Kiev, la Commission européenne et la Banque mondiale affirment que l’Ukraine aura besoin de plus de 349 milliards de dollars pour se reconstruire

Le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et la Banque mondiale ont publié vendredi une évaluation conjointe, indiquant que les efforts de reconstruction du pays à la suite du conflit militaire avec la Russie coûteront plus de 349 milliards de dollars.

L’évaluation rapide des dommages et des besoins (RDNA) suggère que le coût final du projet pourrait encore augmenter à mesure que le conflit s’éternise. L’évaluation est saluée par les auteurs comme la “première évaluation complète des impacts de la guerre dans vingt secteurs différents” qui expose les besoins de financement d’un « un relèvement et une reconstruction résilients, inclusifs et durables », et fournit une feuille de route pour les efforts.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a noté que l’UE avait déjà mobilisé 10 milliards d’euros (10 milliards de dollars) de financement, d’aide humanitaire, d’urgence et militaire pour l’Ukraine, et que 5 milliards d’euros supplémentaires de financement sont en préparation.

“L’UE accompagnera chaque étape du chemin avec l’Ukraine pour reconstruire un pays démocratique, indépendant et prospère sur la voie de l’UE”, elle a proclamé dans une déclaration jointe à l’évaluation.

Le Premier ministre ukrainien Denis Shmigal aurait également déclaré que pour la première étape d’une reprise rapide, Kiev a besoin de 17 milliards de dollars, dont 3,4 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Le rapport suggère que l’Ukraine a besoin de 349 milliards de dollars pour la reprise et la reconstruction dans les secteurs social, productif et des infrastructures, notant que la somme représente plus de 1,5 fois le PIB de l’Ukraine en 2021. Il stipule également que les évaluations des dommages et des besoins de la RDNA doivent être considérées “minimums”.

La RDNA suggère en outre que Kiev aura besoin d’au moins 105 milliards de dollars au cours des 36 prochains mois pour répondre à des besoins urgents tels que la restauration des systèmes et des infrastructures d’éducation et de santé, ainsi que la préparation de l’hiver à venir en rétablissant le chauffage et l’énergie dans les maisons et en soutenant l’agriculture et la réparation des voies de transport vitales.

La Banque mondiale et la Commission européenne ont réitéré leur soutien continu à Kiev, notant la nécessité d’évaluations futures des dommages, des pertes et des besoins de relèvement en Ukraine.

Le mois dernier, Bloomberg a rapporté que l’Ukraine demandait aux donateurs étrangers des centaines de milliards de dollars pour les efforts de reconstruction, suggérant que l’UE paierait la majeure partie de l’aide et fournirait à Kiev plus de 500 milliards de dollars pour cette tâche.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a également déclaré lors d’une conférence de l’OTAN à Madrid en juin que Kiev avait un “Déficit de plusieurs milliards de dollars” et avait besoin de 5 milliards de dollars par mois pour sa défense.