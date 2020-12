Dianne Feinstein est la sénatrice américaine la plus âgée en exercice et, selon le New Yorker, souffre d’un grave déclin cognitif. En ligne, certains experts se sont demandé pourquoi le magazine n’avait jamais examiné Joe Biden de la même manière.

À 87 ans, Dianne Feinsten a représenté la Californie au Sénat américain depuis 1992, et était auparavant maire de San Francisco entre 1978 et 1988. Après une longue carrière dans la fonction publique, la New Yorker a rapporté jeudi que son esprit n’est tout simplement pas. t ce que c’était.

Selon le magazine, Feinstein’s «La mémoire à court terme est devenue si pauvre qu’elle oublie souvent qu’elle a été informée sur un sujet, accusant son personnel de ne pas le faire juste après. Les rumeurs sur le déclin du démocrate californien sont ouvertes depuis un certain temps, soutenues par des vidéos de sa déception dans des déclarations publiques et alimentées par la presse conservatrice avide de potins. Une séquence vidéo d’une audience du Sénat le mois dernier, par exemple, montrait Feinstein posant deux fois la même question au PDG de Twitter, Jack Dorsey.

«Le personnel de Feinstein a déclaré qu’elle semblait parfois elle-même, et parfois inaccessible», Le New Yorker a poursuivi, ajoutant que le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, avait tenté à plusieurs reprises de convaincre Feinstein de prendre sa retraite, seulement pour que le sénateur octogénaire oublie les conversations peu après. «C’était comme le jour de la marmotte, mais avec la douleur fraîche à chaque fois,» a déclaré une source anonyme au New Yorker.

Le déclin apparent de Feinstein rappelle que le Sénat est une institution vieillissante. Quelque 48 sénateurs – un peu moins de la moitié – ont plus de 65 ans. Si les républicains détiennent la majorité à la Chambre haute l’année prochaine, Feinstein sera probablement remplacé en tant que président du Comité judiciaire du Sénat par le républicain de l’Iowa Chuck Grassley, qui n’a que trois mois de moins que sa.

Les projecteurs sur Feinstein ont conduit certains conservateurs à rouler des yeux, se demandant pourquoi le magazine ne s’était pas concentré sur l’acuité mentale de Joe Biden lors de sa course apparemment réussie à la Maison Blanche cette année.

Quelqu’un a-t-il parlé au New Yorker de Joe Biden https://t.co/mXVpPwJrFl – Caleb Hull (@CalebJHull) 10 décembre 2020

Le déclin cognitif de Biden est beaucoup plus évident que celui de Feinstein. Les médias de gauche veulent simplement la détruire parce qu’elle a fait un câlin à Lindsey Graham. https://t.co/biHldEIOBc – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 10 décembre 2020

Placez-la à côté de Biden, elle aura l’air intelligente comme un fouet. https://t.co/eUYHOO6eMw – Derek Hunter (@derekahunter) 10 décembre 2020

Le déclin cognitif apparent de Biden est devenu la substance de milliers de mèmes Internet au cours de sa campagne. L’ancien vice-président a été filmé en train de marmonner son chemin à travers des discours, en oubliant où il était et en perdant parfois un anglais cohérent, comme il le faisait quand il a dit à une foule qu’il avait «Mener une stratégie efficace pour mobiliser la trunalimunumaprzure.»

Il a besoin d’une stratégie efficace pour se mobiliser #trunalimunumaprzure immédiatement! pic.twitter.com/iiZq4PLzNU – Colin Mac Hale (@colin_mac_hale) 9 décembre 2020

Pourtant, les accusations de sénilité et de déclin ont été largement écartées par les médias grand public, qui étaient évidemment plus préoccupés par le renversement de Donald Trump que par l’examen de son adversaire. Le New Yorker a publié plusieurs articles sur la santé mentale de Trump, mais est resté muet sur celui de Biden.

Le nom de Feinstein est apparu fréquemment dans les actualités et sur Twitter ces derniers jours, pour des raisons sans rapport avec son âge. Après que le représentant californien Eric Swalwell (D) a été révélé s’être rapproché d’un prétendu espion chinois, lui permettant de placer « au moins un » stagiaire dans son bureau, les commentateurs ont évoqué la propre relation de Feinstein avec un espion chinois, qu’elle a employé comme chauffeur pendant deux décennies.

