La chanson de Brahmastra, Kesariya, a divisé le public depuis sa chute, notamment en raison du fait qu’elle comprenait une phrase qui dit “love story”. Même si l’apparition de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt – en tant que dernier couple It de Bollywood – était attendue avec impatience, le lyrisme de la chanson est rapidement devenu le sujet des mèmes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l’ont refait sans la partie offensante “love storiya”, mais avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait Kesariya s’il avait été fait par le musicien Ritviz ?

Vous n’avez plus besoin de l’imaginer, car le créateur d’Instagram Anshuman Sharma a produit toute une chanson dans cette veine. Voici Kesariya à la Ritviz :

Le remix a également le sceau d’approbation de Ritviz, qui a commenté: “Hahahahaha de retour”. Nucleya et Salim Merchant faisaient partie des autres musiciens qui ont montré leur amour pour la création d’Anshuman sur Instagram.

Ce n’est pas le premier rodéo d’Anshuman. En 2020, il a pris d’assaut Twitter avec une création similaire. Paroles d’un mot aléatoire comme aasman (ciel) suivi de quelques phrases aléatoires synchronisées avec le son d’instruments classiques comme le tabla, la musique de mariage du sud de l’Inde et le chant comme si haut avec quelques autres pas et il a fini par faire quelque chose comme une chanson de Rivitz .

Comment faire une chanson Ritviz en 2 minutes ! pic.twitter.com/yyMByfLSrL — Anshuman Sharma (@anshumonsharma) 6 juillet 2020

En ce qui concerne Kesariya, dans un fix-it, l’auteur-compositeur-interprète Harsh More, qui jouit d’une énorme popularité sur Instagram, a proposé une version de la chanson sans “love storiya”. “Voici Kesariya avec un changement Sauvegardez et partagez si vous avez aimé ! Avec tout le respect que je dois à tous les créateurs originaux de la chanson, y compris l’écrivain Amitabh Bhattacharya, la musique de Pritam et le chanteur Arijit Singh et tous les autres créateurs associés❤️”, a écrit Harsh sur Instagram.

Twitter avait convenu pour la plupart que le croon émouvant d’Arijit Singh était correct sauf le morceau “love storiya” mais maintenant, après la révélation d’un utilisateur, cela aussi a été remis en question. Vous souvenez-vous d’Abhay Deol groovant sur Laaree Chhootee du groupe pakistanais Call dans son film Ek Chalis Ki Last Local sorti en 2007 ? Un utilisateur de Twitter passant par @Ctrlmemes_ a souligné que la mélodie de Kesariya y ressemble beaucoup.

