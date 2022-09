Et si Farhan ou Hrithik Sang Falguni Pathak’s ‘Maine Payal’? L’humoriste partage une prise hilarante

La chanson de Falguni Pathak “Maine Payal Hai Chankai” fait la une des journaux depuis un certain temps maintenant après que Neha Kakkar a créé son remix et qu’il y a eu beaucoup de controverses à son sujet. Récemment, une vidéo devenue virale montre un comédien qui s’appelle “Dr Sanket”, chantant la chanson avec la voix de Farhan et Hritik. “Remix par de nombreux chanteurs”, lit la légende de la vidéo. Cela vient après que la chanteuse Neha Kakkar ait reçu beaucoup de critiques pour avoir remixé le morceau emblématique de Falguni Pathak. Non seulement cela, mais même Pathak a exprimé son mécontentement et partagé les messages des internautes critiquant Neha.

Dans la vidéo, le comédien est également vu en train de présenter la version de la chanson de B Praak et Ajay Singham. La vidéo est maintenant devenue virale. Regardez par vous-même :

Il a réussi à recueillir plus de 41 000 likes. “Hahahahaha le dernier était le meilleur”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, dans une récente interview, la chanteuse populaire et aimée a parlé du remix de sa chanson par Neha et a déclaré que cela ne la dérangeait pas un remake, mais cela devait être fait avec beaucoup de passion.

Plus tôt, Pathak a déclaré qu’elle ne connaissait pas l’importance de posséder les droits musicaux à l’époque, sinon cela aurait pu empêcher de telles recréations. “J’aurais aimé être au courant à l’époque. Jab khud pe guzarti hai tab pata chalta hai. Je le regrette

Je ne le savais pas à l’époque, sinon j’aurais certainement fait quelque chose à ce sujet », a déclaré le chanteur à la publication. Parlant de remixes et de recréations, elle dit qu’elle n’est pas opposée à l’idée, mais cela doit être fait avec beaucoup de passion et la passion ne doit être que de créer de la bonne musique. Tout le reste vient plus tard, a-t-elle ajouté.

Après que Falguni Pathak ait exprimé qu’elle était bouleversée par le remake, Neha s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un message qui disait : « Pour ceux qui sont mécontents de me voir heureux et réussi, je suis désolé pour eux. Bechaare… Plz continuez à commenter. Je ne les supprimerai même pas. Parce que je sais et tout le monde sait ce qu’est Neha Kakkar !

