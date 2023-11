« Et si j’avais été accusé de meurtre ?

ATLANTA, Géorgie (Atlanta News First) – Les soi-disant « fausses correspondances » utilisant la technologie de reconnaissance faciale (FRT) ont conduit à des arrestations injustifiées d’hommes noirs à travers le pays. Mais de nouvelles recherches de Georgia Tech visent à combler cet écart grandissant entre les disparités raciales.

Calvin Lawrence, un ingénieur distingué d’Atlanta, a développé l’intelligence artificielle (IA), notamment la FRT, pour les agences gouvernementales de tout le pays. En tant que l’un des rares créateurs experts noirs dans son domaine, il a déclaré que même les meilleurs algorithmes peuvent être biaisés, c’est pourquoi il a écrit « Hidden in White Sight : How AI Empowers and Deepens Systemic Racism », publié cette année.

“Cela revient vraiment aux modèles de formation, aux données qui ont été saisies et à qui les saisit”, a déclaré Lawrence. “À la base, il est conçu pour imiter le comportement humain, vous l’entraînez donc.”

L’expérience de Georgia Tech, financée par des subventions fédérales, a entraîné un robot à adopter un comportement apparemment raciste, afin de prouver que des préjugés peuvent exister dans le logiciel.

« Les robots sont un peu comme un enfant lorsqu’ils naissent ; ils ne sont ni bons ni mauvais », a déclaré Matthieu Gombolayprofesseur adjoint d’informatique interactive à Georgia Tech qui a participé au test.

Dans l’expérience, le bras robotique était chargé de saisir une petite image sur laquelle était représentée l’image d’un criminel. Une boîte contenait un mâle blanc ; l’autre boîte représentait un homme noir. Les chercheurs ont construit un algorithme basé sur des données négatives disproportionnées sur les Noirs, telles que des informations publiques obtenues sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, des photos et des discours qui divisent.

« Que va faire le robot ? » » demanda Gombolay. “Sa meilleure hypothèse est basée sur ce que lui dit Internet.”

Lorsque le robot a été invité à choisir la boîte avec l’image du criminel, il a sélectionné à plusieurs reprises la boîte avec l’image de l’homme noir.

“Internet a appris à la machine qu’il existe une relation plus probable selon laquelle une personne penserait qu’une personne noire est un criminel et qu’une personne blanche ne le serait pas”, a déclaré Gombolay.

L’intérêt de l’étude prouve que ce qui entre va sortir. Les algorithmes utilisés pour construire des systèmes comme ceux-ci sont similaires à ce FRT, ce qui suggère que si les systèmes FRT contiennent des données disproportionnées ou si le logiciel n’a pas été suffisamment « formé » sur les personnes de couleur, les fausses correspondances continueront.

Les chercheurs plaident en faveur d’une réglementation étatique et fédérale, un sentiment partagé par une liste croissante d’accusés à tort.

« Vous devez prouver votre innocence ; c’est comme ça que ça se passe », a déclaré Alonzo Sawyer. Son épouse, Carronne Sawyer, a fait écho : « Je devais prouver l’innocence de mon mari avant que quoi que ce soit puisse arriver. »

Le 26 mars 2022, la vidéo de surveillance de la Maryland Transit Authority (MTA) montrait un homme montant à bord d’un bus de la MTA. Des échanges verbaux ont eu lieu entre le conducteur de l’autobus et le passager. Un rapport de police a détaillé l’affaire comme une dispute au sujet d’un masque facial, le conducteur demandant au passager d’en porter un. Après une dispute, le passager a saisi le téléphone portable du conducteur et s’est enfui.

Le chauffeur a suivi la suspecte hors du bus, essayant de récupérer son téléphone. Le suspect l’a frappée à plusieurs reprises et s’est à nouveau enfui.

Après être remontée dans son bus, la conductrice s’est rendue dans un parking voisin où elle a été accueillie par la police du MPT. Les forces de l’ordre locales ont ensuite émis une alerte pour le suspect qui comprenait une capture d’écran tirée d’une vidéo de surveillance.

