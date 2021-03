Ça va mieux pour Mme Sturgeon. Exagérant leur main, les conservateurs écossais ont misé sur la publication d’un rapport plus accablant, et avaient déjà déposé un vote de défiance contre le premier ministre. Avec le SNP et les Verts qui la soutiennent, elle remportera ce vote, cimentant sa victoire et unissant son propre parti, du moins sur le plan esthétique. D’ici la fin de la journée, Mme Sturgeon pourra dire qu’elle a été confirmée par une enquête indépendante et qu’elle a la confiance du parlement, qui entre maintenant en suspension, prêt à lancer la campagne du SNP pour les élections de Holyrood le 3 mai. Mme Sturgeon espère une nouvelle majorité globale, un vote de confiance personnel de l’électorat écossais, ainsi qu’un mandat pour demander un deuxième référendum sur l’indépendance.

