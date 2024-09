Estrela Vermelha x Benfica : onde assistir et escalades en jeu pour la Ligue des Champions

Estrela Vermelha, de Sérvia, et Benfica, du Portugal, se trouve dans la quinta-feira (19/09), à 13h45 (Brasilia), dans le premier match des deux équipes dans la nouvelle phase de la Liga de la Ligue des Champions – cliquez ici et entendez-vous le format du tournoi. Le jeu sera au stade Rajko Mitić, à Belgrade (Sérvia).

L’Estrela Vermelha est le chef du Campeonato Sérvio, avec 19 points dans plusieurs matchs – ses victoires et une victoire. En Ligue des Champions, elle s’est classée pour la phase d’élimination des groupes de Bodo/Glimt, de la Norvège, en séries éliminatoires.

Le Benfica, d’un autre côté, vive un moment de turbulence temporaire. Le temps passé au formateur Roger Schmidt après le début de sa carrière et il a signé avec Bruno Lage, ex-Botafogo, le 5 septembre. Avec le nouveau formateur, venez à Santa Clara par 4 à 1. Dans cinq joueurs du Campeonato Português, venez en trois, empatou un et perdez un, ficando dans la quinta colocação, avec dez pontos.

Estrela Vermelha x Benfica – onde assistir

Données: 19 décembre (quinta-feira)

Horaire: 13h45 (heure de Brasilia)

Onde assistir: Space (TV disponible) et Max (Streaming)

Estrela Vermelha x Benfica – escalades

Escalação do Estrela Vermelha

Le golfeur Omri Glazer, de l’Estrela Vermelha, est en train de récupérer de la blessure et est en fin de semaine, lors de la dernière partie de l’équipe. Deve être le titulaire titulaire du Benfica. Avec cela, le formateur Vladan Molojevic aura la force maximale pour le duel avec les Portugais.

Escalação do Estrela Vermelha: Vitrier ; Mimovic, Djiga, Spajic et Seol ; Krunic et Elsnik; Silas, Ivanic et Olayinka ; Bruno Duarte. Technique : Vladan Molojevic.

Escalade du Benfica

Le Benfica, d’un autre côté, a ces problèmes. Les meio-campistas Renato Sanches et Fredrik Aursnes et l’attaquant Tiago Gouveia sont présents sur des forums de cours. Une bonne nouvelle est le retour du latéral Jan-Niklas Beste, récupéré de la course. Il faut venir sans banc de réserve.

Escalade du Benfica: Trubin; Bah, Silva, Otamendi et Carreras ; Florentino et Kokcu ; Di Maria, Rollheiser et Akturkoglu ; Pavlidis. Technique : Bruno Lage.

Quelle rétrospective de Estrela Vermelha x Benfica :

Il s’est parfois retrouvé en contact avec deux fois de l’histoire, en tant que champion de la Ligue des Champions de 1984/85. Estrela Vermelha a levé la meilleure à la maison pour 3 à 2, mais à Lisboa ou Benfica est venu pour 2 à 0 et s’est classé, deixando os servios pelo caminho. Dans la phase suivante, les encarnés vont à Liverpool, qui attendent la dernière édition.

