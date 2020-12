Getty Images

Les économistes ont un plan pour acheter l’immunité collective par le biais d’un «stimulus vaccinal». Mais cela pourrait se retourner contre vous.

Quand tu étais enfant, est-ce que ton pédiatre t’a donné une sucette quand tes parents t’ont traîné pour te faire vacciner? Cette approche commune est basée sur l’idée que nous avons parfois besoin d’être incités à faire les choses qui sont bonnes pour nous mais qui peuvent nous rendre nerveux.

La même idée pousse maintenant certains économistes et personnalités politiques – y compris deux anciens candidats démocrates à la présidentielle de 2020 – à faire valoir que le gouvernement devrait payer à tout le monde 1000 $ ou plus pour prendre le vaccin Covid-19. C’est bien mieux qu’une sucette!

Bien que les États-Unis soient encore à quelques mois de la disponibilité généralisée de vaccins comme Pfizer et Moderna, les experts réfléchissent déjà aux défis auxquels le pays sera confronté à mesure que les doses arriveront.

L’objectif sera d’atteindre l’immunité du troupeau, où suffisamment de personnes sont protégées contre l’infection pour que le virus ne puisse continuer à déclencher de nouvelles épidémies. On ne sait pas exactement quelle proportion de la population doit être vaccinée pour que cela se produise, mais le responsable des National Institutes of Health, Anthony Fauci, a déclaré la semaine dernière que la distanciation sociale devrait se poursuivre jusqu’à ce que 75 à 80% des Américains soient vaccinés.

Pourtant, environ 40% des Américains disent toujours qu’ils ne voudraient pas se faire vacciner; une récente enquête Gallup montre que les républicains, les adultes non blancs et les 45 à 64 ans sont les moins disposés. (Un sondage ABC News cette semaine scomment un taux d’acceptation plus élevé.)

Une vague de sentiments anti-science, anti-vaccin et anti-expertise a alimenté cette réticence. Et si la politisation de Covid-19 par le président Trump a façonné les opinions à droite, elle a également amené certains à gauche à s’inquiéter d’une éventuelle ingérence politique dans la course au développement d’un vaccin. Pendant ce temps, certaines personnes non blanches sont nerveux en raison de la façon dont le système médical a longtemps expérimenté sur les personnes de couleur.

Le résultat de tout cela est un niveau extrêmement élevé d’hésitation à la vaccination, qui pourrait retarder l’immunité du troupeau et nous contraindre à un purgatoire pandémique plus long où nous ne pouvons pas revenir complètement à la normale.

Étant donné la chance d’obtenir 1 000 $, cependant, certains sceptiques peuvent changer d’avis. La pandémie a stoppé l’économie et de nombreux Américains ont désespérément besoin d’argent. Alors qu’un stimulus a permis à des millions de personnes de rester à flot pendant un certain temps, ce soutien s’est pratiquement tarie – et une impasse du Congrès pourrait empêcher tout soulagement de passer. En d’autres termes, les gens pourraient bénéficier d’un «stimulus vaccinal» qui renforce simultanément la sécurité financière des individus et améliore les chances de la société d’atteindre l’immunité collective.

C’est ce que disent certains économistes de tous les horizons politiques, comme Robert Litan, un senior fellow non-résident à la Brookings Institution qui a servi dans l’administration Clinton, et N. Gregory Mankiw, qui était l’un des principaux conseillers économiques de George W. Bush. Le lauréat du prix Nobel Paul Romer est également favorable, tout comme Freakonomics co-auteur Steven Levitt. Et quand John Delaney, dont vous vous souvenez peut-être des primaires démocrates, récemment a proposé de payer aux Américains 1500 dollars pour obtenir le coup, son ancien candidat Andrew Yang a dit qu’il était à bord, aussi.

Mais certains éthiciens et épidémiologistes pensent que payer des gens pour obtenir le vaccin Covid-19 est une mauvaise idée. Ils craignent que cela puisse se retourner contre eux. Même si ce n’est pas le cas, cela pourrait créer des incitations coercitives pour les personnes défavorisées à se faire vacciner. Décrivons donc certains des risques potentiels de cette proposition et voyons s’ils peuvent être atténués.

