme devait d’abord prouver sa compétence ?

La République tchèque incarne une réponse. Selon les normes européennes, ses lois sur les armes à feu sont permissives. Il permet aux gens de porter des armes dissimulées à des fins de légitime défense, et c’est l’un des rares pays au monde – et le seul en Europe – qui accorde le droit constitutionnel de porter des armes. Mais l’exercice de ce droit dépend du test.

Les législateurs tchèques et les propriétaires d’armes à feu affirment que leur système national augmente considérablement les chances de propriété responsable. Les règles exigent également une autorisation de santé et une vérification des antécédents, et exigent un stockage sûr des armes une fois qu’elles sont achetées. Dans un pays plus peuplé que New York, il y a eu sept homicides avec des armes à feu au cours de toute l’année dernière.

«Nous avons vraiment une mauvaise politique à bien des égards ici – la corruption. Mais quelque chose dont je suis fier, c’est cette loi », a déclaré Martin Fiser, 35 ans, instructeur d’armes. “Cela peut être un modèle pour le reste du monde.”

Le test est obligatoire pour tous ceux qui veulent une arme, y compris les chasseurs, les collectionneurs, même ceux qui héritent d’un fusil de chasse d’un grand-père. Les normes sont élevées : Le test consiste en des questions tirées au hasard parmi un pool de 501 possibles. Ceux qui essaient d’obtenir la licence la plus difficile à obtenir – pour le transport dissimulé – ne peuvent manquer qu’une seule question. Le taux d’échec est d’environ 40 %.

« Les cours pratiques ne sont pas obligatoires. Mais sans cela, vous avez une chance minime de passer », a déclaré Pavel Ausficir, qui travaille dans un champ de tir à Prague.

Il a mentionné une application gouvernementale et un site Web où les gens peuvent étudier pour la partie écrite de l’examen.

Les questions sont précises et sondent les détails de la législation en matière de sécurité et du code pénal. Un exemple:

Selon le règlement gouvernemental n° 217/2017, la poudre noire de chasse, la poudre sans fumée et les allumettes ne peuvent être stockées que :

R : Dans un endroit où l’humidité de l’air ne dépasse pas 70 % et à une température ne dépassant pas 25 degrés Celsius ;

B : Dans un endroit sec sans lumière directe du soleil, à une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius ;

C : Dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 40 degrés Celsius.

“Ce n’est pas qu’une personne ait besoin de mémoriser la loi”, a déclaré Ausficir, “mais le test vérifie sûrement qu’elle l’a lue.”

La notion de tester les propriétaires potentiels d’armes à feu n’est pas uniquement du ressort de la République tchèque. De nombreux pays de l’Union européenne ont une sorte d’examen de compétence, bien que la difficulté varie.

Certains États américains, dont la Californie et le Connecticut, exigent soit une formation à la sécurité, soit un examen avant la délivrance d’un permis d’armes à feu. Mais la majorité des États autorisent les gens à porter des armes sans jamais apprendre à en tirer. À l’échelle nationale, la mosaïque de règles pose problème. Même ceux qui se trouvent dans des États plus restrictifs peuvent contourner les exigences de test en achetant des armes à feu auprès de fournisseurs privés en ligne.

Dans les États qui ont des examens, les exigences “ne sont pas aussi difficiles que ce que la République tchèque a mis en place”, a déclaré Sean Holihan, directeur législatif de l’État pour le groupe de prévention de la violence armée dirigé par l’ancienne membre du Congrès Gabrielle Giffords (D-Ariz .).

Les législateurs tchèques disent qu’ils ont un luxe que les Américains n’ont pas. Les armes à feu ne sont pas une question politiquement tendue. Environ 1 Tchèque sur 30 détient un permis d’armes à feu. Pour la plupart des autres, la question est rarement discutée.

Le droit constitutionnel de porter des armes n’a été mis en place que l’année dernière, non pas à cause d’une vague de fond populaire, mais parce que les législateurs ont aimé les lois nationales telles qu’elles sont et voulaient s’assurer que les initiatives de l’UE adoptées en réponse aux attaques terroristes ne les compromettraient pas.

“Les armes à feu sont appréciées par les détenteurs d’armes”, a déclaré Martin Cervicek, sénateur et ancien président des forces de police tchèques. “Mais ils ne sont pas considérés comme sacrés.”

Ce sentiment, et l’absence de tout lobby majeur des armes à feu, ont facilité le durcissement du système. Après qu’un homme armé a tué huit personnes dans un restaurant tchèque en 2015, lors d’une rare fusillade de masse – menée par un propriétaire légal d’armes à feu qui montrait des signes d’instabilité mentale – les lois ont été rapidement modifiées pour donner à la police le pouvoir de saisir des armes lorsqu’une personne la capacité mentale est mise en doute.

