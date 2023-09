Estimation du jour 7 de la collection Jawan Box Office : le film Shah Rukh Khan et Atlee ralentira-t-il son déchaînement ? [Exclusive]

Shah Rukh Khan, Atlée film Jawan a gagné Rs 57o crores plus GBOC jusqu’à présent. L’artiste d’action réalisé dans le style du vrai film masala bleu a rapporté plus de Rs 100 crores au box-office au cours des quatre premiers jours. Le premier lundi a été marqué par une légère baisse, mais le film se porte exceptionnellement bien. Lors de son premier mercredi, il est censé rapporter plus de Rs 27 crores au box-office national. La baisse est attendue. C’est une semaine de travail sans jours fériés nationaux. Le film de Shah Rukh Khan bénéficie d’un soutien total, même de la part des petites villes de l’Inde. Les problèmes abordés dans le film ont trouvé un écho auprès de la classe moyenne.

Jawan Day 7 Estimation au box-office

Il semble que près de trois lakh de billets aient déjà été vendus pour Jawan mercredi. Les observateurs prédisent des collectes comme Rs 27 crores pan-Inde (net). Il pourrait aller un peu plus haut si les réservations ponctuelles prenaient de l’ampleur partout. L’expert commercial Atul Mohan nous a déclaré : « Le film devrait rapporter 100 crores de roupies au cours des quatre à cinq prochains jours. D’ici dimanche prochain, nous devrions le voir franchir le cap des 500 crores de roupies en Inde même. Shah Rukh Khan est sur une lancée. » Jawan est susceptible de dépasser Pathaan et Baahubali 2 très prochainement.

Jawan : soutien au film SRK

L’industrie vient féliciter le film de Shah Rukh Khan. Shraddha Kapoor, Anupam Kher, Mahesh Bhatt, Varun Dhawan et Akshay Kumar ont vu le film et ont transmis leurs meilleurs vœux. Mahesh Babu a également félicité Shah Rukh Khan et Atlee. Des cinéastes comme Venkat Prabhu et d’autres l’ont également apprécié. La superstar s’amuse énormément à incarner des personnages de masse aussi orientés vers l’action. Certaines personnes de la classe politique l’ont également apprécié. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​nous a dit : « C’est incroyable. Lorsque Pathaan a détruit le box-office, nous nous sommes demandé ce qui venait de se passer ? C’est encore plus épique. Les fans de Shah Rukh ont faim depuis des années. Et il est en train de l’assommer. du parc. »