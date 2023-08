Et c’est terminé: une chaîne de restaurants d’Edmonton remporte une enchère pour un costume de donair du gouvernement

Une chaîne de restaurants d’Edmonton a conclu une guerre d’enchères pour un costume de donair appartenant au gouvernement de l’Alberta.

La tenue de 1,4 mètre de haut faite de latex, de caoutchouc vulcanisé et de matériaux synthétiques a suscité une frénésie sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a été mise aux enchères pour la première fois à la mi-juillet.

Lorsque l’enchère s’est terminée lundi soir, PrimeTime Donair & Poutine d’Edmonton avait la meilleure offre de 16 025 $.

Selon le site Internet du gouvernement provincial, plus de 1 700 offres ont été enregistrées.

La tenue appétissante est accompagnée de viande rasée, de sauce, de tomates, d’oignons et, de manière quelque peu controversée, de laitue.

Il est enveloppé dans du papier d’aluminium pour un look authentique et est également livré avec une combinaison argentée à porter en dessous.

Le propriétaire de PrimeTime Donair & Poutine, Adil Asim, a déclaré à CBC Edmonton AM l’offre a donné à l’entreprise le droit de se vanter à travers le Canada.

Le propriétaire de PrimeTime Donair & Poutine, Adil Asim, a déclaré à CBC Edmonton AM l'offre a donné à l'entreprise le droit de se vanter à travers le Canada.

Le costume avait attiré l’attention de Nicholas Nahas, copropriétaire de King of Donair, basé à Halifax. Nahas et Asim ont échangé des offres et des propos amicaux dans les médias sur ce qui ne devrait pas figurer sur un donair.

Nahas voulait apporter le costume sur la côte est afin qu’il puisse retirer la laitue, tandis qu’Asim a juré de garder le costume orné du légume à feuilles.

« Nous avons vu certains des gars des autres magasins enchérir – ils viennent des Maritimes – en disant que la laitue n’a pas sa place dans un donair », a-t-il déclaré.

« La majorité des gens ici apprécient la laitue. »

Le costume mesure 1,4 mètre de haut et comprend de la viande rasée, de la sauce, des tomates, des oignons – et, de manière quelque peu controversée, de la laitue. (Emily Williams/CBC)

Asim a déclaré avoir contacté le finaliste aux enchères, la star de YouTube Steve Wallis, pour voir s’ils pouvaient unir leurs forces et collecter des fonds pour les banques alimentaires d’Edmonton et de Calgary.

Le studio d’effets spéciaux Alterian Inc., basé à Los Angeles, a conçu et créé le costume en 2015 pour une vidéo sur la sécurité routière sur les dangers de la conduite avec du cannabis.

Le costume n’a jamais vu le jour après la fin de la campagne.

Asim envisage de marquer son costume de donair avec le logo PrimeTime.