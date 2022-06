Et si les avions étaient plus larges ? Le concept d’intérieur d’avion réinvente les sièges en vol

Note de l’éditeur – Billet mensuel est une nouvelle série CNN Travel qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. En juin, nous nous envolerons pour découvrir les derniers développements en matière d’intérieurs d’avions, y compris les personnes qui travaillent à changer notre façon de voler.

(CNN) — Vous ne savez peut-être pas que la norme pour la taille des sièges d’avion d’aujourd’hui remonte à 1954.

C’est à ce moment-là que Boeing a piloté pour la première fois le prototype qui conduirait à l’emblématique 707 de l’ère des avions à réaction.

Au fur et à mesure que Boeing développait ses familles d’avions, il réutilisait des éléments centraux comme le fuselage, tout en développant de nouvelles ailes et de nouveaux moteurs.

Par exemple, le 727 était essentiellement un 707 mais avec les moteurs à l’arrière. Le 737 – toujours fabriqué aujourd’hui – était et est essentiellement un 707 mais avec deux moteurs au lieu de quatre.

Les sièges de la 707, disposés à six dans chaque rangée en « touriste » ou « coach », comme on appelait autrefois l’économie, étaient plutôt bons pour 1954, mais c’était il y a près de 70 ans.

Vous ne connaissez peut-être pas beaucoup de personnes qui étaient adultes en 1954, mais si c’est le cas, tirez le meilleur parti de leur longévité impressionnante et comparez leur taille et leur stature générales à celles d’un jeune de 18 ans bien nourri d’aujourd’hui.

Toutes choses étant égales par ailleurs, vous remarquerez probablement que les gens de nos jours sont un peu plus gros – plus grands, avec des épaules plus larges et des hanches plus larges.

Mais le Boeing 737 – qui a une largeur de fuselage de 148 pouces (3,76 mètres), tout comme les 707 – peut toujours accueillir six personnes dans chaque rangée.

Pas étonnant que les avions semblent plus exigus aujourd’hui, même les Airbus A320 légèrement plus larges, qui ont tendance à offrir un siège de 18 pouces, ou l’A220 (conçu par Bombardier sous le nom de C Series), qui offre 19 pouces.

En haut : un Boeing 707, le premier avion de ligne de l’avionneur. En bas : un Boeing 737-800 à Hanovre, en Allemagne, en 2013. Getty Images, Getty Images

Mais que se passerait-il si ces avions monocouloirs étaient juste, eh bien, plus gros ? C’est une question que le cabinet de conseil en intérieur d’aviation LIFT Aero Design pose avec un concept appelé Paradym.

Le directeur général Daniel Baron et son partenaire de conception Aaron Yong sont ravis de constater que Paradym a vraiment besoin d’un nouveau paradigme : des avions plus larges.

« Paradym est un concept de configuration pour la prochaine génération d’avions monocouloirs », a déclaré Baron à CNN.

« Il adopte un niveau de confort plus élevé en classe économique en utilisant de larges sièges triples. Ce qui est totalement différent, c’est l’idée d’un nouvel avion monocouloir considérablement plus large que les familles 737 ou A320 d’aujourd’hui.

« Chaque rangée de Paradym aurait de larges sièges triples, avec 20 pouces entre les accoudoirs au lieu des 17-18 actuels. Chaque rangée aurait également deux accoudoirs entre les sièges au lieu d’un. »

Le concept permettrait aux compagnies aériennes de modifier ces trois sièges pour offrir différents niveaux de service en fonction de la demande, y compris l’économie et l’économie premium. Il existe également une option allongée à plat.

L’évolution des besoins des voyageurs

LIFT se pose la question à un moment particulièrement charnière, notamment pour les monocouloirs à fuselage étroit qui constituent l’essentiel de la flotte mondiale court-moyen-courrier, et une part infime mais croissante de ses services long-courriers.

Boeing a étendu la cellule des années 1960 du Boeing 737 aussi loin que possible avec le 737 MAX. Airbus s’engage dans cette voie avec l’A320neo évolution de l’A320 des années 1980. Ajoutez à cela les opportunités de l’hydrogène, et il semble probable que les deux constructeurs d’avions devront construire un avion entièrement nouveau pour leur prochain fuselage étroit.

Il est maintenant temps de parler de rendre cet avion un peu plus large.

« Le simple fait est qu’à l’ère de la hausse des tarifs aériens, du travail à domicile pour toujours et de la révolution métaverse à venir, les compagnies aériennes devront se réinventer pour rester pertinentes », affirme Baron.

