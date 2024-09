Et les finalistes des Google Search Honours Awards sont… » Stratégie

L’intelligence artificielle devrait remodeler la fonction marketing dans son ensemble. Conscient de l’impact de l’IA sur les pratiques de marketing numérique, Google a lancé pour la deuxième année consécutive son programme Search Honors et ses récompenses, ainsi qu’une liste restreinte de spécialistes du marketing de performance à l’avant-garde de ce changement.

« Nous continuons de voir des spécialistes du marketing canadiens leader mondial dans l’utilisation et l’innovation avec l’IA« Nous sommes ravis d’annoncer les finalistes de cette année, qui ont fait œuvre de pionniers dans l’utilisation de l’IA dans leurs publicités pour générer une croissance exceptionnelle. En expérimentant et en apprenant, ils sont en mesure de faire évoluer rapidement leur entreprise et nous sommes ravis de célébrer cet événement avec les Google Search Honours Awards. »

Les prix récompensent les meilleurs spécialistes canadiens du marketing de recherche axés sur l’IA, qui aident les entreprises à exploiter l’IA pour stimuler la croissance, accroître la productivité, ainsi que trouver et pénétrer de nouveaux marchés. Ils sont répartis en trois catégories : Leadership en matière de mesure et d’analyse, Excellence en marketing de performance et Honneurs majeurs en matière d’IA.

Liste restreinte des candidats au poste de leader en matière de mesure et d’analyse

Cette catégorie récompense les marques qui ont adopté l’IA pour améliorer leurs capacités de mesure et qui utilisent l’IA pour préserver en toute sécurité les données propriétaires et alimenter les décisions commerciales. Liste des finalistes pour l’excellence en marketing de performance

Cette catégorie récompense les organisations et les spécialistes du marketing qui ont exploité les outils d’IA pour générer l’acquisition de clients et la croissance des revenus grâce à une expérimentation continue et à une budgétisation agile. Liste des finalistes pour les meilleurs prix de l’IA

Les AI Top Honours mettent en avant les leaders du secteur, en récompensant à la fois le Marketer IA de l’année et l’Agence IA de l’année. Ces catégories récompensent les organisations qui mènent la transformation de l’IA pour leurs clients et leur métier. En plus de l’Agence d’IA de l’année, Google annoncera également le Marketing de l’année en IA lors de la cérémonie de remise des prix en novembre 2024. Cet honneur prestigieux récompensera l’organisation qui a le mieux démontré une stratégie audacieuse et une véritable innovation dans le marketing de recherche axé sur l’IA en 2024.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur tous les gagnants et découvrir les moments forts de la cérémonie de remise des prix. Nous présenterons également des études de cas de certains gagnants pour vous inspirer à faire progresser votre entreprise en utilisant l’IA dans vos campagnes de marketing de recherche. En attendant, Découvrez comment l’IA peut vous aider à évoluer rapidement.