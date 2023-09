Eswatini, l’une des dernières monarchies du monde, organise des élections largement cérémonielles

Eswatini, l’une des dernières monarchies absolues au monde, a tenu ses élections législatives vendredi.

Les partis politiques sont interdits en Eswatini et les élus n’exercent qu’un rôle consultatif auprès du roi Mswati III, dont le règne a commencé en 1986.

Anciennement connu sous le nom de Swaziland, l’Eswatini est un petit pays enclavé près de l’océan Indien, situé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique.

La petite nation d’Afrique australe d’Eswatini a organisé vendredi des élections pour décider d’une partie de la composition de son Parlement, même si son roi extrêmement riche conserve le pouvoir absolu, que les partis politiques sont interdits et que les élus ne peuvent que conseiller un monarque dont la famille règne en maître depuis 55 ans. .

L’Eswatini, coincée entre l’Afrique du Sud et le Mozambique, est la dernière monarchie absolue d’Afrique et l’une des rares au monde. Le roi Mswati III, 55 ans, est monarque depuis 1986, date à laquelle il est devenu souverain quelques jours après son 18e anniversaire. Son père a été roi pendant 82 ans avant lui, même si l’Eswatini n’a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne qu’en 1968.

Il était autrefois connu sous le nom de Swaziland.

Les élections parlementaires ont lieu tous les cinq ans. Les candidats à la Chambre basse, à l’Assemblée et au Sénat ne peuvent pas appartenir à des partis politiques, interdits en 1973, et sont nommés au niveau local avant d’être soumis au vote populaire.

Mswati III nomme une minorité de membres de l’Assemblée et la majorité est élue. Il nomme la majorité des membres du Sénat, le Premier ministre et d’autres membres clés du gouvernement.

En tant que roi, ou « Ngwenyama » – qui signifie lion – Mswati III est parfois conseillé par un conseil mais dispose de pouvoirs exécutifs et législatifs en vertu de la loi dans ce pays de 1,2 million d’habitants et prend ses décisions par décret.

Un peu plus de 500 000 personnes étaient inscrites pour voter lors des élections de vendredi, a indiqué le corps électoral. L’Union africaine et le bloc régional de la Communauté de développement de l’Afrique australe ont envoyé des observateurs.

Mswati a fait face à une augmentation des manifestations en faveur de la démocratie ces dernières années, mais les militants réclamant des réformes ont été durement réprimés par la police et les forces de sécurité sous le contrôle du roi en juin 2021, faisant des dizaines de morts.

La pression en faveur de réformes s’est poursuivie, se concentrant principalement sur l’autorisation des partis politiques et sur l’élection démocratique du Premier ministre.

Deux parlementaires ont été emprisonnés pour avoir appelé à des réformes démocratiques lors des manifestations de 2021. Ils ont été condamnés cette année en vertu d’une loi antiterroriste qui, selon les groupes de défense des droits de l’homme, vise uniquement à réprimer les critiques à l’égard de Mswati et à stopper la promotion de la démocratie.

Les législateurs, Mduduzi Bacede Mabuza et Mthandeni Dube, risquent désormais jusqu’à 20 ans de prison, selon CIVICUS, une alliance mondiale de groupes de la société civile.

Mswati a été accusé de vivre somptueusement alors que la population d’Eswatini lutte contre une pauvreté généralisée, le taux d’infection au VIH par habitant le plus élevé au monde et une espérance de vie de 57 ans, l’une des plus basses au monde.

Un rapport de 2008 du magazine Forbes estimait la richesse de Mswati à 200 millions de dollars. Il possède des jets privés, une flotte de voitures de luxe et aurait porté un costume orné de diamants lors de la célébration de son 50e anniversaire. Le roi a au moins 15 épouses et a été critiqué pour avoir utilisé l’argent public pour leur construire des palais.

Dans sa dernière évaluation, la Banque mondiale estime que plus de la moitié de la population d’Eswatini vit avec moins de 3,65 dollars par jour.