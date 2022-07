Et si la banlieue n’était qu’une ébauche ?

Partie de la Numéro de juillet 2022 de Le point culminantnotre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

L’ère Covid a produit un certain nombre de récits mitigés sur le logement, l’utilisation des terres et les modèles de migration. Les gens quittent la ville, mais aussi y reviennent. Le travail à distance est un changement historique dans la façon dont les Américains travaillent, mais 50 % des travailleurs ne peuvent en réalité pas travailler à domicile. La construction s’accélère à la périphérie exurbaine de nombreuses zones métropolitaines – mais bon nombre des maisons qui s’élèvent sont des structures multifamiliales denses et des développements à usage mixte, imitant ce que vous pourriez trouver dans un centre-ville urbain.

Certaines tendances intéressantes se dessinent dans la banlieue américaine. Une chose que nous savons, par exemple, c’est que la « fuite », ou le retour, vers la banlieue est réel (bien que la mort de la ville soit largement surestimée). Nous savons également que de plus en plus de personnes passent plus de temps en banlieue et que beaucoup de ceux qui y ont déménagé dans le cadre de contrats de travail à distance sont susceptibles de rester. Dans les principales régions métropolitaines américaines des villes de la côte est et ouest, les prix des banlieues ont augmenté rapidement pendant la pandémie par rapport aux prix dans le noyau urbain, selon un article de la Brookings Institution. “De plus”, déclare-t-il, “l’écart entre les deux zones – urbaine et suburbaine – s’est creusé à mesure que la pandémie se prolongeait”. Cette tendance était plus prononcée dans les régions métropolitaines de Boston et de Washington, DC; la région métropolitaine de DC est un excellent exemple de bon nombre de ces tendances et de leur orientation actuelle.

“C’est un phénomène très fort en ce moment, rester dans la zone métropolitaine mais déménager dans un quartier de banlieue plutôt que dans des quartiers centraux et denses”, explique l’économiste Stephan Whitaker. Cela pourrait ressembler à un autre vol depuis la ville. Ou ce à quoi nous assistons peut-être est un « deuxième projet » des banlieues américaines.

Les banlieues ont commencé à apparaître dans la période qui a suivi la guerre civile et se sont développées rapidement avec la diffusion du tramway électrique au début des années 1900. Beaucoup de ces très premières banlieues ont conservé des caractéristiques urbaines. Mais quand on dit « la banlieue » aujourd’hui, on imagine souvent une alternative, voire une négation de la ville.

Les banlieues ont explosé lorsque l’Amérique après la Seconde Guerre mondiale avait besoin de beaucoup de logements bon marché et rapides – la banlieue moderne était essentiellement un programme de logement. Les banlieues ont reçu un nouvel afflux à l’ère de la «fuite blanche» et des tensions raciales dans les villes américaines des années 1960 et 1970. Cette époque a également vu une vague de downzonings à travers le pays, garantissant que la plupart des nouveaux développements seraient unifamiliaux ou, tout au plus, multifamiliaux de faible hauteur.

Les banlieues continuent de croître, devenant à la fois plus denses et s’étendant vers l’extérieur. Une partie de cela fait suite à la montée du travail à distance, mais une grande partie est également motivée non pas par le désir des résidents potentiels de quitter la ville, mais par les prix exorbitants des logements urbains.

La demande de quelque chose Comme la vie urbaine est réelle. Même aux limites extérieures des zones métropolitaines en pleine croissance, des développements piétonniers à usage mixte apparaissent aux côtés de lotissements familiers et de McMansions. “Des centres à usage mixte – souvent dans des zones suburbaines – continuent d’être construits à partir de zéro dans de nombreuses communautés à travers les États-Unis”, a écrit le Congrès pour le nouvel urbanisme en 2019.

Alors que de plus en plus d’immigrants et de milléniaux deviennent des banlieusards, et que Covid et le travail à distance donnent aux banlieues une autre poussée de croissance, ils évoluent vers quelque chose de différent. Entre 2019 et 2020, la part des millennials vivant en banlieue a augmenté de 4 points de pourcentage ; et en 2014, plus de 60 % des immigrants vivaient en banlieue, contre un peu plus de la moitié en 2000.

De nombreuses communautés qui étaient autrefois blanches, exclusives et dépendantes de la voiture sont aujourd’hui des lieux diversifiés et en évolution, toujours distincts de la grande ville mais tout aussi distincts de leur propre « premier projet » il y a plus d’un demi-siècle.

