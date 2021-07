Et si la vérité n’était pas là ?

Le rapport officiel de l’armée américaine sur les ovnis est là, et sa conclusion est scintillante : il y a des trucs dans le ciel, le gouvernement n’est pas sûr de ce que c’est, il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’extraterrestres, mais aussi personne n’exclut les extraterrestres. Donc, en conclusion, les ovnis font partie du riche spectacle de la vie et tout est possible.

Le rapport de neuf pages publié par le bureau du directeur du renseignement national (DNI) la semaine dernière, officiellement intitulé « Évaluation préliminaire : phénomènes aériens non identifiés », dit un peu plus que « nous ne savons rien ». Mais c’est le principal point à retenir. « Des données limitées laissent la plupart des UAP inexpliquées » lit le premier titre du rapport.

Ce plat à emporter est une sorte d’anticlimax clôturant une période de spéculation frénétique sur les PAN (le nouveau terme préféré pour « OVNI »). La manie actuelle a été déclenchée par un article du New York Times A1 de 2017 révélant l’existence d’un programme silencieux du Pentagone analysant d’étranges observations aériennes par des pilotes. Depuis lors, un flux constant de couverture médiatique grand public et de divulgations du Pentagone a gardé les PAN aux yeux du public, avec des détails sur leurs capacités prétendument fantastiques et au-dessus de l’humain.

Dans le sillage immédiat du rapport du DNI, personne n’a changé d’avis. Les sceptiques restent sceptiques. Les croyants à « l’hypothèse extraterrestre » (ETH) croient encore.

Ce qui est à peu près juste. Ce rapport ne contient tout simplement pas suffisamment de nouvelles informations pour faire évoluer les évaluations de quiconque dans un sens ou dans un autre. Il était principalement destiné à résumer les observations d’OVNI que le Pentagone a examinées, plutôt que d’expliquer ces observations. Il aurait été écrit en six mois par deux personnes travaillant à temps partiel ; il ne s’agit pas d’un examen des preuves à grande échelle comme le rapport sur le 11 septembre.

Ainsi, le public curieux d’OVNI est laissé plus ou moins là où il a commencé avant cette dernière série d’histoires d’OVNI : ne sachant pas ce que sont ces objets dans le ciel ou d’où ils viennent ou ce qu’ils nous disent sur l’univers.

Permettez-moi de jouer ici cartes sur table : j’ai longtemps été du côté des sceptiques. Je ne pense pas que nous ayons la moindre preuve que ces PANs soient le signe d’une vie intelligente sur une autre planète. Mais je sais aussi que c’est une question à laquelle nous devons aller au fond, et pour ce faire, le gouvernement doit allouer un peu plus en termes de financement de la recherche.

Nous devons aller au fond de cette question parce que la vérité sur les ovnis – en particulier si l’hypothèse extraterrestre s’avère en quelque sorte vraie – pourrait clarifier le rôle des humains dans l’univers.

Des physiciens, des astronomes, des philosophes et d’autres personnes intelligentes ont essayé de comprendre ce que l’existence ou la non-existence d’une vie intelligente ailleurs dans l’univers pourrait signifier. Il se peut que nous soyons seuls dans l’univers, ce qui conduit à certaines implications bouleversantes – dont l’une est peut-être que l’humanité a le devoir moral de préserver la civilisation car elle n’existe nulle part ailleurs dans la vaste étendue de l’espace. Ou il se peut que nous ayons des voisins cosmiques, mais que ces voisins n’aient pas tendu la main parce qu’ils sont confrontés à des défis difficiles – des défis qui pourraient nous attendre dans notre propre avenir et qui pourraient influencer notre façon d’agir aujourd’hui.

En d’autres termes, la question des ovnis est une sous-question d’une enquête beaucoup plus large et plus profonde sur l’avenir de l’humanité.

Le paradoxe de Fermi et l’énigme de la vie intelligente d’ailleurs

La découverte que les ovnis représentent une civilisation extraterrestre visitant la Terre serait d’une importance cruciale, d’abord et avant tout parce qu’elle répondrait à une question que les scientifiques se posent depuis au moins le siècle dernier : où est tout le monde ?

