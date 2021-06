« Et ça commence »: réaction mitigée alors que les plans de passeport vaccinal « s’apprêtent à commencer avec les matchs de l’Euro 2020 d’Angleterre à Wembley ce week-end »

Au moins 22 500 fans de football espèrent assister aux matchs de la phase de groupes de l’Angleterre ce mois-ci contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque, ceux-ci étant autorisés à remplir jusqu’à 25 % de la capacité du stade national.

Les supporters assistant aux matchs initiaux des Three Lions et aux matchs à élimination directe potentiels dans la compétition reportée doivent montrer sur une application du National Health Service qu’ils ont reçu deux coups Covid au moins 14 jours avant les jours de match ou ont subi un test négatif au cours des dernières 48 heures, selon à Les temps.

En revanche, les 12 000 fans qui devraient assister aux matchs de l’Euro 2020 à Hampden Park en Écosse ne sont pas invités à fournir une preuve de vaccination ou des résultats de test négatifs – mais on leur dit de maintenir au moins 1,5 mètre de distance sociale au lieu de l’habituel. mètre.

Passeport vaccinal ou test covid pour l’entrée à Wembley pic.twitter.com/1kUwimtBZ4 – Jack #GSBOUT (@jackcwhufc21) 8 juin 2021

Si le système de passeport vaccinal fonctionne correctement, il pourrait être répété pour un public plus large lors des demi-finales et de la finale de la compétition, qui devraient également être disputées dans le stade emblématique.

Les patrons de la Premier League réfléchiraient également à une demande de programme pour la saison à venir, qui, selon eux, permettra aux stades de viser la pleine capacité si le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson lui donne le feu vert.

« Tous les détenteurs de billets âgés de 11 ans et plus doivent présenter la preuve qu’ils courent un faible risque de transmettre le Covid-19 pour entrer au stade de Wembley », les conditions sont dites lire, avertissant que le non-respect de cette consigne entraînera l’interdiction de participer.

Je ne suis pas un fan de football, mais cela semble extrême. De plus, tous ceux qui reçoivent un jab reçoivent la petite carte. L’épreuve papier n’est pas bonne, alors ? – FrustréCreative 🥛 🙂⭐ (@FrustratedCrea3) 8 juin 2021

D’autres tests, tels que ceux fournis par des entreprises privées, ne seraient pas non plus acceptés.

Les fans de Wembley et de Hampden devront porter des masques et se verront attribuer un créneau d’entrée spécial de 30 minutes au cours des trois heures précédant le coup d’envoi pour réduire les goulots d’étranglement.

Les fans doivent également rester assis à la mi-temps, s’abstenir de faire des câlins et de saluer et maintenir la distance lors de la célébration.

À une époque politiquement sensible, les mesures potentielles ont rencontré une réaction mitigée – certains faisant écho à l’accueil réservé à l’idée de plans de passeport vaccinal de la Premier League, dont certains craignent qu’ils ne créent un « société à deux vitesses » avec « citoyens de seconde zone » qui n’ont pas été vaccinés.

« Ainsi commence l’histoire, » a écrit un fan en ligne. « Si vous devez prouver la vaccination ou [a] test négatif, alors pourquoi restreindre la capacité à 25 000 ? »

« Donnez un pouce et ils en prendront autant qu’ils auront » a dit un autre, tandis qu’un compte rendu des droits de l’homme a appelé le concept « discrimination » et « illégal ».

Boycott, Boycott, Boycott. Ce n’est pas vivre dans une société libre, cela va à l’encontre de nos droits humains et nous devons lutter contre cela. #NoVaccinePassportsAnywhere – JM (@JoMallon2) 8 juin 2021

Mais d’autres ont vu la nouvelle comme positive.

« Un grand merci aux fans anglais qui ont traversé ces épreuves pour les fans en phase de groupes », a plaisanté un groupe de supporters gallois.

« Prêt pour que The Red Wall prenne le contrôle de Wembley plus tard dans le tournoi. »

« Une bonne étape pour faire revenir les foules en regardant le sport et dans les théâtres », a déclaré un supporter.

Cela ressemble à beaucoup d’efforts juste pour huer votre propre équipe. https://t.co/DfDOqRTHNP – Chris Roderick (@croderick1982) 8 juin 2021

« Cela prendra cinq secondes pour afficher votre statut vaccinal sur votre téléphone. C’est à peine un inconvénient. »

Un lecteur a déclaré que la proposition semblait « comme beaucoup d’efforts juste pour huer votre propre équipe », se référant à la réaction mal à l’aise que l’équipe d’Angleterre a reçue lorsqu’elle s’est mise à genoux collectivement pour soutenir Black Lives Matter au Riverside Stadium contre la Roumanie le Dimanche.

Pendant ce temps, une nouvelle campagne Kick It Out et Football Supporters’ Association a exhorté les fans de Wembley à « noyer les huées » s’ils ressortent à nouveau contre la Croatie dimanche.

Les options de campagne envisagées incluent de demander aux supporters de chanter soit « lancez-le » ou alors « Angleterre, Angleterre » lorsque l’arbitre siffle habituellement et que les joueurs se penchent pour prendre le genou, selon Sky Sports.