Les pièges potentiels de payer des gens pour obtenir le vaccin Covid-19

Le plus grand risque de payer des gens pour prendre le vaccin Covid-19 est que cela pourrait rendre certaines personnes même plus hésitent à se faire vacciner qu’auparavant. Comme l’indiquent des recherches antérieures, ils pourraient penser: si le gouvernement doit me payer pour prendre ce vaccin, il doit y avoir quelque chose qui cloche!

Seema Shah, bioéthicienne au Lurie Children’s Hospital de Chicago et à la Northwestern University, était claire sur cet écueil. «Cela pourrait amener les gens à penser que les vaccins sont plus risqués qu’eux», dit-elle. «Par exemple, lorsque les gens sont payés pour leur participation à la recherche, l’argent sert à signaler que l’activité est risquée.»

Il y a une autre préoccupation dans ce stimulus lié à un vaccin: les personnes qui les personnes les plus susceptibles de s’inscrire sont celles qui font déjà confiance à l’établissement médical. Les gens qui se méfient le plus du système de santé seraient en effet pénalisés. Ce serait assez tragique car, statistiquement, ils sont aussi les personnes qui ont le plus besoin d’argent et de vaccins.

Les adultes non blancs sont actuellement en retard par rapport aux adultes blancs dans leur volonté de se faire vacciner. Leur méfiance est bien fondée. Le système médical américain a une histoire d’expérimentation sur les Noirs sans leur consentement. L’exemple le plus célèbre est l’expérience de Tuskegee de 1932-1972, dans laquelle les hommes noirs souffrent et meurent de la syphilis même si un traitement viable – la pénicilline – était disponible.

Un exemple plus récent concerne les chercheurs qui étudiaient l’agression dans les années 1990. Ils ont soumis des garçons noirs et latinos à un médicament appelé fenfluramine, qui s’est avéré plus tard endommager le cœur, sans en informer correctement leurs parents.

L’injustice n’est pas seulement du passé. Même maintenant, les personnes de couleur sont moins susceptibles que les personnes blanches tout aussi malades d’être référées pour des tests et un traitement en ce qui concerne Covid-19.

Il n’est donc pas surprenant que certaines personnes de couleur hésitent à se faire vacciner. Et il semble particulièrement injuste de manquer un stimulus en conséquence, car la pandémie a affecté de manière disproportionnée à la fois leur santé et leurs finances. Selon un sondage de septembre, 66% des ménages noirs avec enfants et 86% des ménages latinos avec enfants ont signalé des problèmes financiers majeurs pendant la pandémie – comme l’épuisement des économies et l’incapacité de se payer des soins médicaux – contre 51% des ménages blancs avec enfants.

En raison du désespoir d’obtenir une aide financière, Shah a déclaré: «Si les paiements de relance étaient liés à la vaccination plutôt que donnés gratuitement, cela pourrait être coercitif.» Mais elle a ajouté que si les paiements pour se faire vacciner devaient être versés en plus des paiements de relance séparés, cela ne serait pas nécessairement coercitif.

De nombreux gouvernements et organismes de bienfaisance utilisent ces systèmes de paiement à bon escient. Quelque 130 pays, comme le Mexique et le Brésil, ont institué des transferts monétaires conditionnels, qui peuvent obliger les bénéficiaires à se présenter à des bilans de santé ou à se faire vacciner. Certains organismes de bienfaisance le font aussi; par exemple, New Incentives, une organisation à but non lucratif de premier ordre visant à accroître le recours aux vaccinations de routine, offre de l’argent aux familles nigérianes sous réserve de la vaccination des enfants.

Kirsten Bibbins-Domingo, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie à San Francisco spécialisée dans les disparités en matière de santé, a déclaré que le problème dans ce cas est le contexte. «Le contexte d’une pandémie où, sans doute, les communautés à faible revenu qui sont les plus susceptibles de se méfier, et pour lesquelles nous n’avons pas investi dans des stratégies qui pourraient leur permettre de se protéger, comme des tests suffisants et des congés de maladie suffisants – cela rend généralement cela beaucoup plus une incitation problématique et perverse », m’a-t-elle dit.

