Estimations du box-office Pathaan Day One: le film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone franchira Rs 52 crores net; réservation à l’avance pour R-Day à Rs 24,78 crores

Pathaan secoue le box-office en Inde. Shah Rukh Khan a fait un grand retour dans son avatar d’action. Il lui a fallu des années pour montrer son machisme, mais il l’a fait avec style. Le travail acharné de la superstar est évident dans la façon dont il a construit son physique et les cascades. Pathaan a été tourné dans certains des endroits les plus époustouflants. Les images restent avec vous longtemps après la fin du film. Siddharth Anand a livré un film qui a un service de fans, un élément masala et un style écrit partout. La réponse au box-office en Inde et à l’étranger a été stupéfiante.

#Pathaan Estimations anticipées du jour d’ouverture: 52,50 Cr net [62 Cr Gross]?? Si un seul écran obtient de meilleurs résultats que prévu, cela peut être plus que cela (données attendues). Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 25 janvier 2023

Les données tant attendues sont là !! #Pathaan Réservation à l’avance le deuxième jour dès maintenant : 24,78 Cr [823101 tickets sold] ? détails : https://t.co/zz9j87iSrv Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) 25 janvier 2023

Selon le tracker au box-office Sacnilk Entertainment, le film a rapporté Rs 62 crores bruts jusqu’à présent. Ils attendent toujours les chiffres exacts des salles à écran unique. Les chiffres nets du box-office sont de Rs 52 crores. Le film YRF WAR a fait Rs 53 crores plus. Il avait l’avantage de venir en vacances. Pathaan est à court de Thugs Of Hindostan fait Rs 52 le jour de l’ouverture mais tanké. Cela ne semble pas être le cas avec Pathaan. Les réservations à l’avance pour le deuxième jour de Pathaan sont de Rs 24,78 crores jusqu’à présent. Il a été révélé que YRF ajoute plus d’émissions en raison de la demande du public.

LES SPECTACLES DE MINUIT ‘PATHAAN’ COMMENCENT #YRF ajoute des émissions de fin de soirée de #Pathaan – à partir de ce soir [from 12.30 am] – de l’autre côté #Inde pour répondre à la demande publique sans précédent. pic.twitter.com/0ZpOukqpFs taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 25 janvier 2023

C’est en effet une bonne nouvelle. Le succès de Pathaan donnera le ton à Bollywood en 2023. L’industrie fait face à la haine non désirée et aux controverses depuis deux ans. Les fans de Shah Rukh Khan ont fait de leur mieux pour en faire une véritable fête.