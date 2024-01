Estudio Albar achève une maison recouverte de liège surplombant le parc national en Espagne

Le cabinet espagnol Estudio Albar a utilisé un revêtement en liège pour aider cette maison près de Madrid à se fondre dans le paysage maquis d’un parc national voisin.

Nommée Casa Eñe, la maison est située à une demi-heure de route de la capitale espagnole et a été conçue pour les clients qui souhaitaient une maison ayant un impact minimal sur le plan visuel et environnemental.

Afin « d’unifier la parcelle et le parc », Studio Albar a supprimé une rangée de haies classées comme espèces interdites qui séparait auparavant les deux, ouvrant le site à des vues spectaculaires sur le paysage.

“À la limite nord du terrain de Casa Eñe, au-delà de la grande barrière de haie non entretenue depuis des décennies, se trouvait le parc naturel”, a déclaré Daniel Lozano, fondateur de l’Estudio Albar.

“Des hectares de chênes verts et de cistes, un endroit où l’on peut croiser des cerfs, des sangliers et même des loups à seulement une demi-heure de Madrid”, a-t-il déclaré à Dezeen. “Nous ne pouvions pas bloquer ces vues, nous devions les intégrer dans le projet.”

Pour permettre à chaque espace de profiter de ces vues du nord ainsi que de la lumière du soleil du sud, la Casa Eñe est organisée selon un plan long et étroit mesurant six mètres sur 40 et surmonté d’un grand toit-terrasse.

Deux couloirs s’étendent de chaque côté de la maison, avec des espaces de vie et des salles de bains organisés au centre. Les portes et rideaux coulissants permettent d’ouvrir ou de fermer ces zones lorsqu’une plus grande intimité est requise.

Au premier étage, Estudio Albar a créé un « pavillon » indépendant contenant un bureau accessible par un escalier extérieur en colimaçon.

L’orientation et le plan étroit rendent également la Casa Eñe facile à chauffer et à rafraîchir, les fenêtres orientées au sud contribuant à réchauffer la maison en hiver. Ceux-ci sont abrités par la végétation pendant l’été.

Tout en aidant la maison à se fondre dans son environnement, le bardage en liège contribue également à la maintenir au chaud grâce à ses propriétés isolantes. Le liège est une matière renouvelable récoltée à partir de l’écorce du chêne-liège, biodégradable, durable et isolante.

Nate Dalesio habille sa maison familiale de Westchester de panneaux de liège

Selon Estudio Albar, la maison est si bien isolée qu’elle répond à la norme Passivhaus – une certification accordée aux bâtiments à faible consommation d’énergie avec des niveaux élevés d’isolation et d’étanchéité à l’air – et ne nécessite que trois petits radiateurs sèche-serviettes pour la garder au chaud.

Casa Eñe est construite à partir d’une charpente en bois préfabriquée et finie avec des intérieurs aux murs blancs, réchauffés par des cadres et des accessoires en bois clair. Les intérieurs sont volontairement minimaux pour attirer l’attention sur les vues du paysage.

“Nous croyons en une architecture simple. Nous n’aimons pas les artifices ou le superflu. Si quelque chose ne contribue pas à l’architecture, il doit être éliminé”, a déclaré Lozano à Dezeen.

“La forme allongée nous permet de créer une maison fluide. Toutes les communications de la maison sont portées vers les périmètres. Même en nous promenant dans la maison, nous ne voulions pas perdre de vue le champ”, a-t-il ajouté.

Parmi les autres maisons qui ont récemment utilisé le revêtement en liège, citons deux immeubles d’appartements en Belgique réalisés par Officeu Architects et une maison « camouflée » au Portugal conçue par Inês Brandão Arquitectura.

La photographie est de Image subliminale.