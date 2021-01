PITTSBURGH: Les Steelers de Pittsburgh n’ont laissé aucun doute au printemps dernier.

Alors que le quart-arrière Ben Roethlisberger guérissait d’une opération au coude droit, l’organisation qu’il a aidé à diriger pendant une bonne partie de deux décennies a rejeté l’idée de trouver son héritier éventuel après une finition 8-8, affirmant que la fenêtre du Super Bowl de la franchise avec Roethlisberger aux commandes restait ouverte. .

Ils ont utilisé le libre arbitre pour amener l’ailier serré Eric Ebron et le joueur de ligne vétéran Stefen Wisniewski. Ils ont dépensé près de 10 millions de dollars pour les arrières latéraux et les équipes spéciales, l’as Derek Watt. Ils ont repêché le receveur large Chase Claypool au deuxième tour. Ils ont placé l’étiquette de franchise sur le secondeur extérieur Bud Dupree.

Presque toutes les décisions indiquaient que les Steelers revenaient au premier plan en 2020. Et pendant trois mois, cela a fonctionné. Roethlisberger a parfois parfaitement joué lors d’un départ 11-0.

La défense a continué de faire des ravages dans les arrières adverses, menant la NFL dans les sacs pour une quatrième année consécutive dans le processus. Claypool ressemblait beaucoup à l’une des meilleures recrues de la ligue.

Pourtant, les signes de faiblesse étaient là pendant cette période vertigineuse. Des victoires étroites contre des équipes dirigées par Jeff Driskel (Denver), Garrett Gilbert (Dallas) et Robert Griffin III (Baltimore). Un problème occasionnel avec l’abandon du grand jeu. Un jeu de course qui a commencé convenablement avant de disparaître presque entièrement.

Puis tout s’est effondré. Quatre défaites au cours des cinq derniers matchs pour mettre fin à la saison régulière, suivies d’un battement embarrassant 48-37 à domicile par Cleveland dans le tour des wild-card. Alors que les chiffres semblent bons sur le papier, un record final de 12-5 et un titre AFC Nord, la misère des six dernières semaines a effacé toutes les bonnes vibrations qui existaient auparavant.

Nous étions un groupe qui est mort sur la vigne, a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin.

Une défaite Roethlisberger et son bon ami et centre de longue date Maurkice Pouncey ont pleuré sur le banc tard dimanche soir, se demandant si leur partenariat très réussi en était à ses derniers instants.

Je déteste que cela se soit terminé ainsi, a déclaré Roethlisberger. «Je voulais juste m’excuser auprès de (Pouncey) que je voulais gagner pour lui.»

Roethlisberger a souligné qu’il parlait juste de la saison. Pourtant, il est juste de se demander si l’ère de succès remarquable qui a commencé quand il a couru sur le terrain à Baltimore pour remplacer un Tommy Maddox blessé le 19 septembre 2004, est également terminée.

L’accord actuel de Roethlisberger, âgé de 38 ans, dure toute la saison 2021. Alors que le double vainqueur du Super Bowl prendra l’intersaison pour peser ses options, il a fréquemment souligné qu’il avait joué l’intégralité de chaque contrat qu’il avait signé.

J’espère que les Steelers veulent que je revienne, si c’est la voie à suivre, a-t-il déclaré. Il y aura beaucoup de discussions.

Tous ne seront pas centrés sur le futur Hall of Famer.

COMPLICATIONS DU CAP SALAIRE

Après avoir jeté le pied sur la route financièrement pendant des années, la facture peut enfin être due.

La liste des agents libres en attente comprend Dupree, le receveur large JuJu Smith-Schuster, le demi offensif James Conner, le plaqueur gauche Alejandro Villanueva, le garde gauche Matt Feiler, le demi défensif Mike Hilton et le plaqueur défensif Tyson Alualu.

Alors que Smith-Schuster insiste sur le fait qu’il veut rester, il y a une chance très réelle qu’il se soit exclu du marché pour une équipe qui est déjà estimée à 13 millions de dollars au-dessus du plafond projeté 2021 avec Smith-Schuster et la société hors des livres.

La restructuration de contrats à gros dollar tels que celui de Roethlisberger et le plaqueur défensif Cam Heyward pourrait soulager un peu la douleur. Les Steelers devraient néanmoins faire preuve d’une extrême créativité pour trouver un moyen de payer à Smith-Schuster ce qu’il commanderait probablement sur le marché libre, en particulier pendant que l’équipe trouve également un moyen de conclure un accord à long terme avec le secondeur extérieur All-Pro. TJ Watt, qui commandera une augmentation massive après avoir mené la NFL avec 15 sacs.

COURSE EN PLACE

À la mi-novembre, Tomlin s’est vanté que l’attaque de Pittsburgh pouvait vous la donner comme vous le souhaitez.

Pas vraiment. Les Steelers ont terminé derniers de la NFL dans les deux verges au sol et verges par course. Ce déséquilibre a permis aux adversaires d’ignorer fondamentalement Conner et Benny Snell Jr. et de concentrer leur attention sur la perturbation du timing dans le jeu de passes courtes. Ce n’est pas un hasard si Roethlisberger a lancé quatre choix au cours des 10 premiers matchs et 10 au cours des sept derniers.

Conner a continué à avoir des problèmes de blessures. Snell était extrêmement erratique. La ligne offensive a semblé débordée lorsqu’on lui a demandé d’écraser au lieu de retomber dans la protection contre les passes.

Il n’y a pas d’héritier apparent au tacle gauche pour Villanueva et l’idée d’une ligne développant la cohésion dans le jeu de course à pied, quelque chose qu’elle n’a pas vraiment eu depuis la première moitié de la saison 2018 semble exagérée. Il n’y a pas d’argent pour faire des folies sur un vétéran établi de l’agence libre, ce qui fait de l’ajout de talent et de profondeur dans le projet une priorité.

LA NORME EST LA NORME

Les Steelers n’ont pas connu de saison perdante depuis 2003, la plus longue séquence active de la NFL, une réalisation remarquable étant donné que le plafond salarial est conçu pour créer la parité. Ce succès soutenu fait partie de ce qui distingue Pittsburgh.

Pourtant, les Steelers jouent également dans une conférence où les quatre équipes jouant pendant la ronde de division sont dirigées par des quarts de 25 ans et moins. Trois d’entre eux Josh Allen de Buffalo, Baker Mayfield de Cleveland et Lamar Jackson de Baltimore en sont encore à leurs premiers contrats, ce qui donne à leurs équipes respectives de l’argent pour construire autour d’elles.

Si Roethlisberger et son plafond de 41 millions de dollars reviennent, ce ne sera probablement pas le cas à Pittsburgh.

Les Steelers ont fait tapis cette saison et n’ont toujours pas remporté de match éliminatoire depuis que Barack Obama était président. Ils ont accordé 37 points ou plus lors de chacune de leurs trois dernières défaites en séries éliminatoires, des défaites dans lesquelles ils n’ont jamais mené une seule fois.

Ils sont bons depuis longtemps. Ils n’ont pas été formidables depuis leur chute à Green Bay au Super Bowl il y a dix ans. Ce n’est pas la norme ultime à Pittsburgh. Et ils le savent.

Notre record est notre record, a déclaré Tomlin. Nos performances sont nos performances. Ne fuyez pas ça.

Peut-être, mais il est peut-être temps de l’accepter.

