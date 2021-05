Et maintenant, le Pixel 3 est là pour 160 $

Après avoir envisagé quelques offres pour le Pixel 3 XL, dans lesquelles Woot a baissé les prix des nouvelles unités à environ 200 $, nous nous sommes demandé s’ils pourraient également suivre ces prix ridicules avec des offres régulières de Pixel 3. Aujourd’hui, c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Si vous vous rendez à Woot via ce lien ci-dessous, vous trouverez le Pixel 3 dans «Not Pink» et 64 Go de stockage pour 159,99 $. C’est juste un prix ridicule, même pour un téléphone lors de sa dernière année de mises à jour.

Pourquoi devriez-vous acheter un téléphone aussi ancien et qui ne recevra les mises à jour de Google que jusqu’à la fin de cette année? Cela peut être un bon téléphone pour enfant ou un appareil temporaire jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose pour lequel vous voulez vraiment dépenser beaucoup d’argent. C’est en quelque sorte ma pensée ici. Peut-être que vous aimez beaucoup le Pixel 3 aussi et que vous en avez besoin d’un tout nouveau en rose «pas»? Il y a un certain nombre de raisons, mais rappelez-vous que ce téléphone a une charge sans fil, un très bon appareil photo (même tireur principal que le Pixel 5), est d’une taille fabuleuse et exécute un Snapdragon 845. C’est un bon petit téléphone!

Les unités vendues par Woot sont techniquement des modèles Verizon, mais elles sont déverrouillées pour fonctionner sur tous les principaux transporteurs américains.