Litan, un économiste qui a proposé en août de payer les Américains pour se faire vacciner, a reconnu que «c’est un très bon argument», et c’est une des raisons pour lesquelles il est uniquement en faveur de payer les gens comme un plan B.Bien que sa proposition initiale laisse cela flou, il est Il est clair maintenant que le gouvernement ne devrait payer les gens que si d’autres méthodes comme les annonces d’intérêt public ne parviennent pas à motiver l’adoption du vaccin.

«Ce plan est une option« briser la vitre »qui se trouve derrière l’armoire au cas où nous en aurions besoin», m’a-t-il dit. «C’est bon de savoir que c’est là.»

Une autre raison de garder les paiements en réserve en tant que plan B: pendant les premiers mois, il n’y aura pas assez de doses de vaccin pour tous ceux qui veulent le vaccin de toute façon, alors autant attendre de voir combien de personnes sont prêtes à l’obtenir. tandis que l’offre est limitée.

Litan suggère également que le gouvernement ne devrait pas donner à chaque personne la totalité de 1 000 $ dès qu’elle se fait vacciner. Il devrait retenir une grosse partie – disons 800 $ – jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte (au niveau national, et peut-être aussi au niveau des États). Les gens seraient alors plus incités à convaincre les membres de leur famille et leurs amis de se faire vacciner, afin de pouvoir récupérer le reste de leur argent.

Quelles sont les alternatives au paiement des personnes?

Bibbins-Domingo et Shah ont tous deux déclaré qu’il serait probablement plus efficace d’amener des dirigeants de confiance à impliquer leurs communautés au niveau local que de distribuer de l’argent.

Des sportifs aux pasteurs, les individus peuvent faire beaucoup pour influencer ceux qui sont sur leur orbite. Les organisations communautaires comme les YMCA, les écoles ou les pharmacies de quartier peuvent également être des influenceurs.

«La confiance est tout», m’a dit précédemment Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association. «Vous devez avoir des messagers en qui les gens ont confiance. Cela peut signifier des personnes qui leur ressemblent, qui ont des expériences de vie similaires. Ou il peut s’agir de personnalités du sport et de la musique.

Si le déploiement de messagers de confiance ne fonctionne pas assez bien, une autre possibilité serait de proposer des incitations négatives: pas des carottes (ou des sucettes), mais des bâtons. Les États ont le pouvoir d’exiger que les gens ne soient pas autorisés à entrer dans certains lieux publics – les cinémas, par exemple – à moins qu’ils n’aient un certificat prouvant qu’ils ont été vaccinés. Cela pourrait éventuellement augmenter la motivation des gens à obtenir la photo. Cela dit, un mandat d’État déclencherait probablement un retour de bâton. Et ce ne serait probablement pas aussi efficace, car les gens voyagent d’un État à l’autre et peuvent emporter le virus avec eux.

«Si les PSA ne fonctionnent pas et qu’un mandat est au mieux un damier, alors nous n’avons qu’un seul autre choix», a déclaré Litan. «Nous devons payer les gens!»

Mais Bibbins-Domingo dit qu’il existe un autre moyen: plutôt que de supposer que les États-Unis devront payer des communautés hésitantes pour se faire vacciner, elle préfère que le gouvernement prenne le même montant d’argent (Litan met le prix de son plan à environ 275 milliards de dollars) et utilisez-le maintenant pour donner à ces communautés un meilleur accès aux ressources vitales, comme les tests, qui font défaut. En fait, aider les gens au cours des prochains mois serait le meilleur moyen de les convaincre que le vaccin, lorsqu’il sera largement disponible, est aussi un effort pour les aider.

En d’autres termes, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, donnez-leur une raison de croire que vous vous souciez réellement de leur bien-être.

«Dire que nous allons donner de l’argent aux gens pour se faire vacciner est en quelque sorte une façon cynique de court-circuiter le travail qui doit être fait », a-t-elle déclaré.

