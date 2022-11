Et si les autres équipes de la Coupe du monde protestaient contre tous les défauts de la Grande-Bretagne ?

UN MANIFESTANT a couru sur le terrain lors du match du Portugal contre l’Uruguay cette semaine à la Coupe du monde.

Il agitait un drapeau arc-en-ciel pour soutenir les droits LGBTQ+.

Un manifestant a couru sur le terrain lors du match du Portugal contre l’Uruguay cette semaine à la Coupe du monde Crédit : Getty

John Barnes a déclaré: “En raison de notre arrogance, nous nous considérons toujours comme des gardiens moraux et essayons de” forcer “le monde à se rallier à notre façon de penser” 1 crédit

Il portait un tee-shirt sur lequel était écrit devant « Sauvez l’Ukraine » et derrière « Respect pour la femme iranienne ».

Je ne sais pas quelle femme iranienne, mais tant pis.

Et avant un match entre le Portugal et l’Uruguay ? Non, moi non plus.

Je suppose que c’est un miracle qu’il n’ait pas eu de pantalon invitant les gens à protester contre la Corée du Nord et une écharpe s’inquiétant de l’exploitation forestière dans la forêt amazonienne.

Il a été emporté par les Qataris.

Ce n’était que la dernière d’une série de protestations stupides, arrogantes, autoglorifiantes et révélatrices de vertu par des Européens arrogants pendant ce tournoi.

De Gary Lineker de la BBC nous faisant la leçon sur le manque de droits LGBTQ+ au Qatar – quelque chose qui ne l’a pas dérangé à distance lorsqu’il a pris des tas de wonga d’Al Jazeera, le diffuseur d’État qatari, tout en travaillant pour eux – à l’équipe allemande faisant un petit groupe les mains sur la bouche, affirmant qu’ils avaient été réduits au silence par les autorités.

Les Allemands avaient voulu porter ces brassards arc-en-ciel inutiles.

L’équipe d’Angleterre aussi. Mais les patrons de la Fifa y ont mis un terme à juste titre.

Voici la chose. L’homosexualité est interdite par la loi au Qatar.

Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez.

Mais peu importe, les Qataris — comme 68 autres pays dans le monde — ne pensent pas que l’homosexualité est OK.

Et que cela vous plaise ou non, la Coupe du monde se joue au Qatar.

Et cet idiot de supporter – et tous les diffuseurs et les équipes de football allemandes et anglaises – sont des invités dans leur pays.

Si vous tenez tellement à leur législation, alors n’allez pas au Qatar.

Le brillant ancien international anglais John Barnes a bien compris.

Il a demandé comment nous aimerions que des équipes africaines ou arabes commencent à protester contre les choses dans ce pays qu’ils pensent que NOUS nous sommes trompés ?

Et Barnes est allé plus loin, affirmant que la façon dont nous nous sommes comportés envers les Qataris est en réalité raciste.

Il a déclaré : « En raison de notre arrogance, nous nous considérons toujours comme des gardiens de la morale et essayons de « forcer » le monde à se rallier à notre façon de penser.

“Le reste du monde poursuit tranquillement son propre développement ‘indépendant’.”

Tout à fait, Barnesy.

Petits esprits suffisants

C’est une arrogance incroyable de notre part de fustiger le système de croyances d’un pays dans lequel nous jouons au football.

Nous deviendrions fous si la botte était sur l’autre pied, pour ainsi dire.

Mais cela a toujours été le problème des libéraux occidentaux.

Ils sont à jamais absolument certains d’avoir raison.

Il n’y a jamais de place pour les doutes dans leurs petits esprits suffisants.

Ils pensent que les gens qui ne sont pas d’accord avec eux ne sont pas simplement mauvais, mais mauvais.

C’est le genre de pensée qui nous conduit à des guerres meurtrières et inutiles, comme lorsque nous avons décidé d’envahir l’Irak pour, euh, les aider.

Et a commencé une guerre civile qui continue à ce jour.

Espérons que l’équipe de football allemande sera correctement réduite au silence en ne se qualifiant pas pour les phases de groupes de la Coupe du monde.

Et puis peut-être que le reste du tournoi de cette année pourra continuer.

Mais sans les Européens blancs bien-pensants qui essaient de faire tout pour EUX.

Le pire film de tous les temps

LE pire film jamais réalisé dans l’histoire de l’humanité fête ses 20 ans.

Vous savez celui que je veux dire.

Le pire film jamais réalisé dans l’histoire de l’humanité, Love Actually, fête ses 20 ans Crédit : Alamy

Ce baril mimsy, juste, de la classe moyenne, suffisant, trempé et sans esprit de vomi de rat Love Actually.

Même en disant le titre de la chose, je me sens un peu mal à l’aise.

Apparemment, la star du film, Hugh Grant, l’a qualifié de “psychotique”.

Si seulement c’était le cas. Cela aurait peut-être retenu notre intérêt un peu plus longtemps.

C’était encore pire que Titanic.

