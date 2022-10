Et si la Women’s Soccer League tentait un All-Star Game ?

Lorsque le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a suggéré l’idée d’un match des étoiles de Premier League lors d’une récente apparition dans les médias, il a été reçu avec un large éventail de réactions, dont beaucoup sont négatives. À l’exception de l’intérêt de quelques privilégiés, dont le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, il n’a pas fallu longtemps pour qu’un consensus se forme sur le fait qu’un match des étoiles ne rentre pas dans la Premier League. Mais, cela m’a fait réfléchir, cela pourrait-il fonctionner à la place dans la Super League féminine (WSL)?

Le football féminin est différent du football masculin et les deux ne doivent pas être comparés – par conséquent, ce qui est juste en Premier League ne doit pas nécessairement être également bon pour la WSL. Avec un format et une structure différents, moins de matches pour obstruer le calendrier et une plate-forme qui se développe à un rythme croissant, un match des étoiles de la WSL pourrait donner un nouvel élan au football féminin en Angleterre.

Boehly, qui est également copropriétaire des Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball, a pris possession de Chelsea à la tête d’un consortium aux côtés de la société d’investissement Clearlake Capital plus tôt cette année, et a fait valoir qu’un match nord contre sud pourrait être utilisé pour générer des fonds. au profit de tous les niveaux de football en Angleterre.

“En fin de compte, j’espère que la Premier League tirera une petite leçon du sport américain et commencera vraiment à comprendre pourquoi ne ferions-nous pas un tournoi avec les quatre dernières équipes, pourquoi n’y a-t-il pas de match des étoiles ?” Boehly a déclaré lors d’une apparition à la conférence SALT, un forum mondial de leadership éclairé et de réseautage, en septembre à New York.

“Les gens parlent de plus d’argent pour la pyramide – la MLB a organisé son match des étoiles à Los Angeles cette année, et nous avons gagné 200 millions de dollars un lundi et un mardi. Vous pourriez faire un match des étoiles nord contre sud pour le Premier League pour financer très facilement tout ce dont la pyramide a besoin.”

Des stars de Chelsea et de Manchester City comme Sam Kerr (à gauche) et Steph Houghton (à droite) pourraient figurer dans un match des étoiles nord contre sud de la Super League féminine. James Gill – Danehouse/Getty Images

Alors, comment un match des étoiles fonctionnerait-il dans la WSL ?

Tout scepticisme mis à part, Boehly a raisonnablement noté que les matchs des étoiles dans d’autres sports ont généré de lourdes sommes et ont donné aux fans un autre forum dans lequel regarder leurs joueurs préférés s’affronter. Malgré cela, il y a très peu de matchs des étoiles qui se déroulent actuellement dans les ligues sportives féminines.

Un exemple de réussite dans ce domaine est le match des étoiles de la Women’s National Basketball Association (WNBA), qui se déroule depuis 1999. Il reste fortes différences de salaires entre la WNBA et la National Basketball Association (NBA), et la WNBA ne publie pas ses chiffres de revenus globaux, mais l’exposition et l’attention médiatique que le match des étoiles génère d’année en année ont contribué à rehausser le profil de la ligue.

La publicité générée par un tel événement ne peut être sous-estimée – en particulier pour le sport féminin – et pourrait sans doute être plus importante que les revenus potentiels générés. Bien sûr, les revenus seraient toujours un élément important avec les fonds provenant de la vente de billets, de la diffusion, du parrainage et des marchandises vendues lors d’un match des étoiles, de l’argent qui pourrait bénéficier à la croissance de la WSL et à tous les niveaux du football féminin en Angleterre.

Alors que d’autres ligues de football féminin telles que la National Women’s Soccer League (NWSL) ont discuté de la possibilité d’un match des étoiles à l’avenir, aucun événement comme celui-ci n’est actuellement en place. Pourtant, la WSL est dans une position unique après l’Euro 2022 record, où l’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1 en finale, et doit continuer à capitaliser sur le succès, en adoptant de nouvelles façons de s’engager avec les fans.

