45 % des répondants à une enquête YouGov se sont prononcés contre le transfert des chars de combat allemands Leopard 2 à Kiev

Près de la moitié des Allemands ne veulent pas voir les chars de combat Leopard 2 du pays remis à l’Ukraine, a indiqué un récent sondage d’opinion YouGov. Kiev implore Berlin pour le matériel depuis plusieurs mois maintenant, jusqu’à présent en vain.

Dans son rapport de dimanche, le média Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), citant une enquête YouGov, a déclaré que 45% des personnes interrogées s’opposaient à l’expédition de chars Leopard 2 vers le pays d’Europe de l’Est, tandis que 33% supplémentaires se sont prononcés en faveur du transfert, avec les 22% restants sont indécis.

Le sondage commandé par Die Deutsche Presse-Agentur (DPA) a également révélé que ce n’est que parmi les partisans du Parti vert allemand que le nombre de ceux qui soutiennent le mouvement dépasse le nombre de sceptiques, 50% à 25%, respectivement.

Chez les deux autres membres de la coalition gouvernementale des feux tricolores, les chiffres semblent différents. 41% des partisans du Parti social-démocrate, dont fait partie le chancelier Olaf Scholz, ne voudraient pas que des chars allemands soient livrés à l’Ukraine, tandis que 40% ne verraient pas d’objection à une telle décision. Dans les rangs du Parti libéral-démocrate, 42 % sont contre et 33 % sont pour.

Les démocrates-chrétiens de l'opposition interrogés affichent également des proportions similaires.















Les plus grands nombres d’opposants à l’envoi de chars à Kiev ont été enregistrés parmi les électeurs du parti de droite Alternative pour l’Allemagne (76 % contre, 13 % pour) et du Parti de gauche (52 % contre, 32 % pour).

Malgré les demandes répétées de l’Ukraine pour que l’Allemagne lui fournisse le Leopard 2, le chancelier Scholz s’est montré réticent à le faire. Il soutient que, puisqu’aucune autre nation n’a encore fourni à Kiev un armement équivalent, l’Allemagne ne devrait pas ouvrir la voie.

Cependant, il y a eu une pression croissante de la part des autres membres de la coalition, les Verts et les démocrates libres, pour qu’il le fasse. Les conservateurs, qui sont dans l’opposition, ont également exhorté Scholz à changer d’avis.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a exprimé ses regrets quant à la réticence de Berlin à répondre aux demandes de Kiev pour les chars. Le diplomate a noté que l’Ukraine ne comprenait pas quelles étaient les raisons de l’hésitation de Berlin.

Après le début de la campagne militaire russe contre l’Ukraine fin février, l’Allemagne, ainsi que la plupart des autres pays occidentaux, a fourni des armes à l’Ukraine. Tout en limitant ces livraisons principalement aux armes à feu et aux missiles antichars, Berlin a depuis livré des armes plus lourdes, notamment des systèmes de défense aérienne autopropulsés et des obusiers.

Moscou a toujours soutenu que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine ne servent qu’à prolonger le conflit. Il a également averti que les États membres de l’OTAN s’impliquaient de plus en plus dans les hostilités, ce qui pourrait potentiellement conduire à une confrontation militaire totale entre le bloc et la Russie.