L’univers est presque incompréhensiblement vaste : dans la seule galaxie de la Voie lactée, il y a des centaines de milliards d’étoiles, et jusqu’à 6 milliards d’entre elles pourraient être des étoiles semblables au Soleil avec des planètes rocheuses semblables à la Terre en orbite. Il y a des centaines de milliards, voire des milliards de galaxies le long de la Voie lactée.

Il serait étrange que les humains soient la seule vie intelligente (ou, du moins, la seule vie d’une intelligence supérieure à celle des chimpanzés) dans toute cette immensité. Et, intuitivement, il semble que certains de nos pairs auraient dû nous surpasser et développer la capacité d’envoyer des sondes à des milliers d’années-lumière pour nous observer.

Ce puzzle est communément connu sous le nom de paradoxe de Fermi, après son articulation par le physicien du 20e siècle Enrico Fermi, et il fascine les astronomes, les physiciens et les fans de science-fiction depuis des décennies. Comme Liv Boeree l’a expliqué pour Vox, une grande partie de la littérature sur le paradoxe de Fermi repose sur un modèle connu sous le nom d’équation de Drake, conçu par le physicien Frank Drake pour estimer le nombre de « civilisations extraterrestres actives, communicatives » dans notre galaxie.

L’équation comprend certaines variables que les astronomes sont capables d’estimer (comme le taux de formation d’étoiles dans la Voie lactée et la fraction d’étoiles avec des planètes) et certaines variables intrinsèquement spéculatives, comme la fraction de planètes qui développent une vie intelligente. L’équation de Drake est donc assez imprécise et nécessite de saisir des chiffres là où les chercheurs ont une énorme incertitude.

En 2017, Anders Sandberg, Eric Drexler et Toby Ord du Future of Humanity Institute ont tenté des estimations approximatives des chances que la civilisation humaine soit seule dans la galaxie et l’univers en donnant des chances uniformes à un certain nombre de paramètres différents. Par exemple, ils ont estimé que la part des planètes avec la vie qui ont également intelligent la vie pouvait aller de 0,1 pour cent à 100 pour cent, et donnait des chances égales à chaque nombre de cette plage.

Ils ont ensuite intégré le fait que nous n’avons pas observé d’autres civilisations intelligentes, ce qui devrait réduire nos chances estimées de leur existence. L’article conclut qu’il y a 53 à 99,6 % de chances que les humains soient la seule civilisation intelligente de la Voie lactée, et 39 à 85 % de chances d’être seuls dans l’univers observable.

La menace du Grand Filtre

La lecture optimiste, telle que décrite par Sandberg ailleurs, est que cette découverte devrait réduire notre peur que les humains soient confrontés à un événement d’extinction énorme dans notre avenir.

Comment ça se passe ? Eh bien, une explication courante de la solitude apparente des humains dans l’univers est que la vie intelligente est en fait incroyablement courante – mais se détruit presque toujours à un moment donné. Soit la technologie propre d’une civilisation devient si avancée et dangereuse qu’elle s’efface d’elle-même, soit des phénomènes naturels comme des météores ou des supervolcans frappent avant que la civilisation n’ait la possibilité d’envoyer des sondes pour nous observer.

Cette théorie est connue sous le nom de Grand Filtre, et elle a une certaine plausibilité terrifiante. L’humanité a déjà développé des outils capables de s’anéantir, ou bien de se réduire à une taille si petite qu’elle ne peut pas supporter et se maintenir : armes nucléaires, agents pathogènes artificiels, éventuellement émissions de gaz à effet de serre.

Il y a une partie de moi qui veut que les objets dans le ciel soient des extraterrestres parce que l’alternative est si lugubre.

Oxford’s Ord, dans le livre de l’année dernière Le précipice : risque existentiel et avenir de l’humanité, estime approximativement les chances d’une extinction d’origine humaine ou d’un événement de niveau d’extinction au cours du prochain siècle à environ un sur six.

