Et qu'est-ce qui se passerait si...? date de sortie de la saison 2, bande-annonce, distribution et actualités

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la première émission animée du MCU, qui explore des possibilités alternatives de ce qui aurait pu se passer dans les scénarios classiques de Marvel. Par exemple, que se passerait-il si Peggy Carter recevait le sérum de super-soldat au lieu de Steve Rogers ?

Les neuf épisodes de la saison 1 ont maintenant été diffusés – mais y en aura-t-il plus? Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur l’avenir de What If…?, y compris les épisodes prévus, les distributions et les prédictions de l’intrigue.

Vous pouvez lire nos réflexions sur la série après avoir visionné les trois premiers épisodes. Vous pouvez également consulter tous les spectacles et films Marvel qui sont actuellement sur Disney Plus.

Y aura-t-il un Et si… ? saison deux ?

Il y aura plus d’une saison de What If…?. Dans une interview avec Discussing Film, la showrunner Ashley Bradley a confirmé qu’environ 30 idées d’épisodes avaient été écrites – donc si elles sont toutes utilisées, il y aura de la place pour trois saisons au total.

Au Comic-Con de San Diego, Kevin Feige a confirmé que Et si…? la saison 2 sera diffusée début 2023.

Il y aura neuf épisodes au total, le même nombre vu dans la saison 1.

Quels acteurs et membres de l’équipe reviennent pour la saison 2 ?

Aucun acteur n’a encore été confirmé pour être de retour pour la saison 2 de What If…?. Cependant, on s’attend à ce que Jeffrey Wright revienne en tant que Watcher – le conteur de la série. Nous nous attendons également à voir d’autres acteurs tels que Hayley Atwell, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston et bien d’autres revenir.

Le spectacle continuera d’être écrit par AC Bradley et réalisé par Bryan Andrews. L’animation a été co-développée par Marvel Studios et Squeeze, avec Stephan Franck en tant que responsable de l’animation et Brad Winderbaum en tant que producteur exécutif.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? intrigues des épisodes de la saison 2

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une série d’anthologies, donc la plupart des épisodes sont autonomes comme leurs propres histoires. Cependant, la saison 1 a mis en place un récit global à travers Uatu, également connu sous le nom de Watcher. The Watcher est un être extra-terrestre qui joue des chronologies alternatives dans le multivers pour voir comment les histoires se terminent.

Brad Winderbaum a confirmé à iO9 que le capitaine Carter aura plusieurs épisodes au fil des saisons et servira de fil conducteur pour le récit global.

La saison 1 a fini par construire une histoire sur Ultron prenant le contrôle du monde et se battant finalement contre les gardiens du multivers. Cependant, les showrunners ont confirmé que la prochaine saison sera plus axée sur les personnages (EW).

La saison 2 comportera un épisode lié au film Black Widow, selon The Direct. Le réalisateur Bryan Andrews a également confirmé qu’il y aura des épisodes liés à Eternals et Shang-Chi, et peut-être même Spider-Man. Ce seront probablement des extensions des parcelles racontées dans la phase 4 du MCU.

Vous avez peut-être également remarqué que dans le dernier épisode de la saison 1, il y avait une référence à une histoire mettant en vedette Gamora et Tony Stark. Cet épisode a été coupé en raison de retards de production et sera désormais diffusé dans la saison 2. Nous supposons que cela explorera l’Infinity Crusher.

Au Comic-Con, les participants du Hall H ont pu voir la première bande-annonce exclusive de What If…? saison 2. Cela montrait Steve Rogers dans le rôle du soldat de l’hiver, ainsi qu’un épisode se déroulant dans la série limitée de Neil Gaiman, 1602.

Comment regarder Et si… ?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pouvez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction, Disney + coûte 7,99 $ / 7,99 £ par mois pour un abonnement continu et 79,99 $ / 79,90 £ pour un abonnement annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney + ici.