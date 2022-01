Et si la Russie coupait le gaz ? L’Europe évalue ses options face à la crise ukrainienne

Un travailleur ajuste une vanne de pipeline à la station de compression Gazprom PJSC Slavyanskaya, le point de départ du gazoduc Nord Stream 2, à Ust-Luga, en Russie, le jeudi 28 janvier 2021. Nord Stream 2 est un 1 230 kilomètres ( 764 milles) gazoduc qui doublera la capacité de la route sous-marine existante entre les champs russes et l’Europe – le Nord Stream original – qui a ouvert en 2011. Andreï Roudakov | Bloomberg | Getty Images

L’escalade des tensions entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident a accru les inquiétudes quant à l’avenir des flux de gaz russe vers l’Union européenne, les législateurs et les fournisseurs d’énergie se démenant pour préparer des plans d’urgence. Cela survient alors que le président Joe Biden avertit qu’il y a un « possibilité distincte« La Russie pourrait envahir l’Ukraine dès le mois prochain et comme le dit le Kremlin, il y a « peu de raisons d’être optimiste » après que les États-Unis ont rejeté leurs principales revendications pour résoudre la crise. La Russie a rassemblé environ 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne, mais nie avoir prévu d’entrer dans l’ancienne république soviétique. « Les approvisionnements européens en gaz naturel sont bien en deçà de leurs normes et stocks habituels, donc une question clé à se poser est de savoir si l’Europe dispose de suffisamment de stocks de gaz naturel pour survivre », a déclaré Rob Thummel, gestionnaire de portefeuille principal de la société d’investissement énergétique TortoiseEcofin, dans une note de recherche. « Étant donné qu’il reste beaucoup d’hiver, je pense qu’il y a des scénarios où cela pourrait devenir vraiment difficile, et les stocks pourraient tomber très bas. L’Europe a besoin de la Russie d’un point de vue énergétique, et l’énergie est si essentielle qu’il va être très difficile de vient de couper l’approvisionnement des deux côtés », a-t-il ajouté. Depuis plusieurs mois, la Russie est accusée de perturber intentionnellement l’approvisionnement en gaz pour tirer parti de son rôle de fournisseur majeur d’énergie en Europe dans un conflit qui s’intensifie avec l’Ukraine. Les flux de gaz russe vers l’Europe ont été inférieurs aux attentes habituelles pendant une période prolongée, les analystes politiques suggérant que Moscou a délibérément retenu les approvisionnements dans le but d’accélérer la certification du très controversé gazoduc Nord Stream 2.

En effet, le prétendu rôle de la Russie dans l’aggravation de la crise énergétique de l’Europe a même fait l’objet d’une rare réprimande publique de l’Agence internationale de l’énergie, le groupe appelant la Russie à accroître la disponibilité du gaz vers l’Europe et à garantir que les niveaux de stockage soient remplis à des niveaux adéquats pendant une période de forte demande hivernale. Le Kremlin a contesté à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles il utilise le gaz comme arme géopolitique, la société d’État Gazprom affirmant avoir rempli ses obligations contractuelles envers ses clients. Aujourd’hui, alors que les tensions entre la Russie et l’Ukraine atteignent leur paroxysme, les analystes énergétiques sont profondément préoccupés par le risque d’une interruption totale de l’approvisionnement de l’UE – qui reçoit environ 40 % de son gaz via des gazoducs russes et dont plusieurs traversent l’Ukraine.

Que peut faire l’Europe si les flux de gaz sont perturbés ?

La perspective d’une coupure de l’approvisionnement en gaz russe est considérée comme susceptible d’avoir de profondes conséquences sur la santé publique et l’économie, d’autant plus qu’un tel scénario pourrait survenir au milieu de l’hiver et au milieu de la pandémie de coronavirus. Les analystes de l’énergie du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group estiment que le pire scénario de la Russie coupant brusquement tous les approvisionnements vers l’Europe est également le scénario le moins probable. Cela s’explique en partie par le fait qu’une telle décision aurait des coûts financiers importants pour Moscou, tout en déclenchant simultanément un effort coordonné des États de l’UE pour réduire de manière permanente les importations de gaz en provenance de Russie. « Même si une interruption complète des exportations de gaz russe vers l’UE reste peu probable, les responsables et les fournisseurs d’énergie ont élaboré des plans d’urgence », ont déclaré les analystes d’Eurasia Group. Par exemple, les services publics européens ont augmenté les commandes de cargaisons de gaz naturel liquéfié expédiées au cours de la période de Noël et du Nouvel An, principalement en provenance des États-Unis et du Qatar, qui ont environ 100 cargaisons devant arriver en Europe rien qu’en janvier. Eurasia Group a déclaré, citant les données de suivi des navires, que cela reflétait une augmentation d’environ 40 % par rapport au précédent record de mars 2021.

Vue des systèmes de canalisations et des dispositifs d’arrêt à la station de réception de gaz du gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique. Stéphane Sauer | alliance photo | Getty Images

Ces apports de gaz naturel, bien que coûteux, sont susceptibles d’aider « de manière significative » les régions d’Europe occidentale et de la Méditerranée, mais on ne pense pas qu’ils soient aussi utiles pour les régions enclavées d’Europe centrale et orientale. En cas d’arrêt total de l’approvisionnement en gaz russe de l’UE, les analystes d’Eurasia Group ont déclaré que la flotte entrante de GNL serait « insuffisante » pour répondre à la demande de gaz de l’Europe, les prix du gaz devant grimper « à des niveaux sans précédent » dans ce scénario. Au-delà de la commande d’autant de cargaisons de GNL que possible, les analystes d’Eurasia Group ont déclaré que les options de l’Europe pour atténuer une interruption complète de l’approvisionnement consisteraient à demander à des pipelines alternatifs tels que l’Algérie, l’Azerbaïdjan et la Norvège de maximiser la pression des pipelines, une purge totale de tous les stocks de gaz disponibles dans l’UE. , en activant les éventuelles alimentations alternatives d’énergie et de chauffage disponibles et, si nécessaire, en ordonnant des réductions de consommation.

Le terminal pétrolier et gazier du port d’Odessa à Odessa, en Ukraine, le samedi 22 janvier 2022. Christophe Occhicone | Bloomberg | Getty Images

Ce qui est peut-être plus probable à mesure que les tensions s’intensifient, c’est une interruption partielle des flux de gaz russe vers l’UE via l’Ukraine. « Cela causerait encore des dommages économiques importants et pourrait entraîner des pénuries localisées de chauffage et d’électricité, en particulier dans le sud-est de l’Europe, qui a déjà subi des perturbations similaires lors d’une coupure russe de l’approvisionnement en gaz via l’Ukraine en 2008/2009 », ont déclaré les analystes d’Eurasia Group. mentionné. « Si cela se produisait, Moscou essaierait probablement de protéger ses plus gros clients, l’Allemagne et l’Italie, du pire impact », ont-ils ajouté, notant que les sanctions américaines ou européennes éviteraient probablement de cibler les exportations de gaz restantes de la Russie vers l’Europe, car cela causerait aussi beaucoup de mal.

Capacité réacheminable