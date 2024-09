Et le gagnant est… Les photographes astronomiques de l’année 2024 annoncés

Chaque année, le concours « Astronomy Photographer of the Year » (Photographe d’astronomie de l’année) propose des images incroyables de notre ciel nocturne, qu’il s’agisse de vues époustouflantes de galaxies lointaines ou de photos spectaculaires d’aurores boréales ou d’autres vues de notre planète. Cette année ne fait pas exception, et les prix viennent d’être annoncés lors d’une présentation spéciale à l’Observatoire royal de Greenwich (ROG), en Angleterre, pour les 16 incroyablesème année du concours. L’événement est sponsorisé par le ROG, soutenu par Liberty Specialty Markets et en association avec BBC Sky at Night Magazine. Pour le concours 2024, il y a eu plus de 3 500 candidatures de 58 pays.

Ci-dessus, le grand gagnant, Ryan Imperio des États-Unis, pour sa photographie intitulée Distorted Shadows of the Moon’s Surface Created by an Annular Eclipse. Cette photo inhabituelle et époustouflante capture la progression des grains de Baily lors de l’éclipse annulaire de 2023.

« C’est une analyse impressionnante des quelques secondes fugaces pendant lesquelles les grains de Baily sont visibles », a déclaré l’une des juges du concours, la météorologue Kerry-Ann Lecky Hepburn. « Cette image m’a captivée et émerveillée. C’est un travail exceptionnel qui mérite une grande reconnaissance. »

Les grains de Baily sont un effet qui se produit lorsque des trous dans le terrain accidenté de la Lune laissent passer la lumière du soleil à certains endroits, juste avant le début de la phase totale de l’éclipse et également juste au moment où l’éclipse se termine. Ces grains peuvent être difficiles à capturer en raison de leur courte durée de visibilité.

Le photographe gagnant, dans un communiqué de presse sur le concours, Ryan Imperio a déclaré : « Les images sélectionnées chaque année sont absolument époustouflantes et je suis à la fois ravi et honoré d’avoir ma photo parmi elles. J’avais espéré que mon image serait partagée d’une manière ou d’une autre, mais je ne m’attendais pas à être sélectionné comme gagnant, et encore moins comme grand gagnant ! »

Voici les gagnants dans chaque catégorie :

Aurores boréales

Gagnant de la catégorie Aurorae : Queenstown Aurora © Larryn Rae (Nouvelle-Zélande)

Cette superbe photo a été prise par Larryn Rae en Nouvelle-Zélande, avec cette vue sur la Aurore autsrale vue au-dessus des montagnes de Queenstown. Il s’agit d’un panorama de 19 images montrant une compilation de tous les faisceaux rapides qui ont illuminé le ciel en février 2023. Le photographe a utilisé un appareil photo modifié par astronomie pour capturer toutes les teintes roses de l’aurore, ce qui donne une image finale incroyablement dynamique.

Notre Lune

Lauréat de la catégorie Notre Lune : Les sommets ombragés du Sinus Iridum © Gábor Balázs (Hongrie)

Cette image de la Lune montre Sinus Iridum, également connu sous le nom de « Baie des Arcs-en-ciel », une baie de 260 kilomètres de diamètre bordée de plusieurs cratères plus petits. Gábor Balázs, de Hongrie, a utilisé un appareil photo monochrome avec un filtre pour capturer la zone. Le cratère visible dans le coin supérieur droit, Pythagore.

Galaxies

Gagnant de la catégorie Galaxies 2024 : Echos of the Past © Bence Tóth, Péter Feltóti (Hongrie)

Bence Tóth et Péter Feltóti de Hongrie ont uni leurs forces pour cette image, montrant la galaxie NGC 5128 et son système d’ondes de marée environnantes ainsi que de puissants jets de radiations et de particules, qui se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette galaxie n’est visible que depuis l’hémisphère sud, c’est pourquoi les photographes se sont rendus en Namibie pour capturer l’image.

Les gens et l’espace

Gagnant de la catégorie Personnes et Espace 2024 : Silhouette High-Tech © Tom Williams (Royaume-Uni)

Je ne me lasse jamais de voir des images de la Station spatiale internationale (ISS) transitant par un autre corps du système solaire. Ici, Tom Williams, du Royaume-Uni, a capturé l’ISS traversant le champ de vision en seulement 0,2 seconde ! Le Soleil était actif et une proéminence juste à côté du lieu de transit de la station est visible.

Planètes, comètes et astéroïdes

Gagnant de la catégorie Planètes, comètes et astéroïdes 2024 : On Approach © Tom Williams (Royaume-Uni)

Voici un autre Le gagnant est Tom Williams au Royaume-Uni ! Cette image composite en fausses couleurs montre les phases de Vénus à l’approche de la conjonction inférieure, c’est-à-dire lorsque Vénus et la Terre apparaissent proches du même côté du Soleil. Tom a utilisé des filtres ultraviolets et infrarouges, ce qui a permis de révéler la structure complexe des nuages ​​dans la haute atmosphère de Vénus. Williams a expliqué que malgré la période de rotation de Vénus qui dure plusieurs mois, l’atmosphère est loin d’être stationnaire, faisant le tour de la planète en environ quatre jours. Cela rend l’imagerie UV de Vénus particulièrement intéressante car la planète est beaucoup plus dynamique qu’elle ne le serait si elle était observée dans le spectre visible.