Comment était-ce un tel succès? À sa sortie, notre pays tout entier souffrait-il d’une embolie spontanée massive ?

C’est l’un des grands mystères de notre temps.

Un temps pour devenir dur

La CHINE est un pays en révolte.

Il y a des émeutes et des manifestations dans tout le pays, d’Urumqi à l’ouest à Pékin à l’est.

C’est en partie une réaction aux politiques insensées de zéro Covid de l’État.

Mais c’est aussi un cri angoissé pour la liberté et la démocratie dans le pays communiste totalitaire et tyrannique n°1 au monde.

Malheureusement, rien de tout cela ne se terminera bien. Les gens seront emprisonnés et torturés.

Rishi Sunak a raison de condamner les dirigeants chinois.

Nous devrions adopter une ligne plus dure envers la Chine.

Et renforcer nos liens avec Taïwan, qui vit sous la menace d’une invasion.

Le Pays de Galles l’avait fait venir

CELA devrait faire taire un peu les Gallois. Bel et bien bourré.

Les sert bien pour lui donner gros avant le match.

Plans des joueurs célébrant une défaite de l’Angleterre face à l’Islande. Kieffer Moore – un attaquant de championnat standard, franchement – ​​parlant de la façon dont ils allaient marteler les Anglais.

Vous n’avez entendu aucune de ces vantardises du côté anglais.

La prochaine fois, gardez-le peut-être boutonné jusqu’à la fin du match.

Pourquoi la prochaine chanson de Rita devrait parler de Worksop. . .

UN GRAND merci à Rita Ora pour nous avoir montré dans son documentaire avec Louis Theroux cette semaine, quel pays craquant l’Albanie est.

Capitale animée, beau temps ensoleillé, jeunes heureux se promenant sans se soucier du monde en profitant de concerts pop gratuits.

Merci à Rita Ora de nous avoir montré dans son documentaire avec Louis Theroux quel pays craquant l’Albanie est Crédit : BBC

Rita rendrait un service public aux deux pays en leur faisant connaître la vérité Crédit : Splash

Alors pourquoi au nom du bon Dieu viennent-ils tous ici ?

Ne savent-ils pas ce que c’est ?

Je pense que Rita rendrait un service public aux deux pays en leur faisant connaître la vérité.

Et j’ai écrit une chanson, qu’elle peut avoir gratuitement, pour faire passer le message. . .

Quoi de plus loufoque

Que de quitter l’Albanie

Pour Worksop, Andover ou York

Il fait froid et c’est humide

Et tout le monde est endetté

Alors reste à Tirana, abruti

Lutte pour le droit

La cycliste TRANSGENRE Emily Bridges a juré de continuer à se battre pour le droit de concourir contre les femmes.

Désolé, Em, c’est une bataille perdue d’avance.

La cycliste transgenre Emily Bridges a juré de continuer à se battre pour le droit de concourir contre les femmes Crédit : Getty

Une à une, les autorités sportives prennent conscience du fait que la compétition entre hommes et femmes n’est tout simplement pas juste.

Le vent tourne sur cette question – en politique comme dans le sport.

Monde nucléaire courageux

JE SAIS que nous avons une crise énergétique.

C’est la conséquence de ne pas avoir pris de décisions difficiles il y a 20 ans pour investir correctement dans l’énergie nucléaire.

Pour nous libérer d’une dépendance vis-à-vis des pays étrangers pour notre gaz et notre pétrole.

Mais assouplir la règle sur les parcs éoliens terrestres n’est pas la réponse à notre problème.

Ces parcs éoliens sont un fléau pour le paysage. Et terrible pour la faune.

Pire peut-être, on ne peut pas compter sur eux pour nous fournir la puissance dont nous avons besoin.

Ils ne fonctionnent pas quand le vent est trop fort. Et ils ne fonctionnent pas quand il n’y a pas de vent du tout.

La réponse est aujourd’hui la même qu’il y a 20 ans. Investissez dans le nucléaire.

LE dernier recensement nous fournit des statistiques assez surprenantes.

Les Blancs représentent désormais 81,7 % du pays, contre 86 % au cours des dix dernières années.

Un jour prochain, alors, ce pays ressemblera réellement à la façon dont les publicités télévisées le décrivent maintenant.

Bonded un MBE

À l’époque, les sportifs pouvaient à peu près obtenir un honneur après 20 ans de réalisations étonnamment élevées dans la discipline de leur choix.

La joueuse de tennis Emma Raducanu a 20 ans.

Emma Raducanu a obtenu un MBE à seulement 20 ans Crédit : Getty

Elle a remporté précisément un tournoi majeur. Et elle vient de se faire virer d’un MBE.

Écoute, je ne suis pas contre Emma.

Elle a l’air d’être une enfant adorable et j’étais aussi ravi que n’importe qui d’autre lorsqu’elle a remporté l’US Open l’année dernière.

Mais un MBE si tôt ?

On ne peut pas attendre qu’elle ait gagné autre chose ?

Ou craignons-nous qu’elle ne le fasse pas ?