Et Just Like That saison 2 critique – un meme-fest somptueux, ridicule et hilarant

Ja deuxième saison de And Just Like That, la reprise controversée et très critiquée de Sex and the City de HBO, parvient à faire l’impensable : elle est encore plus somptueuse et ridicule sans réserve que sa première remise des gaz. Voici juste un petit échantillon de certaines des choses les plus stupides qui se produisent dans ses sept premiers épisodes : Charlotte (Kristin Davis) et Lisa (Nicole Ari Parker) convoitent un élève à l’école de leurs enfants ; Carrie (Sarah Jessica Parker) passe une scène à ruminer le mot « jizz » ; Seema (Sarita Choudhury) sort avec un gars qui utilise une pompe à pénis ; Qui est le boss? La star Tony Danza a une longue apparition en tant que lui-même, dans laquelle il craint d’être annulé pour avoir joué dans le pilote de sitcom de Che Diaz (Sara Ramirez). Et cela effleure à peine la surface de tous les hauts jinks ridicules que Carrie et co font cette saison. Il semblerait que le showrunner, Michael Patrick King, après avoir vu tous les mèmes de sa première saison (souvent involontairement) hilarante, ait décidé de plonger la tête la première dans une folie sans entraves. Et le spectacle n’en est que meilleur.

Une grande partie de la critique de la première saison d’And Just Like That était centrée sur le manque de gain de tout cela: les premiers épisodes gémissaient sous le poids de 10 ans d’exposition, les points de l’intrigue ont été introduits et abandonnés en toute impunité, et la discussion de l’émission sur le genre et le racisme a été jugé maladroit et hors de caractère. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec le dernier reproche – la façon bien intentionnée mais déconnectée de Carrie, Charlotte et Miranda (Cynthia Nixon) de discuter, par exemple, des problèmes transgenres ou de Black Lives Matter, m’a rappelé la façon dont ma famille élargie discuterait de ces sujets – mais les deux critiques ont été largement traitées cette fois. Le Che n’est plus une infographie qui marche et qui parle, et Miranda n’a plus l’air de réciter des sections du livre White Fragility de mémoire.

En ce qui concerne le complot, King semble maintenant se contenter de traiter de petits problèmes, dans le style du premier Sex and the City. Des intrigues plus larges, telles que Charlotte envisageant un retour sur le marché du travail ou la rupture prolongée de Miranda avec Steve, coexistent bien avec des préoccupations épisodiques, telles que le désir de la fille de Charlotte de perdre sa virginité – obligeant Charlotte à acheter des préservatifs dans une tempête de neige – ou le badinage de Seema avec le gars qui utilise une pompe à pénis. Les meilleures intrigues secondaires de la série semblent avoir été développées exclusivement pour écrire dans des camées voleurs de scènes d’acteurs de personnages brillants – tels que la vétéran de Saturday Night Live Rachel Dratch jouant un ancien partenaire d’écriture éreinté de Carrie’s, ou la jeune star Miriam Shor en tant qu’acteur de voix off lesbienne suave . Ça me va – ce n’est pas une télévision à gros enjeux, alors pourquoi ne pas simplement l’utiliser comme excuse pour créer autant de moments amusants et purement divertissants que possible?

Étant donné l’absence d’un événement d’intrigue qui change la donne – dans la première saison, c’était la mort prématurée de Mr Big (Chris Noth) – il faut quelques épisodes pour que la série trouve son rythme, pour faire avancer les choses. Mais une fois qu’elle s’est installée dans son nouveau groove, la saison deux semble beaucoup plus naturelle que la saison un, et ressemble beaucoup plus à la série originale : un forum pour quelques personnages bien dessinés pour parler de leur merde tout en portant du Loewe et en buvant du lambrusco. Bien que les bandes-annonces laissent entendre que le retour de celui de Carrie qui s’est échappé, Aidan Shaw de John Corbett, serait la force motrice de cette saison, c’est loin d’être le cas – il arrive tard, un complot intelligent qui bouleverse le statu quo de la série juste au moment où un un remaniement est nécessaire. (Le retour d’une scène à bout de souffle de Kim Cattrall en tant que Samantha Jones n’était pas dans les épisodes mis à disposition pour examen.)

Après avoir été introduites (au hasard) dans la première saison, Nya (Karen Pittman), Lisa et Seema se sentent maintenant comme de vrais personnages plutôt que comme des caricatures, et elles introduisent de nouveaux contrastes intéressants avec lesquels la série peut jouer : l’impérieuse et confiante Seema contre la quelque peu douce, Carrie toujours affligée; Lisa, motivée par sa carrière, contre Charlotte, mère au foyer; Nya au coude à coude contre une Miranda nouvellement libérée. Il y a encore une petite inégalité dans la façon dont les intrigues de chaque femme sont écrites – les intrigues de Charlotte parviennent à être uniformément drôles, sensibles et perspicaces, tandis que Miranda se sent parfois comme une corvée, et Nya est une réflexion après coup – mais cela ne ressemble pas beaucoup à un perte, surtout compte tenu du fait que la série priorise clairement ses points forts. Les mésaventures de Charlotte, de son mari Harry (Evan Handler) et de leurs deux enfants fournissent les moments les plus forts de presque tous les épisodes – je regarderais un spin-off de la famille York-Goldenblatt – il est donc difficile de blâmer King de s’être appuyé sur eux.

Et Just Like That n’est toujours pas un chef-d’œuvre; il ne sera probablement jamais à la hauteur de son prédécesseur, l’une des émissions de télévision les plus avisées et les plus chics jamais réalisées. Mais dans sa deuxième saison, il se sent plus content d’être son propre truc – une farce amusante et mousseuse sur des femmes dans la cinquantaine naviguant dans leur vie avec encore plus de maladresse qu’elles ne le faisaient quand elles avaient la trentaine. C’est toujours intensément citable, profondément digne d’un mème et brillamment regardable. Alors que j’appuyais sur le dernier de mes épisodes de révision la semaine dernière, après avoir mis en avant les six premiers épisodes en une seule séance, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander : est-ce que cela doit être quelque chose de plus ?