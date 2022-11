Et si je mouille le lit ? A 84 ans, j’affronte mes peurs et j’affronte le vieillissement de front

Cette chronique à la première personne est rédigée par Sheilah Bissett, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Je me suis réveillé un matin ce printemps et je ne pouvais pas sortir du lit. Ma jambe gauche arthritique était si douloureuse que je ne pouvais pas la plier.

J’ai 84 ans et soudain j’ai eu peur. Les questions « et si » ont afflué : et si je ne marcherais plus jamais ? Et si je mouille le lit ? Et si je tombe et que je me casse la hanche ? Et si je ne peux pas promener les chiens ?

Panique, puis lentement, un peu de bon sens s’ajoute à la perspective. J’étais là — déjà confiné dans un fauteuil roulant dans ma tête — et j’avais à peine essayé de sortir du lit !

Gémissant et gémissant, je me forçai à lever cette jambe. Puis j’ai frotté mon genou, je l’ai balancé d’avant en arrière et j’ai réalisé : « Je peux le faire.

Après trois minutes, je me levai et me dirigeai lentement vers la salle de bain.

Que faut-il pour bien vieillir ? Pour moi, c’est cette bataille entre “je ne peux pas” et “je peux”. Ayant mon café ce matin-là, j’ai réfléchi à la façon dont les signes du vieillissement s’étaient glissés sur moi.

Mon médecin n’arrêtait pas de m’avertir : « Vous avez 84 ans, pas 54. Ralentissez !

J’ai essayé de l’ignorer et j’ai fait semblant que tout allait bien, mais la liste des “je n’en peux plus” s’allongeait. Je ne peux pas ouvrir les pots de confiture, les cornichons, le vin ou les bouteilles d’eau. Je ne peux pas non plus peindre des murs, accrocher du papier peint ou grimper à des échelles. Je ne peux plus monter dans un bateau ou même dans certaines voitures, transporter des colis lourds ou tenir un bébé dans mes bras.

J’ai également eu des problèmes comme des cataractes, une perte auditive ainsi que des problèmes d’équilibre et de mémoire. La liste semble interminable. Je l’ai ignoré parce que j’ai toujours été célibataire et indépendant ; un avenir de dépendance vis-à-vis des autres était terrifiant.

Bissett a lancé un service de garde d’animaux après sa retraite. (Soumis par Sheilah Bissett)

Mais ce genou m’a secoué. J’ai réalisé que je devais affronter le vieillissement de front. Je dois être honnête avec ma liste de “je ne peux plus” et embrasser l’indépendance qu’il me reste.

J’ai donc reçu une genouillère sur mesure et en août, j’ai fait mes premiers pas vers un nouveau mode de vie.

Tout d’abord, j’ai créé plus de temps pour moi. J’ai réalisé que je n’avais jamais su ce que c’était que de ne pas travailler, car ici, je travaille toujours dans une entreprise de garde d’animaux 10 ans après ma retraite.

J’ai démissionné de trois clients et j’en ai gardé deux et, à ma grande joie, j’ai passé trois semaines seul à la maison sans engagement. J’ai lu trois livres, appelé des amis et rencontré pour un café ou des promenades le long de la rivière. Je regardais tout ce que je voulais à la télé, bronzais sur le balcon, me couchais à 7h30 ou 11h30 et me levais quand je voulais. J’ai dansé dans mon appartement sur ABBA.

Bissett danse sur ABBA dans son salon et célèbre la liberté qui vient d’avoir moins d’engagements. (Soumis par Sheilah Bissett)

Puis je me suis attaqué à quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir faire. J’ai peint mes étagères de livres du jaune pâle au magenta foncé. Il a fallu trois jours pour faire ce qu’un moi plus jeune aurait fait en une journée.

Ce fut un tel succès que j’ai également poncé la rouille des balustrades de mon balcon et les ai peintes lentement aussi.

Mieux encore, j’ai sorti mes dossiers financiers et j’ai réalisé qu’avec certaines compressions, je n’avais pas à travailler autant. Je devrai peut-être vendre ma voiture, mais la paix d’une vie moins stressante et une connexion accrue avec des amis auront plus de valeur.

Maintenant, je dois apprendre à abandonner les vieilles habitudes et m’adapter progressivement à l’idée que le repos, et non le stress, sera une vie nouvelle et meilleure pour moi.

Il a fallu trois jours à Sheilah Bissett pour peindre ces étagères, mais elle l’a fait elle-même. (Sheilah Bisset)

Mais je suis toujours pris dans mes doutes. Il y a deux semaines, j’ai reçu une invitation à une fête avec un repas de cinq plats, servi avec un chef, par une cliente gardienne de chien célébrant son 44e anniversaire à la maison.

J’ai accepté tout de suite, puis j’ai eu des doutes. Un homme de 84 ans avec un genou renforcé avec toutes ces demoiselles ? Où pourrais-je m’intégrer ? Qu’est-ce que je porterais ? Je ne peux pas faire ça !

J’ai failli annuler à la dernière minute. Mais je m’assurai que puisque nous nous connaissions depuis plus de cinq ans, l’hôtesse devait savoir ce qu’elle faisait. J’ai donc demandé à un ami de me conduire. Je portais une jupe longue pour couvrir ma genouillère et je suis allée à l’un des dîners les plus mémorables de ma vie.

Nous avons ri et pleuré et partagé des histoires sur les voyages, les adolescents, un mariage récent, des rencontres et un divorce. La soirée a été incroyable.

J’ai 84 ans, pas 54. Mais je peux le faire. Je vais continuer à prendre plus de risques à l’avenir.

