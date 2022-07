Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

Vishal Salvi, CISO et responsable de la cybersécurité chez Infosys, et Ameya Kapnadak, directeur de la croissance et responsable du conseil chez Interbrand, discutent avec Bill Mew, militant de l’éthique numérique et PDG de CrisisTeam.co.uk, des mesures que les marques doivent prendre pour protéger eux-mêmes et comment considérer la sécurité comme un différenciateur.

