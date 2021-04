Où va le football anglais après la descente humiliante des clubs honteux des «Selfish Six», dont l’idée d’un cartel confortable et sans drame a duré précisément deux jours?

Les plus grands gagnants sont les fans: ceux qui ont bloqué la route à l’extérieur de Stamford Bridge pour arrêter le bus de l’équipe de Chelsea, ceux qui ont enlevé leurs bannières de Liverpool des sièges à Anfield, et les milliers comme le fan de Manchester United qui a déclaré qu’il le ferait. ne rentrez plus jamais dans Old Trafford tant que la famille méprisée Glazer était aux commandes. Aussi, le supporter qui portait un drapeau disant: « J’aime ma nuit froide à Stoke. »

En une année de matchs fantomatiques dans des stades déserts, cette saison a prouvé hors de tout doute que ce match n’est rien sans ces supporters. Les clubs doivent maintenant faire plus pour rendre le jeu aux fans qui sont maintenant prêts pour le combat.

Des heures de coup d’envoi folles, faites pour la télévision, qui empêchent les supporters à l’extérieur de voyager car il n’y a pas de train pour rentrer? Des prix exorbitants pour les répliques de chemises et les billets? Tout doit changer. Construisez la Premier League davantage sur le modèle de la Bundesliga allemande, où les supporters paient des prix abordables et obtiennent des billets de train lorsqu’ils vont voir leur équipe jouer loin de chez eux.

Je travaille à la télévision et je comprends la dynamique en jeu ici. Le modèle commercial lucratif de la Premier League repose sur l’argent généré par la vente de droits télévisuels. Sky Sports peut finir par payer 11 millions de livres sterling par match; BT Sport 7 millions de livres sterling. Naturellement, pour ce genre d’argent, ils ne veulent pas que les heures de coup d’envoi s’affrontent, d’où la propagation du week-end. Mais le bon sens doit maintenant s’appliquer. Southampton ne peut pas jouer à Newcastle un lundi soir, ce qui signifie que ses fans ne pourraient pas y assister sans payer une grosse facture d’hôtel.

Les manifestations en dehors des clubs de Premier League qui avaient annoncé leurs intentions en Super League ont montré à quel point les « Big Six » calculaient mal leurs mouvements. Rob Pinney / Getty Images

Les propriétaires des six clubs de Premier League qui ont brisé les rangs – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – savent désormais que les supporters ne continueront pas à subir ce genre de traitement. La Premier League doit convoquer une réunion pour tracer une meilleure voie à suivre. «La cupidité est bonne» ne peut plus être un mantra acceptable.

Pendant ce temps, nous écoutons les excuses apparemment sincères de la part du propriétaire de Liverpool, John W Henry, pour s’être impliqué dans le complot et la trahison de la « Not So Super League ». Bien que les paroles soient les bienvenues, il n’en reste pas moins que lui et ses compagnons conspirateurs étaient heureux d’abandonner toute l’histoire et la tradition du club pour participer à un tournoi de plastique, un produit fait pour la télévision: un produit qui aurait ravi les directeurs de banque, mais tué correctement. compétition.

Arsenal aurait pu terminer 10e, comme ils pourraient le faire cette saison, et pourtant valser dans la Super League tandis que Leicester, troisième, restait là où ils étaient. Il n’y a vraiment aucun endroit pour se cacher d’un concept aussi risible. Il n’y avait pas non plus de chemin vers le sommet pour Bournemouth et Brighton, et aucune relégation à craindre dans un vide de Super League où vous pouvez être aussi désespéré que vous le souhaitez sans trop vous inquiéter.

Oui, ce type de ligue unique basée sur une franchise comme la National Football League et la Major League Soccer fonctionne en Amérique, mais là, il est gravé dans la pierre, accepté par les fans et fonctionnel au sein de ce marché unique. Mais il est difficile de croire que des hommes d’affaires comme le propriétaire d’Arsenal Stan Kroenke, les Glazers, Roman Abramovich et Henry étaient assez naïfs pour croire que cette chose pourrait voler en Europe, où tout le football est basé sur des pyramides avec une promotion et une relégation liées à la performance depuis le jeu a été inventé.

Comment n’ont-ils pas compris que c’était le cœur du jeu? C’est ce qui tient les fans en haleine: c’est le rêve des plus petits clubs comme Brentford de pouvoir entrer en Premier League, la peur même des géants d’être relégués. (C’est arrivé à Manchester United, Chelsea et Spurs auparavant, Liverpool était autrefois une équipe de deuxième division, et il n’y a pas si longtemps, Manchester City était au troisième niveau.)

Ces propriétaires étaient prêts à tout jeter, et pour quoi? Pour que les hommes ridiculement riches puissent devenir plus riches.

La descente était inévitable face au mépris et au ridicule du monde entier, et ces propriétaires – comme beaucoup le soupçonnaient déjà – sont maintenant exposés comme intéressés uniquement par les signes de dollar. Ils se méfieront maintenant tant qu’ils continueront à la barre.

À mon avis, leurs positions sont devenues à peu près intenables. Ils devraient songer à vendre leurs participations parce qu’un lien a été rompu. De toute évidence, ils n’ont aucun sentiment ni amour pour les clubs qu’ils possèdent ou le football – à l’exception peut-être d’Abramovich de Chelsea, qui a démontré le contraire dans le passé.

Les autres, cependant, ne comprennent tout simplement pas. Malgré tout l’argent qui circule au sommet de la Premier League, il s’agit toujours d’un match de gloire – pas d’un accord commercial pour devenir riche rapidement. Le paysage a changé et les fans ont battu les propriétaires de Manchester United, Manchester City, Spurs, Arsenal, Chelsea et Liverpool 6-0.

Le changement sismique a été vers les personnes qui aiment le plus le jeu: les supporters. C’est une victoire que nous devrions tous savourer.