Considérez les maisons Levitt de Long Island – une sorte d’ur-suburbia – dont très peu ressemblent encore à ce qu’elles étaient lorsqu’elles ont été construites. La plupart ont été modifiés, rénovés et agrandis au fil des ans; ce qui était autrefois un produit standard a divergé de milliers de façons. (Certains sont même des duplex sous la table, et cela semble très bien fonctionner.)

Levittown était le premier projet, pas l’état final ou perpétuel. L’évolution distribuée et progressive que nous pouvons observer avec ces maisons de lotissement vieilles de plusieurs décennies se concrétise dans les banlieues, en gros.

La diversification en cours des banlieues coïncide avec l’apparition du New Urbanist, le développement à usage mixte et le regain d’intérêt pour la vie en banlieue suite à la pandémie. Les ingrédients d’une transformation suburbaine sont là.

Il est probable que la personne moyenne ne pense pas nécessairement en termes de conception urbaine, de densité ou de développement à usage mixte. Ils ont simplement, comme me l’a dit l’urbaniste du Maryland Dan Reed, “le désir d’être près des choses”. Même avant la pandémie, Business Insider a répertorié les 25 banlieues les plus appréciées des États-Unis – une liste qui comprenait des endroits aussi différents que l’exurbain DeSoto, dépendant de la voiture, au Texas et Union City, plus urbaine du New Jersey. Il comprend plusieurs banlieues de Floride et de Washington, mais aussi un couple apparemment moins probable du Michigan.

Ce désir d’être proche des choses est aussi susceptible d’attirer les milléniaux quittant la ville pour chercher un logement moins cher que les immigrants venant de pays à l’urbanisme plus traditionnel et les travailleurs éloignés à la recherche de commodités qu’ils avaient l’habitude de trouver près de leurs bureaux urbains. Ce qui rend les banlieues désirables pour beaucoup de gens aujourd’hui n’est pas ce que les Américains associent traditionnellement aux «banlieues». Ce sont des scènes de restauration animées – selon le New York Times, parmi les meilleures du pays – des discothèques, des bâtiments plus hauts et des développements piétonniers.

Même avant la pandémie, ces tendances se croisaient. La région métropolitaine de DC, où j’habite, en est l’un des plus beaux exemples. Mais ce n’est pas le seul.

Edison, dans le New Jersey, par exemple, compte une importante population amérindienne, et son modeste couloir Oak Tree Road est l’une des plus grandes concentrations de restaurants et d’entreprises indiennes en Amérique. Dans la banlieue d’Atlanta, en Géorgie, la bande commerciale de Buford Highway est un quartier international animé qui habite ce qui aurait autrement pu devenir un développement de banlieue usé d’après-guerre.

Dans ma propre région, il y a une place des années 1950 réputée pour sa concentration de boutiques et de restaurants bangladais et d’autres pays d’Asie du Sud, et un centre commercial encore plus grand qui abrite l’une des plus grandes concentrations de restaurants et d’entreprises vietnamiennes du pays.

Tous ces lieux servent d’installations communautaires pour les communautés d’immigrants qui y vivent et y font leurs achats, et c’est ainsi qu’ils sont apparus. Au fil du temps, ils sont également devenus des attractions locales, faisant également partie de l’attrait pour les autres banlieusards. Les magazines de style de vie, destinés à un lectorat de la classe moyenne supérieure, présentent fréquemment ces divers centres communautaires de banlieue dans les critiques de restaurants et les listes de « choses à voir ». Le New Jersey Monthly, par exemple, présente Oak Tree Road comme un rêve pour les amateurs de cuisine indienne ; Le magazine Food & Wine qualifie le couloir Buford Highway d’Atlanta de “l’un des endroits les plus fascinants du Sud”. Idem pour l’Eden Center de Virginie du Nord.

Contrairement aux quartiers d’immigrants urbains des XIXe et XXe siècles, bon nombre de ces communautés habitent ce qui est maintenant des paysages de banlieue plus anciens. Annandale , un comté de Fairfax, en Virginie , une communauté en grande partie d’après-guerre, est le Koreatown de la région de DC. Dans la banlieue DC du Maryland, de nombreuses places de bande vieillissantes sont remplies de petites entreprises africaines et latino-américaines. Beaucoup d’entre nous ont vu une halle alimentaire urbaine dans une ancienne usine, avec des briques apparentes et des ampoules Edison ; Annandale possède également une halle alimentaire fondée et détenue par des Américains d’origine asiatique, mais elle habite un ancien centre commercial linéaire qui a été pratiquement abandonné après la fermeture d’un Kmart.

