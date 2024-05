Et si le THS ne me convient pas ? Et la natation en eau froide est-elle vraiment la réponse à tout ? Réponses à vos questions sur la ménopause | Comment avoir une ménopause saine

Q : J’ai des difficultés à me concentrer, je souffre d’anxiété et j’ai l’impression de perdre confiance en moi. Que puis-je faire?

R : Professeur Aimée Spector est professeur de psychologie clinique du vieillissement à l’UCL

La plupart des études sur la gestion des symptômes de la ménopause se concentrent sur le traitement hormonal substitutif (THS) et les symptômes physiologiques. Cela restreint les options de traitement pour les femmes préoccupées par les risques du THS et néglige le bien-être des femmes présentant des symptômes non physiologiques, tels que le brouillard cérébral et les problèmes d’humeur, qui sont très répandus. Nous venons de publier dans le Journal of Affective Disorders l’étude la plus récente du genre, proposant une méta-analyse de 30 études portant sur 3 501 femmes ménopausées dans 14 pays. Les chercheurs ont découvert que les femmes présentaient des améliorations statistiquement significatives de l’anxiété et de la dépression après une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et des interventions basées sur la pleine conscience (MBI) par rapport à l’absence de traitement ou à des traitements alternatifs. Cela équivaut à des changements légers à moyens dans la vie quotidienne. Des preuves ont montré que la TCC pouvait aider à réduire les symptômes tels que les bouffées de chaleur, le brouillard cérébral et les sueurs nocturnes, les symptômes dépressifs et les problèmes de sommeil. Vous n’avez pas à souffrir.

Q : Que puis-je faire contre mon insomnie ?

UN: Dr Zoé Schaedel est un médecin généraliste expert en soins de la ménopause et problèmes de sommeil

En périménopause, la production d’œstrogènes et de progestérone est chaotique et affecte le sommeil. À la ménopause, vous pouvez également souffrir de toutes sortes de problèmes de sommeil en raison de symptômes tels que des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, où vous vous réveillez trempé de sueur. Vous pouvez choisir de stabiliser ces hormones avec un THS, mais vous pouvez également vous aider de manière holistique. Assurez-vous d’être suffisamment actif pendant la journée pour réellement développer ce qu’on appelle la « pression du sommeil » en développant un neurotransmetteur appelé adénosine, qui vous aide à vous endormir et à rester endormi toute la nuit. Soyez actif physiquement et mentalement pendant la journée. Gardez la caféine jusqu’au matin, car elle peut aggraver les palpitations et l’anxiété. Limitez l’alcool, car cela peut réduire considérablement la qualité du sommeil. Cela peut sembler vous aider à vous endormir, mais cela provoquera des micro-réveils pendant la nuit. Il est prouvé que les techniques de respiration peuvent vous aider à vous rendormir et à réduire votre anxiété. La TCC a également fait ses preuves pour aider à lutter contre l’insomnie ménopausique.

Augmenter la « pression du sommeil » tout au long de la journée peut aider à lutter contre l’insomnie. Photographie : TatyanaGl/Getty Images

Q : Comment puis-je soutenir mon partenaire qui est en ménopause ?

UN: Dr Olivia Hum est médecin généraliste. Elle se spécialise dans la périménopause et la ménopause, santé hormonale et santé sexuelle

Si votre partenaire est en ménopause, il est utile de vous renseigner sur les symptômes : lisez des articles, regardez des documentaires, écoutez des podcasts, faites vos recherches. Il est important de parler de la ménopause à votre partenaire. Cependant, beaucoup de nos patients disent se sentir gênés et avoir des sentiments contradictoires concernant le vieillissement, la perte de leur fertilité et le fait de ne plus se sentir attirants, et ne veulent pas en parler. Essayez d’en parler à la troisième personne : « Je regardais ce documentaire/Jo au travail souffrait d’anxiété », pour que cela ne semble pas conflictuel et que votre partenaire puisse choisir d’en parler s’il le souhaite. Le mode de vie est important. Nous savons, par exemple, qu’être plus actif, manger sainement et réduire sa consommation d’alcool et de tabac contribuera à atténuer les symptômes de la ménopause. Soutenez votre partenaire en le rejoignant et en nettoyant votre style de vie ensemble. La confiance peut être un problème – ils peuvent avoir le sentiment qu’ils ont changé, qu’ils ne sont plus la même personne, que leur corps et leur personnalité ont changé. Montrez à votre partenaire que vous l’aimez toujours, que vous la trouvez toujours sexuellement attirante. L’écoute et la communication sont essentielles.

Q : J’ai eu un cancer du sein : comment puis-je traverser la ménopause sans THS ?

