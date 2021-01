Dimanche, les deux plus grands partis politiques d’Estonie ont conclu un accord pour former un nouveau gouvernement dirigé par une femme Premier ministre pour la première fois dans l’histoire du pays balte, remplaçant le cabinet précédent qui s’est effondré dans un scandale de corruption au début du mois.

Les conseils des partis de l’opposition, du Parti réformiste de centre-droit et du Parti du centre de gauche au pouvoir ont voté en faveur de l’adhésion à un cabinet dirigé par la première ministre désignée et présidente du Parti réformiste Kaja Kallas.

Les deux partis devraient avoir sept portefeuilles ministériels en plus du poste de Premier ministre de Kallas dans le gouvernement de 15 membres, qui rassemblerait une majorité au Parlement Riigikogu, composé de 101 sièges.

Une déclaration conjointe a déclaré que le Parti réformiste et le Parti du centre «formeront un gouvernement qui continuera à résoudre efficacement la crise du COVID-19, à garder l’Estonie tournée vers l’avenir et à développer toutes les zones et régions de notre pays.

Plus tôt ce mois-ci, le président Kersti Kaljulaid, qui devrait nommer le cabinet de Kallas dans les prochains jours, a déclaré que la lutte contre l’aggravation de la situation des coronavirus en Estonie et les troubles économiques causés par la pandémie devrait être une priorité immédiate pour le nouveau gouvernement.

Kaljulaid, première femme chef d’État d’Estonie depuis 2016, a chargé Kallas de former le gouvernement alors que son Parti réformiste pro-entreprise et pro-entrepreneuriat est devenu le vainqueur des élections générales de mars 2019 en Estonie.

En attendant l’approbation des législateurs, Kallas, 43 ans, deviendra la première femme chef de gouvernement de l’histoire de la petite nation balte de 1,3 million d’habitants qui a retrouvé son indépendance au milieu de la chute de l’Union soviétique en 1991.

Avocate et ancienne législatrice du Parlement européen, elle est la fille de Siim Kallas, l’un des créateurs du Parti réformiste, ancien Premier ministre et ancien commissaire de l’Union européenne.

Kaja Kallas a pris les rênes du Parti réformiste en 2018 en tant que première femme présidente. Son premier cabinet verra également des femmes occuper d’autres postes clés alors que Keit Pentus-Rosimannus, du Parti réformiste, prendra la relève du ministre des Finances et que la diplomate Eva-Maria Liimets deviendra ministre des Affaires étrangères.

La formation du gouvernement marque la deuxième tentative de ce genre pour Kallas en moins de deux ans, car elle n’a pas réussi à mettre en place un gouvernement dirigé par le Parti réformiste après les élections de 2019. Cela a ouvert la voie à l’arche-rival du Parti du centre et à son chef, Juri Ratas, pour former une coalition tripartite sans le Parti réformiste.

Ratas et son cabinet ont démissionné le 13 janvier à la suite d’un scandale impliquant un responsable clé de son Parti du centre soupçonné d’avoir accepté un don privé pour le parti en échange d’une faveur politique sur un développement immobilier dans le quartier portuaire de la capitale, Tallinn.

Le gouvernement de Ratas, qui a pris ses fonctions en avril 2019, a été instable dès le départ car la coalition comprenait le populiste EKRE, le troisième plus grand parti du pays qui mène un programme nationaliste, anti-immigration et anti-UE.

La rhétorique forte des dirigeants de l’EKRE, Mart Helme et son fils Martin Helme, a créé plusieurs situations embarrassantes pour le gouvernement de Ratas avec des déclarations publiques qui ont été considérées comme insultantes envers les alliés internationaux de l’Estonie et ternissant l’image du pays, et qui ont conduit le gouvernement au bord du gouffre. d’effondrement au moins deux fois.

Kallas a exclu d’emblée d’inclure EKRE dans son cabinet, invoquant des différences considérables de valeurs. Le Parti réformiste se définit sur son site Web comme «le leader de la vision libérale du monde en Estonie».

Les dommages perçus causés par la droite EKRE à l’image de l’Estonie sont considérés comme si graves que Kallas a reconnu plus tôt aux médias estoniens que son cabinet se lancerait dans une mission diplomatique pour regagner la confiance des alliés du pays et les assurer de la nouvelle orientation politique de l’Estonie.

Premier ministre estonien depuis novembre 2016, Ratas ne fera pas partie du nouveau cabinet. Les médias locaux ont rapporté plus tôt qu’il pourrait devenir président du parlement en mars.

L’Estonie est membre de l’Union européenne et de l’OTAN depuis 2004.