« L’espace en classe économique long-courrier a diminué à mesure que davantage d’espace est alloué aux classes premium pour des sièges de plus en plus luxueux. Et dans le monde entier, les humains sont de plus en plus grands dans toutes les directions. Les normes de largeur de siège d’hier ne suffisent peut-être plus à garder les vols long-courriers fréquents sont attractifs, en particulier avec les vols ultra-long-courriers qui s’étendent désormais sur 16 à 20 heures. »

Le concept de LIFT Aero Design permettrait aux compagnies aériennes d’adapter l’intérieur d’un avion en fonction de la demande. Mais d’abord, les avionneurs vont devoir commencer à fabriquer des avions plus larges. Conception aérodynamique LIFT

Covid-19 a également changé la façon dont de nombreuses personnes perçoivent leur propre « bulle » d’espace personnelle, tandis que les taux croissants de perturbations à bord causées par des passagers indisciplinés semblent probablement liés au fait que les rangées de sièges sont, dans l’ensemble, de quelques centimètres. plus proches les uns des autres qu’ils ne l’étaient les années précédentes et qu’il y a plus de sièges dans chaque rangée.

Lorsque le Boeing 777 a commencé à voler dans les années 1990, presque toutes les grandes compagnies aériennes disposaient de neuf sièges en classe économique dans chaque rangée. Aujourd’hui, presque tous en ont 10. Lorsque Boeing a conçu le 787 Dreamliner dans les années 2000, il a annoncé une norme de siège confortable à huit places et une option à neuf places pour les transporteurs à bas prix – mais, en réalité, seule Japan Airlines a pris le sièges à huit de front.

Du point de vue d’un comptable de compagnie aérienne, cela a du sens. La sagesse reçue dans l’industrie de l’aviation – et le succès continu des transporteurs à bas prix – est que tout problème de confort est réglé par des prix de billets moins chers, et que très peu de passagers choisissent leur vol sur autre chose que le prix et l’horaire.

« Une cabine sans rideaux ni cloisons »

Les compagnies aériennes, explique Baron, « ont accès à un logiciel de gestion des revenus hautement sophistiqué pour ajuster les tarifs, mais en fin de compte, elles ne peuvent pas physiquement ajuster les sièges des avions multi-classes pour répondre à une demande toujours fluctuante ».

Certains ont essayé, comme avec le type de siège convertible précédemment utilisé par certains transporteurs européens, de créer une couchette plus large pour leurs sièges de style Eurobusiness à siège intermédiaire sans économie, mais cela a maintenant été largement supprimé.

« Pour aller de l’avant », déclare Baron, « pour les compagnies aériennes, la clé d’une rentabilité durable sera la capacité d’adapter l’ensemble de l’expérience aux besoins des clients. »

Ceux-ci peuvent changer même pour la même personne entre les voyages : une guerrière de la route a des besoins différents si elle est seule sur un vol d’une heure pour Omaha par rapport à sa famille qui vole huit heures de nuit vers l’Europe en vacances.

« Nous constatons déjà une tendance au dégroupage des produits », déclare Aaron Yong de LIFT, faisant référence aux compagnies aériennes vendant des produits individuels de mini-mise à niveau tels que des sièges avec plus d’espace pour les jambes, de meilleurs repas, un accès au salon, plus de bagages, etc.

« Paradym est un concept de configuration pour la prochaine génération d’avions monocouloirs », déclare Daniel Baron, directeur général de LIFT. Conception aérodynamique LIFT

« A l’avenir, la demande de flexibilité en matière de produits de sièges et d’options de services en vol ne fera qu’augmenter. Dans ce contexte, le principal avantage de Paradym pour les compagnies aériennes est la possibilité de vendre plusieurs produits avec un seul modèle de siège dans tout l’avion. Les clients pourraient pour réserver toute expérience proposée par la compagnie aérienne, la compagnie aérienne étant en mesure de s’adapter en permanence afin d’optimiser la génération de revenus pour le vol, en utilisant chaque rangée de l’avion, jusqu’au départ. »

« Paradym envisage une cabine sans rideaux ni séparateurs », explique Yong, comparant des ensembles de sièges triples à des ensembles de quatre sièges, ou quads.

« Le concept de classes traditionnelles est remplacé par des produits. La compagnie aérienne pourrait vendre n’importe quelle rangée du nez à la queue en tant que produit économique, économique premium et/ou un produit allongé, c’est-à-dire que le client achète trois sièges et obtient une surface de couchage large presque aussi longue que un quad. Il pourrait être combiné avec de la nourriture haut de gamme, de l’IFE et des commodités et vendu comme « appartement économique haut de gamme », une toute nouvelle catégorie de produits. »

Ce n’est peut-être pas pour les noms célèbres avec leurs marques bien établies et leurs marques bien connues : Delta One, United Polaris, British Airways Club World, etc.

Mais de nouvelles compagnies aériennes démarrent tout le temps, et souvent la vieille garde se rend compte qu’il peut y avoir de réels avantages à la nouvelle façon de faire les choses.

Est-ce suffisant, cependant, pour un changement Paradym?

Image du haut : concept Paradym de LIFT Aero Design. Crédit : LIFT Aero Design