UN: Dr Kristyn Manley est gynécologue consultant et responsable de la ménopause à l’Université de Bristol

La première question que je pose aux patients est la suivante : quels sont les symptômes qui affectent le plus votre qualité de vie quotidienne : bouffées de chaleur, anxiété, insomnie ? Une fois que vous avez identifié cela, vous pouvez créer votre propre plan de traitement. Par exemple, des études montrent que le Pilates peut réduire la fatigue, le tai-chi peut avoir un impact sur le sommeil, la qualité de vie et les performances physiques, et il a été démontré que le yoga aide à atténuer les effets psychologiques de la ménopause, tels que la mauvaise humeur. Des enquêtes récentes montrent que les femmes ont constaté une amélioration significative de leur anxiété, de leurs sautes d’humeur, de leur humeur maussade et de leurs bouffées de chaleur en nageant en eau froide. Recherche récente sur la pleine conscience et la TCC montre également que ceux-ci peuvent aider à lutter contre le stress et l’anxiété. Il est prouvé qu’une alimentation à base de plantes, non transformée, faible en sucre, faible en caféine et en alcool réduira l’inflammation dans le corps et soulagera les symptômes tels que les douleurs articulaires. C’est une prise en charge holistique. C’est apprendre à interpréter ce que dit votre corps. Mais demandez de l’aide – vous n’avez pas besoin de le faire seul.

Q : Mon médecin généraliste m’a recommandé des antidépresseurs, est-ce ce dont j’ai besoin ?

R : Dr Olivia Hum

Je me souviens qu’on m’avait appris à la faculté de médecine il y a 20 ans que l’anxiété n’était pas un symptôme de la ménopause. Nous pensions que la ménopause était uniquement une question de bouffées de chaleur. Nous pensions que la périménopause était l’année précédant l’arrêt de vos règles. L’idée selon laquelle la périménopause pourrait commencer beaucoup plus tôt et s’accompagner de symptômes de santé mentale est donc encore assez nouvelle. La profession médicale a connu une courbe d’apprentissage considérable. Lorsque des femmes se présentaient chez le médecin généraliste dans la quarantaine, parce qu’elles étaient anxieuses ou déprimées, dans un passé récent, nous leur aurions donné des antidépresseurs. Je suis médecin généraliste depuis 18 ans et je sais que les antidépresseurs peuvent changer la vie. Mais on se rend désormais compte que, pour certaines femmes, les changements émotionnels sont en réalité dus à des changements hormonaux et non à un trouble primaire de santé mentale. Nous essayons d’avoir une vision globale de la vie d’une femme – gestion du stress, sommeil, bonne alimentation – mais si la dépression ou l’anxiété sont causées par un faible taux d’hormones, alors le THS va énormément aider. Mais le THS n’est pas pour tout le monde. En tant que médecin, je vous conseillerais d’apporter des changements évidents à votre mode de vie – exercice, bonne alimentation, limitation de l’alcool – et si vous souffrez toujours de mauvaise humeur, discutez des antidépresseurs avec votre médecin.

Q : Ai-je le muguet ? Depuis la ménopause, mon vagin me démange et me fait mal.

R : Le Dr Katherine Kearley-Shiers travaille dans une clinique de ménopause du NHS pour les femmes souffrant de problèmes médicaux complexes.

La peau autour de la vulve et du vagin peut devenir plus délicate lorsque vous traversez la ménopause. Cela peut provoquer une sensation de sécheresse, de douleur ou d’irritation. Les patients peuvent parfois confondre cela avec le muguet, mais cela peut en fait être dû à une baisse des taux d’œstrogènes. À mesure que la peau autour du vagin devient plus fine, la zone peut être plus sensible au savon et à d’autres produits chimiques, ce qui peut aggraver les irritations et les douleurs. Lors du lavage, essayez d’utiliser uniquement de l’eau ou un émollient ordinaire tel que le E45, plutôt que du savon ou des gels douche. Les hydratants vaginaux à base d’eau peuvent soulager la sécheresse et peuvent être utilisés la nuit. Utilisez des lubrifiants à base d’eau pendant les rapports sexuels tels que Yes et Sylk. L’acide hyaluronique (un gel qui libère des molécules d’eau dans la peau) peut également avoir des avantages similaires à ceux des œstrogènes vaginaux. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège les membranes cellulaires. Des études suggèrent que les pessaires de vitamine E peuvent réduire les douleurs et la sécheresse. Il est important de consulter votre médecin généraliste si vos symptômes ne s’améliorent pas afin qu’il puisse rechercher d’autres affections cutanées et vérifier que vous suivez le bon traitement. Les femmes sont souvent gênées de parler de leurs symptômes, mais c’est beaucoup plus fréquent qu’on ne le pense et il existe de nombreuses options de traitement efficaces à essayer.

