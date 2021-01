2021 est une grande année pour l’univers cinématographique Marvel (MCU), principalement à cause de Disney Plus. Il y a toute une série de nouvelles émissions de télévision en direct sur le chemin, WandaVision étant le premier à démarrer. Cependant, il y a aussi une émission animée assez intrigante dans le mélange.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? explorera des possibilités alternatives de ce qui aurait pu se passer dans les scénarios classiques de Marvel. Par exemple, que se passerait-il si Peggy Carter avait le sérum de super soldat, par opposition à Steve Rogers?

Si vous voulez en savoir plus sur What If …?, Nous avons rassemblé toutes les informations que nous connaissons. Vous pouvez également consulter tous les spectacles et films Marvel qui sont actuellement sur Disney Plus.

Quand et si …? air?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est actuellement prévue pour une version été 2021. Il n’y a pas encore de date de diffusion spécifique, mais une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

L’émission durera dix épisodes, qui, nous le supposons, seront publiés chaque semaine.

Visionnez la bande annonce

Lors de la Journée des investisseurs Disney Plus, une bande-annonce complète a été abandonnée pour la série. Vous pouvez regarder ceci ci-dessous:

Qui sont les acteurs et l’équipe?

Alors que la série sera animée, un certain nombre d’acteurs de Marvel reprendront leurs rôles pour cette série.

Ceux qui ont confirmé la voix comprennent Robert Downey Jr., Michael B.Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Samuel L.Jackson, Chris Hemsworth, Haley Atwell, Chadwick Boseman, Karen Gillan, Jeremy Renner, Paul Rudd et Michael Douglas. Jeffrey Wright agira également en tant que narrateur – également connu sous le nom de Watcher.

L’émission est écrite par AC Bradley et dirigée par Bryan Andrews. L’animation a été co-développée par Marvel Studios et Squeeze, avec Stephan Franck en tant que responsable de l’animation.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? terrain

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une série d’anthologies, chaque épisode sera donc sa propre histoire. Le personnage qui racontera tout au long sera Uatu, l’observateur, un être extraterrestre qui joue des chronologies alternatives dans le multivers pour voir comment les histoires se terminent.

La bande-annonce a confirmé que les scénarios suivants seront joués:

Et si Peggy Carter obtenait le sérum de super soldat et devenait Captain Britain?

Et si le prince T’Challa était repris par Yondu et devenait Star Lord, plutôt que Peter Quill?

Nous n’avons pas encore de confirmation sur ce que seront les autres histoires, mais nous avons vu un plan de Loki dans une position apparemment puissante – alors peut-être que cela pourrait être un univers alternatif où le dieu de la méchanceté a réussi la bataille de New York, et n’a pas été vaincu par les Avengers.

Il y a une photo plutôt effrayante d’un zombie Captain America face à Bucky Barnes. Peut-être s’agit-il d’un univers où Hydra règne en maître et transforme Captain America en un super soldat mort-vivant?

Il y a aussi une scène du docteur Strange face à un clone maléfique de lui-même. Si nous devions deviner, cela pourrait être lié à la théorie du multivers introduite dans le film suivant.

Il y avait aussi des clips d’autres vengeurs célèbres tels que Iron Man, Captain Marvel et Thor – mais au-delà de savoir qu’ils apparaissent, nous ne pouvons pas encore deviner de quoi il s’agira.

Comment regarder Et si …?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction de cet article, Disney + coûte 5,99 £ / 6,99 $ par mois pour un abonnement glissant et 59,99 £ / 69,99 $ pour un laissez-passer annuel. Cependant, ces prix évolueront à partir du 23 février. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.