Il y a déjà eu de grands progrès dans le football féminin en Angleterre depuis la compétition de cet été. Le record de fréquentation de la WSL a été battu lors du récent derby du nord de Londres lorsque Arsenal a battu Tottenham Hotspur devant 47 367 à l’Emirates Stadium. Le match amical de vendredi entre l’Angleterre et les États-Unis à Wembley affiche également complet.

Le match des Lionnes contre l’USWNT sera sans aucun doute un autre match record, avec certains des meilleurs joueurs du monde sur un terrain. Créer un autre événement pour mettre en valeur ce talent, dans un format différent, susciterait sûrement un intérêt similaire pour le jeu ?

De nombreux fans ont été exposés au football féminin pour la première fois – ou suivis de près pour la première fois – lors des Euros organisés en Angleterre cet été. De nombreux fans sans affiliation existante à des clubs masculins, et même certains qui suivent déjà un club (masculin ou féminin) se seront naturellement intéressés à leurs joueurs préférés de l’événement. Un match des étoiles donnerait aux fans l’opportunité de soutenir ces joueurs sans liens avec le club et une plate-forme sur laquelle les célébrer, comme ils l’ont fait lors d’un tournoi regardé par plus de 365 millions de personnes dans le monde.

Alors que le calendrier du football masculin est chargé, le calendrier féminin a plus de marge de manœuvre pour organiser un match. La WSL étant une saison de 24 matchs, il y aurait de la place pour trouver un week-end ou un soir de semaine entre les rencontres pour programmer l’événement.

L’introduction d’un tel jeu, réunissant les meilleures stars de la WSL, continuerait encore sur cette lancée. Les footballeuses sont connues pour être plus accessibles à leurs fans et l’atmosphère est plus familiale, ce qui fait d’un match des étoiles un excellent endroit pour rassembler les enfants et les fans de football de longue date pour une exposition de plaisir et de divertissement d’élite. Peut-être que Boehly n’était pas si hors de propos après tout.

jouer 1:24 Sophie Lawson de l’ESPN FC rejoint Mark Donaldson après la victoire 4-0 d’Arsenal sur Tottenham devant une foule record de 47 367 spectateurs WSL aux Emirats.

Si la WSL essayait nord contre sud, comment les équipes seraient-elles constituées et qui ferait les équipes ?

Avec seulement 12 équipes dans la ligue contre 20 en Premier League, il est plus facile de diviser les clubs, avec un maximum de deux joueurs par club faisant partie de l’équipe d’étoiles. La division serait Manchester United, Manchester City, Liverpool, Leicester City, Everton et Aston Villa au nord, avec Arsenal, Chelsea, Tottenham, Brighton & Hove Albion, West Ham United et Reading au sud.

Voici comment je monterais une équipe basée dans le nord, alors que ma collègue ESPN Sophie Lawson a sélectionné une équipe pour le sud :

Nord XI (par Becky Thompson), formation 4-3-3

GK : Hannah Hampton, Aston Villa

AR : Rachel Daly, Aston Villa

DC : Katrine Veje, Everton

DC : Niamh Fahey, Liverpool

DG : Leila Ouahabi, Manchester City

MF : Izzy Christiansen, Everton

MF : Ella Toone, Manchester United

MF : Shannon O’Brien, Leicester

AT : Alessia Russo, Manchester United

AT : Chloé Kelly, Manchester City

ST : Katie Stengel, Liverpool

Entraîneur : Carla Ward, Aston Villa

Sud XI (par Sophie Lawson), formation 3-5-2

GK : Jackie Burns, Lecture

Défenseur : Magda Eriksson, Chelsea

Défenseur : Victoria Williams, Brighton

Défenseur : Gemma Evans, Reading

MF (ailier): Lisa Evans, West Ham

MF : Kit Graham, Tottenham

MF : Kim Little, Arsenal

MF : Honoka Hayashi, West Ham

MF (ailier): Ashleigh Neville, Tottenham

AT : Sam Kerr, Chelsea

AT : Viv Miedema, Arsenal

Entraîneur : Rehanne Skinner, Tottenham