Cinq jours plus tard, des policiers américains ont arrêté Sawyer devant le tribunal de district du comté de Harford, à une demi-heure du lieu du crime. Les agents ont trouvé Sawyer au palais de justice puisqu’il devait comparaître devant le tribunal pour une infraction au code de la route sans rapport.

Les forces de l’ordre ont retrouvé Sawyer parce que la reconnaissance faciale l’a identifié comme le suspect, selon les dossiers obtenus par Atlanta News First Investigates.

Selon un rapport d’incident, l’ancien agent de probation de Sawyer et un policier de l’État l’ont également identifié. Mais d’autres dossiers montrent que l’agent de libération conditionnelle de Sawyer et le policier ont initialement déclaré qu’ils n’étaient « pas sûrs à 100 % ». L’agent de probation a identifié « positivement » Sawyer après avoir vu des images de surveillance.

Même la victime elle-même a déclaré à la police que Sawyer n’était pas son agresseur. Après avoir regardé une série de photos, elle a écrit : « Pas la personne qui m’a agressée » sous l’image de Sawyer.

Le père de 56 ans est resté en prison sans caution pendant neuf jours. “C’était vraiment traumatisant juste d’être assis là [and] être si frénétique », a-t-il déclaré.

Caronne Sawyer a commencé à défendre les intérêts de son mari. Elle a confronté son ancien agent de probation ; elle a dit qu’ils ne s’étaient rencontrés que quelques fois pendant la pandémie et qu’ils portaient tous deux des masques.

Le 5 avril 2022, l’agent de probation a rétracté son identification positive auprès des forces de l’ordre. À peu près au même moment, les détectives ont reçu une nouvelle piste d’un officier qui pensait que Deon Ballard était le véritable suspect. De nouveaux mandats d’arrêt ont été émis et le 22 avril, Ballard a été arrêté. Il a ensuite plaidé coupable de l’incident et même la mère de Ballard l’a identifié avec certitude.

Plusieurs experts sur le cas de Sawyer l’ont qualifié d’exemple de biais de confirmation : un officier obtient une « correspondance » après avoir transmis une image via FRT et parce qu’il est convaincu que c’est vrai, il recherche des preuves pour étayer uniquement cette théorie.

La famille souhaite des excuses de la part des forces de l’ordre du Maryland.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sawyer avait été arrêté alors que les témoins n’étaient pas sûrs, ainsi que des questions concernant la politique du département FRT, comté de Baltimore, Maryland, a fourni cette déclaration :

« Ce bureau a reçu votre demande de commentaires concernant une affaire impliquant Alonzo Sawyer. Il est évident que vous possédez le dossier concernant l’enquête. Il est préoccupant que vous ayez l’intention de signaler ce cas conformément à la façon dont vous nous l’avez résumé dans l’e-mail que vous nous avez envoyé.

« Vous déclarez entre autres choses que M. Sawyer a été identifié par reconnaissance faciale et insinuez que l’arrestation était basée sur cela « malgré l’incertitude de tous les témoins possibles ». Ce ne sont pas des rapports précis. Vous ne mentionnez pas qu’après que « l’agent de libération conditionnelle » ait déclaré qu’il n’était pas sûr en regardant un BOLO qui lui avait été envoyé par courrier électronique, l’enquêteur lui a apporté les images de vidéosurveillance et lui a montré les images. À ce moment-là, l’agent a identifié M. Sawyer à partir des images. Le document d’accusation (que vous avez également) indique que la reconnaissance faciale vient de fournir une piste d’enquête et que la base de l’accusation était l’identification positive par l’agent de probation.

« Vous pouvez également noter que le jour même où l’agent a contacté la police et a exprimé des doutes sur son identification (environ une semaine après l’identification positive), ce bureau a déposé une requête pour le faire libérer de son incarcération et a ensuite rejeté les accusations portées contre lui. .»

Lorsqu’on lui a demandé plus tard des informations sur la politique du FRT et si des excuses étaient à venir, l’agence n’a pas répondu.

“Se réveiller un jour et être accusé… et si j’avais été accusé de meurtre ?” dit Sawyer. « Si ma femme n’avait pas fait le travail à ma place, je me serais perdu dans le système. »