Il y a beaucoup d’incertitude autour de ces estimations. Mais un sur six est un risque très important. La plupart des prévisionnistes électoraux ont accordé moins de chances à une victoire de Donald Trump en 2016.

Et si notre solitude dans l’univers est la preuve que toutes les autres civilisations se sont détruites de cette manière, alors une sur six pourrait être une estimation trop optimiste. Si, d’un autre côté, le « filtre » difficile à passer appartient à notre passé (disons, au stade où des molécules sans vie se sont combinées pour créer des virus et des bactéries), comme le suggèrent les recherches de Sandberg/Drexler/Ord, alors notre la solitude n’implique pas nécessairement une grave menace pour notre avenir.

Les chercheurs intéressés par le risque potentiel posé par le Grand Filtre ont tendance à se concentrer sur la recherche de « biosignatures » ou « technosignatures » : des attributs observables de planètes ailleurs dans la galaxie qui pourraient témoigner de la vie ou de la technologie au niveau humain.

Généralement, l’espoir est de ne pas trouver ces signatures. Si nous voyons des preuves qu’il y a beaucoup de planètes avec une vie jusqu’à ou égale aux niveaux humains de sophistication, mais pas à des niveaux de sophistication qui dépassent les humains, cela renforce l’argument selon lequel le filtre est dans le futur, que les humains (comme tous civilisations technologiquement avancées) trouvent un moyen de nous détruire.

« Si la recherche de biosignatures révèle que la vie est partout alors que la technologie ne l’est pas, alors notre défi est encore plus grand pour assurer un avenir durable », ont récemment conclu les chercheurs Jacob Haqq-Misra, Ravi Kumar Kopparapu et Edward Schwieterman dans un article pour la revue. Astrobiologie.

Si (et je dois souligner qu’il s’agit d’un « si » assez improbable), les observations d’OVNI sur terre sont en fait la preuve qu’une civilisation extraterrestre avancée a développé un système de sondes à longue distance qu’elle utilise pour surveiller ou contacter l’humanité, alors ce serait être un signe immensément prometteur en termes de Great FIlter.

Cela signifierait qu’au moins une civilisation a largement dépassé l’humanité sans rencontrer d’obstacles insurmontables empêchant sa survie. Cela signifierait également que la Terre n’a pas besoin d’être le seul protecteur de l’univers de la vie intelligente et de la civilisation, ce qui signifie que si nous nous détruisons, tout n’est pas perdu, cosmiquement parlant.

Et si on était tout seul ?

Il est important d’aller au fond des PAN et de rechercher s’il existe une vie intelligente ailleurs, et cela vaut probablement la peine de consacrer des ressources gouvernementales à la résolution du mystère.

Mais je crains aussi que la croyance en l’hypothèse extraterrestre soit une sorte de vœu pieux. Si c’est faux et qu’un Grand Filtre est dans notre avenir, cela suggère que notre espèce est en danger immense. Cela signifierait qu’il y a beaucoup, peut-être des millions ou des milliards, de civilisations comme la nôtre dans l’univers, mais qu’elles se détruisent sans faute à un moment donné après avoir atteint un certain niveau de sophistication technologique. Si cela leur arrivait, cela nous arriverait presque certainement aussi.

Si l’hypothèse extraterrestre est fausse simplement parce que nous sommes la seule espèce à être allée aussi loin, c’est alarmant pour une raison différente. Cela implique que si nous nous trompons, c’est tout : l’univers serait laissé comme une compilation désolée d’étoiles et de planètes sans aucune créature pensante dessus. Rien de capable d’empathie ou d’agir moralement n’existerait plus.

Même si je suis sceptique, il y a une partie de moi qui veut que les objets dans le ciel soient des extraterrestres parce que l’alternative est si lugubre. Je veux savoir ce que sont vraiment ces objets parce que les enjeux sont suffisamment élevés pour que nous ayons besoin de bien faire les choses. Mais d’une certaine manière, notre état actuel d’ignorance relative peut être un peu une doublure argentée – il y a du réconfort dans l’idée que nous ne connaissons pas encore la réponse, et que nous ne pouvons pas tout à fait fermer la porte à la possibilité de la vie au-delà de la Terre.