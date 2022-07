Estimation du jour 4 de la collecte au box-office de Shamshera: la star de Ranbir Kapoor est un lavage complet; d’enregistrer des chiffres scandaleusement médiocres pour le premier lundi

Shamshera de Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor a mal tourné au box-office. Le réalisateur Karan Malhotra est un drame d’action d’époque qui n’a pas réussi à toucher la corde sensible du public. Shamshera a un budget de production de Rs 150 crore et il semble peu probable que le film touche même Rs 50 crore compte tenu des tendances. Il semble que tout soit prêt à gagner un peu plus de Rs trois crore le premier lundi. C’est en effet décevant. Les seuls autres films de Ranbir Kapoor qui ont connu de si mauvaises fréquentations sont Tamasha, Bombay Velvet et Jagga Jasoos. Même Besharam a fait mieux que cela.

#Shamshera été témoin d’un PREMIER LUNDI SANGLANT. ?Échec de la violation de 15% d’occupation. A commencé la journée avec une occupation minimale de 6% et a été témoin de 8% dans l’après-midi pour abandonner à 12% de pointe. ? WEEK-END D’OUVERTURE – 31.75 CR, Premier lundi – 3.25 cr (Est) Total – 35 cr (Est) LAVAGE. Abhishek Parihar (@BlogDrive) 25 juillet 2022

Le projet avait été retardé pendant un certain temps. Selon les critiques, bien que la performance de Ranbir Kapoor soit bonne, l’histoire est très dépassée. De plus, le personnage de Sanjay Dutt n’est pas très bien écrit selon certains. Cependant, ce qui a été critiqué, c’est la piste d’amour inutile de Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor. Les gens l’ont trouvé insensé.

Yash Raj Films place maintenant ses espoirs sur Pathaan. Les promotions du film ont commencé seulement maintenant. Le look de Deepika Padukone a été dévoilé aujourd’hui. Elle joue un personnage féroce mortel dans le film. Ranbir Kapoor a lui aussi Brahmastra à espérer. Espérons qu’il se porte bien. Le budget du film est proche de Rs 400 crores.