Estimations anticipées du jour 1 de la collecte au box-office OMG 2, cela se rapprochera-t-il de la différence avec Gadar 2?

Akshay Kumar, Pankaj Tripathi et Yami Gautam vedette OMG 2 publié aujourd’hui. Le film s’est heurté à Déol ensoleillé et Ameesha Patel vedette Gadar 2. Les deux films se sont ouverts à d’excellentes critiques. Il y a un immense buzz autour d’OMG 2 et le public a salué le film pour avoir abordé un sujet sensible. La performance de Pankaj Tripathi et Yami Gautam a reçu des critiques fabuleuses tandis que le timing comique d’Akshay Kumar a également été salué. Compte tenu du clash et du buzz, quelle sera la première journée de collecte du film ? Vérifiez-le.

OMG 2 : premières estimations du jour 1

Les premières estimations de la collection au box-office OMG 2 d’Akshay Kumar sont maintenant disponibles. Tel que rapporté par Sacnilk.com, OMG 2 devrait rapporter environ Rs 9,50 crore au box-office le jour de son ouverture. Le film a reçu une bonne occupation dans des villes comme Mumbai, Pune, Bengaluru et plus encore. Il semble avoir fait la meilleure collection de NCR. La collection est impressionnante étant donné que les derniers films d’Akshay Kumar n’ont pas vraiment fonctionné au box-office.

Gadar 2 : premières estimations du jour 1

En revanche, le film de Sunny Deol et Ameesha Patel a pris un départ fabuleux. Selon le rapport, le film a collecté environ Rs 38 crore le jour de son ouverture. Ce sont des premières estimations et les chiffres ne sont pas encore connus. Cependant, étant donné le buzz, le film de Sunny Deol devrait avoir pris un bon départ au box-office et les chiffres ne devraient augmenter qu’en raison du bouche-à-oreille positif. . Gadar 2 a une valeur de nostalgie car c’est après deux décennies que le deuxième opus de la star de Sunny Deol et Ameesha Patel est arrivé dans les salles. Gadar : Ek Prem Katha a battu de nombreux records au box-office et il semble que l’histoire va se répéter.

Les deux films ont un avantage supplémentaire car ils sont sortis pendant le week-end de la fête de l’indépendance. C’est un long week-end car le 15 août tombe un mardi. Je suppose que le jeu au box-office ne fera que s’intensifier dans les prochains jours. Sans oublier, Gadar 2 et OMG 2 sont également confrontés à la concurrence de Jailer de Rajinikanth et Tamannaah Bhatia, sorti le 10 août.