La dernière fusillade de masse tchèque a eu lieu en 2019, lorsqu’un homme armé a tué sept personnes dans un hôpital. Mais l’agresseur, qui n’avait pas le droit de posséder légalement une arme à feu, avait dû se donner beaucoup de mal pour fabriquer une arme.

Le système de test national tchèque est né dans le vide de l’effondrement communiste de 1989. Les communistes avaient décrété que les armes à feu ne pouvaient être délivrées sous licence qu’à ceux qui en faisaient la preuve. Mais dans la pratique, presque personne, à part la police et les apparatchiks du parti, n’avait pu en obtenir un. Alors que la nouvelle démocratie tchèque essayait d’interpréter cette loi vague, la police locale a commencé à mener des examens. En quelques années, le système est officialisé : une épreuve écrite et pratique, supervisée par un commissaire nommé par le gouvernement. Le pays a régulièrement élargi le pool de questions possibles pour les candidats.

Le ministère tchèque de l’Intérieur, qui supervise le système de test, n’a pas autorisé le Washington Post à participer aux tests. Mais il a partagé des vidéos non coupées de plusieurs sessions de test, qui ont lieu dans des centres d’armes à feu à travers le pays, généralement en groupes de 15 à 20 personnes.

Jan Bartosek, directeur de la politique sur les armes à feu du ministère, a déclaré que la partie la plus difficile concerne la manipulation en toute sécurité, lorsque quelqu’un doit montrer qu’il peut démonter une arme, la remonter et faire face à des pannes comme une charge de pétard ou une double alimentation. L’une des vidéos montrait une femme à qui l’on demandait de simuler l’événement d’un échec de tir. Elle était censée garder l’arme pointée sur une cible pendant 10 secondes, juste au cas où le tir se produirait avec un retard. Mais elle a plutôt essayé de le décharger immédiatement.

“Malheureusement, je dois terminer votre examen ici même”, a déclaré l’administrateur du test.

Bartosek, montrant la vidéo à The Post, a déclaré que la femme devait alors signer un document confirmant l’échec. Elle pourrait éventuellement repasser le test. Mais beaucoup de gens qui échouent abandonnent après un essai, dit-il.

Dans n’importe quel pays “vous pouvez vous concentrer sur la réglementation des armes ou des personnes”, a déclaré Bartosek. “Nous nous concentrons principalement sur les gens.”

La République tchèque a connu cette année une légère augmentation du nombre de personnes cherchant des armes, ce que les autorités attribuent à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ludek Cakl, 43 ans, développeur informatique et père de deux enfants, a déclaré que la guerre, au cours de laquelle tant d’Ukrainiens ont été contraints de prendre les armes, l’a amené à réévaluer la valeur de savoir manier une arme.

Ainsi, le mois dernier, il a entamé le processus d’obtention d’une arme à feu : rendre visite à son médecin, obtenir un bilan de santé mentale sans équivoque, payer des frais de traitement, puis, cinq jours avant son test officiel, arriver dans un champ de tir souterrain, où il se tenait dans devant une table jaune et assemblé un pistolet semi-automatique CZ-75.

“La commission va vous demander de décrire les différentes parties de l’arme”, a déclaré un instructeur à Cakl.

Cakl a pris des notes sur un presse-papiers.

Après plusieurs heures, il était temps de s’entraîner au tir et il fut conduit dans un champ de tir sombre et semblable à un tunnel sous les voies du métro de Prague, ses murs claquant à chaque fois qu’un train passait.

Cakl a appris que le jour du test, il devrait atteindre la cible quatre fois sur cinq. Il tirerait avec un pistolet à 10 mètres de la cible. Et puis un fusil à 25 mètres.

C’est donc ce qu’il a pratiqué. L’instructeur lui a dit comment planter ses pieds, comment garder une main ferme et comment même sa respiration pouvait influencer la visée du fusil niché contre son épaule.

Il a d’abord essayé le pistolet : tous sur la cible.

Puis il a essayé le fusil de plus loin : il a touché quatre sur cinq.

“Mes premiers coups”, a déclaré Cakl en regardant les impacts de balles.

L’instructeur a offert une poignée de main et a sorti un couteau de poche, coupant la feuille cible – un souvenir pour Cakl.

“Un excellent résultat”, a déclaré l’instructeur.

Mais Cakl, quittant le stand de tir, a déclaré qu’il était toujours nerveux. Il avait tellement de choses qui lui passaient par la tête.

“C’est plus difficile que ce à quoi je m’attendais”, a-t-il déclaré.

Il a dit à l’instructeur qu’il voulait revenir pour une autre leçon avant son examen.