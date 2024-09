Et si Google TV vous aidait à mettre en pause les services de streaming ?

L’idée de Google TV lors de son lancement il y a quatre ans était de faciliter la recherche de contenu dans une mer de services de streaming, mais alors que le prochain chapitre de Google TV commence, et si la plateforme évoluait pour vous aider à basculer simplement entre les services ?

Le streaming est devenu cher.

Pour beaucoup, souscrire à deux ou trois abonnements peut coûter autant que certains forfaits de télévision par câble, sans pour autant donner accès à tout le contenu que l’on souhaite réellement. C’est pourquoi on voit de plus en plus de forfaits.

Mais en réalité, la plupart des gens n’utilisent que quelques-uns de ces abonnements à la fois, ce qui fait que dépenser des dizaines de dollars chaque mois pour ceux que vous n’utilisez pas autant semble inutile. Dernièrement, j’ai principalement gardé Disney+ et Hulu actifs, et j’ai activé Max, Peacock, Paramount+ et Netflix pendant un mois ou deux à la fois. C’est un peu fastidieux, mais cela permet d’économiser beaucoup d’argent.

Et si cela pouvait être automatisé ?

L’idée de Google TV en 2020 était d’aider tout le monde à trouver rapidement et facilement le contenu qu’il souhaite regarder à partir d’un emplacement central, et je ne peux m’empêcher de penser que la prochaine étape logique est la possibilité d’automatiser les services que vous utilisez réellement.

Imaginez les choses ainsi. Vous ajoutez du contenu à votre liste de suivi sur Google TV et une nouvelle série Netflix attire votre attention. Mais pour le moment, vous n’êtes pas abonné. Cette version hypothétique de Google TV pourrait lancer votre compte, définir une minuterie pour quelques mois, puis arrêter le paiement lorsque vous avez terminé. En théorie, cela pourrait exploiter la fonction « pause » de Google Play pour les abonnements, permettant à Google TV d’automatiser la tâche de mettre en pause un abonnement tout en en activant éventuellement un autre.

Ce serait une fonction incroyablement utile, mais la triste réalité est que cela n’arrivera probablement jamais.

D’une part, l’idée de la « pause » obligerait tous ces services de streaming à utiliser Google Play Billing, ce qui est très peu probable tant qu’une réduction de 30 % est en jeu. Au-delà de cela, cela créerait probablement aussi de la rancœur entre Google TV et ces services. Il suffit de regarder la réaction de Netflix lorsque Google TV veut simplement faire apparaître la bibliothèque Netflix en dehors de son application. Ils ne seraient jamais partants pour quelque chose comme ça. De plus, il y aurait probablement aussi beaucoup de frictions avec les offres groupées économiques qui existent actuellement, comme celle qui regroupe Disney+, Hulu et Max.

Tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est un rêve agréable à mes yeux. Si Google parvenait un jour à y parvenir – et pour être clair, rien n’indique que cela soit même à l’étude – cela marquerait probablement le début d’une nouvelle ère pour la plateforme.

Au moins, nous avons le Google TV Streamer à attendre avec impatience la semaine prochaine !

Les meilleures histoires de la semaine

Google TV continue de développer « Freeplay »

Google TV accélère le rythme en matière de chaînes gratuites, en ajoutant plus d’une douzaine de nouvelles options au cours des dernières semaines, ainsi qu’en lançant une expérience d’application « Freeplay » remaniée.

L’enfer a gelé : l’iPhone dispose désormais du RCS

L’attente a été longue et beaucoup pensaient que cela n’arriverait jamais, mais l’iPhone dispose désormais du RCS. Le déploiement d’iOS 18 a permis la prise en charge du RCS sur tous les principaux opérateurs, améliorant enfin la messagerie entre iOS et Android. Il reste encore quelques obstacles à surmonter, mais la situation n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui.