C’est l’essence de la transformation suburbaine subtile mais réelle. De nos jours, ils servent les immigrants mais attirent également les touristes et autres visiteurs, et servent de lieux d’intérêt culturel pour les résidents en général.

Reed dit qu’il pense que les gens recherchent quelque chose qui “ressemble suffisamment à un endroit”. Cela peut être quelque chose comme un centre-ville haut de gamme à usage mixte; il peut s’agir d’arrangements informels comme des camions de restauration, des fumeurs de barbecue et des cafés installés dans des parkings de banlieue désaffectés. Certains sont désaffectés parce qu’ils étaient des parcs relais; d’autres sont assis dans des quartiers qui inclinent désormais la classe ouvrière, où moins de ménages possèdent deux voitures. Ce que ces lieux ne sont plus, c’est cette première ébauche de vol depuis la ville.

Si un « second projet » de la banlieue est en cours d’écriture – du moins dans certaines des régions métropolitaines en croissance et chères des États-Unis – à quoi pourrait-il ressembler ? Sur cette note, revenons à la banlieue de DC.

Rockville, Maryland, une communauté de banlieue à environ une demi-heure de DC en voiture, n’a pas toujours ressemblé à l’étalement banlieusard standard. Au début du 20e siècle, il y avait un service de tramway dans le noyau urbain. Les chariots effectuaient « 24 voyages par jour entre 6 h 30 et 00 h 30 », un peu comme le service de métro de la région aujourd’hui. Les chariots ont été mis au rebut en 1935, et ce n’est qu’en 1984 que le système de métro a été étendu à Rockville.

Avec le recul, la mise au rebut des chariots n’était pas la seule erreur de Rockville. En 1962, la ville a adopté le renouvellement urbain et a nivelé la quasi-totalité de son centre-ville d’origine, effaçant non seulement les bâtiments mais même le quadrillage des rues de la carte. À sa place, ils ont construit un centre commercial et un complexe de bureaux. Cette période, de 1935 à 1984, et surtout de 1962 à 1984 – pas de rail, pas de centre-ville – est typique de ce que nous entendons souvent par « banlieue ».

Aujourd’hui, Rockville est très différente et, à certains égards, elle ressemble plus à son état d’origine qu’à son “intermède de banlieue”. Rockville est largement considéré comme le principal quartier chinois de la région, avec une population d’environ 20 % d’Américains d’origine asiatique et un éventail de restaurants, de journaux chinois et d’autres entreprises qui desservent une clientèle à prédominance chinoise. Dans les années 2000, le centre commercial qui se dressait au sommet de l’ancien “centre-ville” a été démoli et un “centre-ville” aux rues quadrillées a été construit à sa place. Pour les grincheux ou les NIMBY qui pensent que ces tendances modifient le caractère de Rockville, ils ont juste besoin de regarder plus loin pour leur ligne de base. Les changements à Rockville ne le transforment pas en quelque chose qu’il n’est pas; ils le transforment en ce qu’il était et poursuivent un processus artificiellement arrêté par l’ère de la banlieue.

La question de savoir si les banlieues étaient “censées” être enfermées dans l’ambre, construites à la fois “à un état fini” et changeant à peine par la suite, leur utilisation des terres destinée à finir à la merci du NIMBYisme est un sujet de débat. Les codes de zonage n’étaient pas vraiment destinés à être perpétuels; les plans directeurs étaient censés guider leur évolution au fil des décennies, planifier et accompagner la croissance. Mais dans la plupart des endroits, cela ne s’est pas produit : la plupart des croissances étaient tentaculaires et horizontales, et de nombreux paysages de banlieue semblent encore essentiellement inchangés depuis leur construction au milieu du siècle.

Mais permettre à ces lieux de changer et embrasser le changement déjà en cours ne signifie pas les effacer de la carte – espérons-le, nous l’avons appris de nos erreurs de rénovation urbaine. Leur prochain chapitre attend d’être écrit; peut-être que cette fois, nous comprendrons que l’écriture n’est jamais terminée.

Addison Del Mastro écrit sur l’urbanisme et l’histoire culturelle. Il est aussi l’auteur Les scènes supprimées sur la sous-pile.