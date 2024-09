Et si Emily abandonnait Paris et se dirigeait vers Lahore ? – Commentaire

Bonjour, Emilie à Paris fans. Enchanté!

L’été a apporté avec lui notre gâterie préférée : une nouvelle saison d’Emily et ses aventures parisiennes ! Alors que le quatrième volet de la série envahissait nos écrans, nous ne pouvions nous empêcher de nous demander : et si Emilie à Paris était en fait Émilie au Pakistan?

Nous avons laissé libre cours à notre imagination et avons pensé à proposer un petit détour créatif à nos fans de Desi Emily. Imaginez ceci : Emily troque les rues chics de Paris contre les routes animées de Lahore. Oui, vous avez bien entendu, Emily vient au Pakistan !

Notre fabuleuse piste est ici sur un projet pour l’Agence Grateau, travaillant pour son client parisien aux racines pakistanaises et, dans un coup de génie créatif (évidemment), a décidé que le Pakistan était la toile de fond idéale pour sa dernière campagne.

NaturellementEmily est envoyée à l’autre bout du monde pour superviser le tournage. Mais que va apporter sa semaine à Lahore ? Eh bien, pensez moins aux croissants et à la couture, et plus de chai et de cholis – avec tous les chocs culturels, les incidents et les moments Instagram parfaits que vous attendez de notre maven préféré des médias sociaux.

Tenez bon, c’est l’heure du tour en pousse-pousse d’Emily

Emily s’enregistre à son hôtel, prête à explorer Lahore. Lorsqu’il est temps de prendre un Uber, une option inattendue lui est présentée : un pousse-pousse Uber. Étant l’esprit aventureux qu’elle est, Emily opte pour cette option, marquant ainsi sa première véritable introduction au trafic chaotique de Lahore.

Elle est accueillie par un chauffeur parlant pachtoune, ravi d’avoir un étranger dans son pousse-pousse. Une conversation hilarante et maladroite s’ensuit avec Emily essayant de répondre à ses questions : « D’où vient-elle ? Est-ce qu’elle aime le biryani ? », tout cela se perd dans la traduction.

Alors que le pousse-pousse parcourt les rues, Emily tente de capturer le moment pour Instagram, sauf que ses cheveux volent partout et qu’elle s’accroche à sa vie alors que le conducteur prend des virages serrés. La seule pensée d’Emily : « Est-ce un moyen de transport vraiment efficace ?! »

Lors de son tournage professionnel, Emily se lie d’amitié avec un styliste local sur le plateau, qui n’est autre que la mosquée Badshahi, et on lui propose une visite du vieux Lahore. Déjà informée de la culture, Emily est toute habillée dans un shalwar kameez rose vif – et osons dire qu’elle le tue. Elle se lie rapidement avec le styliste, qui, par hasard, porte une tenue similaire, les grands esprits se disent non ?

Leur tournée démarre avec Emily montant à bord d’un qingqi pousse-pousse et nous nous dirigeons vers un dhaba local. Elle tente de commander un café au lait mais apprend vite que le chai est la seule option. À contrecœur, notre héroïne boit une gorgée et voilà! Elle se retrouve à y prendre goût. Qui a besoin des cafés de Paris quand le Lahori chai ravive l’âme ?

Nous savons tous qu’Emily adore la nourriture, alors bien sûr, son prochain arrêt sera d’essayer le biryani et le barbecue, ce qui mènera à la confrontation ultime : Emily contre le masala pakistanais. Alerte spoiler, cela n’a pas l’air très beau pour elle, mais elle l’avale progressivement, buvant de l’eau à chaque bouchée.

Cette photo a été partiellement générée à l’aide de l’IA.

Khoussas, dupattas, et jhumkas: Emily s’attaque à la mode desi

Avez-vous même parlé d’Emily au Pakistan si vous aviez laissé tomber la mode ? Le voyage d’Emily ne serait pas complet sans une visite dans un bazar local. Avec son amie styliste, elle se rend au Liberty Market pour intensifier son jeu de mode.

Naturellement, dès que les commerçants repèrent un étranger, les prix commencent à monter en flèche. Emily, prise par surprise, essaie de marchander en utilisant Google Translate, mais l’application ne suffit pas. Au milieu de ce désordre de traduction, Emily en achète accidentellement 10 Khoussaspensant qu’elle négociait que le prix d’un. Mais bon, on n’a jamais trop de chaussures, n’est-ce pas ?

Pendant ce temps, Emily est en appel vidéo avec sa meilleure amie Mindy, montrant le marché dynamique. « Regardez toutes les couleurs ! Les prix sont pratiquement gratuits ! (euh, pas pour les locaux, Emily).

Avec un petit coup de pouce de Mindy, Emily ne s’arrête pas là Khoussas. Elle ramasse un shalwar kameez brodé, magnifique jhumkaset dynamique dupattas pour améliorer son jeu de mode desi. En fin de journée, elle a largement dépassé sa limite de bagages, mais l’Agence Grateau paiera-t-elle les frais supplémentaires ? Peut-être même la laisser ouvrir et gérer le bureau de Lahore ?

Pas de WiFi, pas de problème !

Alors qu’Emily termine le tournage, elle et l’équipe ont un dernier rendez-vous avec le client lorsque, bien sûr, en raison de fortes pluies, le WiFi cesse de fonctionner.

Emily se précipite pour essayer de se reconnecter mais rien ne fonctionne. Finalement, elle inspire, réalisant que ce n’est qu’une partie de l’aventure. Après tout, qui a besoin du WiFi quand on peut avoir du chai et des pakoras sous la pluie ?

Et, dans le style classique d’Emily, elle tweete et publie probablement de manière excessive sur Instagram – et obtient des millions de likes, bien sûr – et rendre les choses bien plus compliquées que nécessaire. Mais bon, c’est juste Emily qui est Emily.

Nous pensons que nous venons de créer une toute nouvelle série et que nous la manifestons totalement ! Quelqu’un a-t-il le numéro de Netflix ?

Avertissement : Emily n’est pas réellement à Lahore, donc toutes les photos ont été retouchées.