Paysages célestes

Gagnant de la catégorie Skyscapes 2024 : Tasman Gems © Tom Rae (Nouvelle-Zélande)

Une autre merveille du ciel sombre de la Nouvelle-Zélande ! Tom Rae a pris cette photo des sommets escarpés de la vallée de Tasman, mettant en valeur les incroyables caractéristiques du ciel nocturne d’été de l’hémisphère sud. Elle comprend les nuages ​​d’hydrogène de la nébuleuse Gum (région rouge centrale) et diverses autres régions de formation d’étoiles actives s’étendant sur les bras les plus faibles de la Voie lactée. Cette partie du ciel nocturne a tendance à être moins photographiée, en raison de la faible luminosité de la bande de la Voie lactée.

Étoiles et nébuleuses

Lauréat de la catégorie Etoiles et Nébuleuses : SNR G107.5-5.2, Découverte inattendue (La nébuleuse des Néréides dans Cassiopée) © Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino, Richard Galli (Allemagne, USA, France, France, France)

Cette incroyable photo est le résultat d’un travail de groupe de plusieurs astronomes amateurs du monde entier, qui ont collecté 3 559 images, issues de 260 heures de temps d’exposition avec des télescopes sur trois continents. L’équipe a travaillé pour explorer et photographier un gigantesque reste de supernova (SNR) jusqu’alors inconnu au centre de la célèbre constellation de Cassiopée. L’équipe était dirigée par le professeur Robert Fesen des États-Unis. Le fait que des amateurs aient fait une telle découverte témoigne de l’importance de leur rôle dans l’astronomie d’aujourd’hui.

Prix ​​Sir Patrick Moore du meilleur nouveau venu

Lauréat du prix Sir Patrick Moore 2024 du meilleur nouveau venu : SH2-308 : Nébuleuse de la Tête du Dauphin © Xin Feng, Miao Gong (Chine)

Deux nouveaux photographes chinois se sont associés pour capturer SH2-308 (la nébuleuse de la Tête du Dauphin). Cette cible pose un défi car elle se trouve à un angle bas dans le ciel et ne peut être photographiée que cinq heures par jour. Cette image a nécessité dix jours de prise de vue et de post-traitement avec PixInsight

Jeune astrophotographe

Lauréat de la catégorie Jeune Astrophotographe 2024 : NGC 1499, A Dusty California © Daniele Borsari (Italie), 14 ans J’adore cette catégorie chaque année et je n’ai jamais été déçu par les astrophographes amateurs en devenir ! Daniele Borsari, 14 ans, d’Italie, a capturé une image de la nébuleuse de Californie, NGC 1499, une nébuleuse à émission dans la constellation de Persée. Elle est située à une distance d’environ 1 000 années-lumière de la Terre et elle est visible grâce à l’ionisation des gaz par l’étoile géante bleue Persei (Menkib).

Prix ​​Annie Maunder pour l’innovation en matière d’image

Lauréat du Prix Annie Maunder 2024 pour l’innovation en matière d’image : Anatomie d’une planète habitable © Sergio Díaz Ruiz (Espagne)

Un monde extraterrestre ? Non, il s’agit de la planète Terre, comme vous ne l’avez jamais vue. Cette image incroyablement créative a été réalisée en mélangeant les 16 bandes surveillées par le satellite météorologique GOES-18 pour encoder les masses terrestres, les océans et les caractéristiques atmosphériques sous différentes couleurs.

Le favori personnel de Nancy

Catégorie Personnes et Espace 2024, hautement recommandé : Big Brother is Watching You © Matt Jackson (USA)

Cette image est ma préférée du concours de cette année. Matt Jackson, du Montana aux États-Unis, a réalisé un timelapse d’une heure seulement, et on peut y voir les traces de tous les satellites qui ont survolé le champ de vision pendant ce court laps de temps. Le photographe a déclaré avoir choisi ce sujet pour souligner ses préoccupations liées à la vie privée et au pouvoir que confère le contrôle de la technologie, sans parler de la « pollution » du ciel nocturne avec la prévalence croissante des satellites en orbite autour de la Terre.

Découvrez tous les gagnants, les finalistes et les photos hautement recommandées sur le site Web du ROG.

Si vous êtes au Royaume-Uni, une exposition de toutes les images sera inaugurée au Musée maritime national le vendredi 13 septembre 2024.

Si vous êtes impressionné – ou inspiré – par ces images, envisagez de vous joindre à l’édition de l’année prochaine Concours du Photographe d’Astronomie de l’Année !