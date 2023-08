Et juste comme ça… Date de sortie potentielle et actualités de la saison 3

Le redémarrage de Sex and the City a polarisé les fans de l’original. Pourtant, la série ne manque pas d’audience – And Just Like That… a reçu le feu vert pour la troisième saison avant même la finale de la saison 2.

Comme l’a dit le créateur de la série, Michael Patrick King :

Nous sommes ravis de passer plus de temps dans l’univers de Sex and the City à raconter de nouvelles histoires sur la vie de ces personnages attachants et ambitieux interprétés par ces acteurs incroyables. Et juste comme ça… Voici la troisième saison.

La deuxième saison de la série a suscité la controverse, plusieurs scénarios surprenants, une apparition de Kim Cattrall dans le rôle de Samantha et le retour anticipé de John Corbett dans le rôle d’Aidan. Qu’est-ce qui va surprendre les téléspectateurs dans la saison 3 ? Et quand peut-on espérer sa première ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Avec la grève en cours des scénaristes et des acteurs, la date potentielle de première de la troisième saison de la série reste un mystère.

Si la WGA (Writers Guild of America) et la SAG-AFTRA (The Screen Actors Guild et American Federation of Television and Radio Artists) parviennent à un accord avec les studios de cinéma et les services de streaming, la série pourrait revenir au début de l’hiver 2024.

Cependant, il est probable que nous ne verrons pas la saison 3 de And Just Like That… avant 2025.

Et juste comme ça… Intrigue de la saison 3

La deuxième saison a commencé avec une tragédie dans la vie de Carrie : la mort de M. Big. Bien qu’elle ait été dévastée par le décès de son mari, l’écrivaine a décidé de reconstruire sa vie.

Le destin lui sourit à nouveau : elle croise la route d’Aidan, son ancien grand amour. Cependant, leur histoire d’amour n’était pas destinée à durer, car Aidan a appris l’accident de voiture de son plus jeune fils et a laissé Carrie s’occuper du garçon.

Il est difficile de prédire comment l’histoire de Carrie se déroulera, d’autant plus qu’Aidan a choisi de retourner auprès de ses fils et lui a demandé de l’attendre pendant cinq ans (jusqu’à ce que son plus jeune enfant grandisse). L’écrivain a déjà vendu et fait ses adieux à son appartement bien-aimé, nous la reverrons donc dans une nouvelle maison dans la saison 3. Cependant, on ne sait pas encore si Carrie décidera réellement d’attendre Aidan.

Les amis de Carrie ont également été confrontés à leurs propres défis. Miranda, tentant de réorganiser sa vie, s’est finalement séparée de Steve et du Che, mais ils sont restés amis dans les deux cas. Charlotte décida de reprendre son travail à temps plein, à la grande surprise d’Harry. Seema a pris un risque et a commencé à sortir avec Ravi, et Nya a retrouvé l’amour.

Et juste comme ça… casting de la saison 3

Rien n’est encore confirmé, mais nous nous attendons à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles dans And Just Like That… saison 3 :

Sarah Jessica Parker – Carrie Bradshaw

– Carrie Bradshaw Cynthia Nixon -Miranda Hobbs

-Miranda Hobbs Kristin Davis – Charlotte York

– Charlotte York David Eigenberg – Steve Brady

– Steve Brady Evan Gestionnaire –Harry Goldenblatt

–Harry Goldenblatt Sara Ramírez – Che Diaz

– Che Diaz Sarita Choudhury – Seema Patel

– Seema Patel Nicole Ari Parker –Lisa Todd Wexley

–Lisa Todd Wexley Karen Pittman – Dr Nya Wallace

– Dr Nya Wallace John Corbett –Aidan Shaw

–Aidan Shaw Mario Cantone – Antoine Marentino

– Antoine Marentino Candice Bergen – Enid Frick

Malheureusement, dans la saison 3, nous ne verrons pas Samantha faire son retour. Kim Cattrall a accepté de faire une apparition dans la deuxième saison uniquement pour commémorer le 25e anniversaire de la première de la série. Il semblerait qu’elle n’ait pas l’intention de rester plus longtemps dans And Just Like That…