Q : Je continue à avoir des infections urinaires. Dois-je simplement continuer à prendre des antibiotiques ?

UN: Dr Claire Phipps est médecin généraliste et spécialiste de la ménopause de la British Menopause Society

Les infections des voies urinaires (IVU) sont très courantes en péri- et postménopause. Il est plus difficile de traiter avec un traitement antibiotique standard, car les insectes peuvent vraiment s’installer. Les œstrogènes vaginaux – qui ne sont pas un THS – peuvent aider à réduire la fréquence des infections, mais peuvent également contribuer à les prévenir. L’œstrogène vaginal est une dose très faible, il peut donc être utilisé en toute sécurité avec un THS. Des études ont montré il est sans danger pour celles qui ne peuvent pas utiliser de THS en raison d’un diagnostic de cancer du sein. Il peut être utilisé en interne comme pessaire et en externe comme crème – et cela peut changer la donne. Pour les femmes âgées qui ont eu des infections urinaires récurrentes et qui ont été hospitalisées à plusieurs reprises, cela peut changer leur vie.

Q : Quels suppléments dois-je prendre ?

UN: Nicki Williams est nutritionniste et auteur de Ce n’est pas toi, ce sont tes hormones

Je recommande toujours une multivitamine de bonne qualité qui contient les niveaux et les formes appropriés de toutes les vitamines B et de tous les minéraux clés (malheureusement, les marques grand public moins chères utilisent des formes que le corps a du mal à absorber). De plus, nous avons besoin de vitamine D3, surtout pendant l’hiver, pour soutenir nos os, notre cerveau et notre système immunitaire ; idéalement pris avec de la vitamine K2, qui aide les os à absorber le calcium. Je recommande généralement le magnésium, qui joue un rôle clé dans la production d’énergie, la relaxation musculaire, le sommeil et la fonction surrénale – parmi plus de 300 autres emplois. Il est difficile d’en consommer suffisamment dans notre alimentation, et celle-ci est souvent épuisée par le stress.

Q. Quelles méthodes alternatives pourraient aider en cas de bouffées de chaleur ?

UN: Dr Avanti Kumar-Singh est médecin et expert en bien-être ayurvédique

L’Ayurveda est un système de santé ancien qui vous invite à vivre en harmonie avec la nature. En Ayurveda, nous utilisons des techniques qui vont permettre d’éliminer l’excès de chaleur du corps. Le travail respiratoire peut aider en cas de bouffées de chaleur. Sitali pranayama est une technique de respiration rafraîchissante qui refroidit le corps et ajoute de l’humidité dans le système. (Inspirez comme si vous aspiriez avec une paille ; expirez en respirant plus longtemps par le nez. Essayez quelques tours lorsque vous sentez une bouffée de chaleur arriver.) Les recommandations en matière de style de vie incluent également des promenades dans la nature ou des séances de yoga plus lentes et plus douces. pratiques afin que vous puissiez puiser dans votre système nerveux parasympathique, qui s’active lorsque vous êtes détendu. Des études montrent que la qualité de vie des femmes ménopausées peut être grandement améliorée après 18 semaines de pratique du yoga.

Des études montrent que la qualité de vie des femmes ménopausées peut être grandement améliorée après 18 semaines de pratique du yoga. Photographie : Westend61/Getty Images

Q : Comment puis-je savoir si un THS, ou quel THS, me convient ?

R : Dr Louise Newson, médecin généraliste et directrice du Newson Health Wellbeing and Menopause Center

Le THS est un traitement qui présente plus d’avantages que de risques, peut améliorer votre santé future et réduire votre risque de maladie cardiaque, d’ostéoporose, de diabète et de démence. Tout le monde devrait savoir : quels sont les avantages et les risques de le prendre, mais quels sont les avantages et les risques de ne pas le prendre également ?

Ce n’est pas une simple question de THS ou d’absence de THS ; il en existe différents types et différentes doses. Trente-huit pour cent des femmes qui viennent à notre clinique suivent déjà un THS. Nous passons beaucoup de temps à déterminer la bonne absorption pour la femme, la bonne dose, le bon type, qu’il s’agisse d’œstrogènes, de progestérone, de testostérone ou d’une combinaison, puis nous attendons. Le temps d’attente est important car ce n’est pas toujours une solution miracle. Le THS à lui seul ne vous maintiendra pas non plus en bonne santé pendant la ménopause. Nous parlons beaucoup de nutrition et d’exercice physique, de mode de vie, de sommeil et de bien-être.