Estimation de la valeur intrinsèque d’Accel Entertainment, Inc. (NYSE :ACEL)

Idées clés

La juste valeur projetée d’Accel Entertainment est de 8,81 $ US, sur la base d’un flux de trésorerie disponible en 2 étapes par rapport aux capitaux propres.

Avec un cours de bourse de 9,90 $ US, Accel Entertainment semble se négocier proche de sa juste valeur estimée.

Notre estimation de la juste valeur est 39 % inférieure à l’objectif de cours des analystes d’Accel Entertainment de 14,33 $ US.

À quelle distance Accel Entertainment, Inc. (NYSE :ACEL) se trouve-t-elle éloignée de sa valeur intrinsèque ? À l’aide des données financières les plus récentes, nous vérifierons si le cours de l’action est équitable en estimant les flux de trésorerie futurs de l’entreprise et en les actualisant à leur valeur actuelle. Une façon d’y parvenir consiste à utiliser le modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF). Ne vous laissez pas décourager par le jargon, les calculs derrière cela sont en fait assez simples.

Nous tenons à souligner qu’il existe de nombreuses façons d’évaluer une entreprise et que, comme le DCF, chaque technique présente des avantages et des inconvénients dans certains scénarios. Toute personne souhaitant en savoir un peu plus sur la valeur intrinsèque devrait lire le Modèle d’analyse Simply Wall St.

Analyser les chiffres

Nous utilisons le modèle de croissance en 2 étapes, ce qui signifie simplement que nous prenons en compte deux étapes de croissance de l’entreprise. Au cours de la période initiale, l’entreprise peut avoir un taux de croissance plus élevé et la deuxième étape est généralement considérée comme ayant un taux de croissance stable. Dans un premier temps, nous devons estimer les flux de trésorerie de l’entreprise au cours des dix prochaines années. Étant donné qu’aucune estimation des analystes sur les flux de trésorerie disponibles n’est disponible, nous avons extrapolé le flux de trésorerie disponible (FCF) précédent à partir de la dernière valeur déclarée de la société. Nous supposons que les entreprises dont les flux de trésorerie disponibles diminuent ralentiront leur taux de contraction et que les entreprises dont les flux de trésorerie disponibles augmentent verront leur taux de croissance ralentir au cours de cette période. Nous faisons cela pour refléter le fait que la croissance a tendance à ralentir davantage dans les premières années que dans les années suivantes.

Un DCF repose sur l’idée qu’un dollar dans le futur a moins de valeur qu’un dollar aujourd’hui. Nous devons donc actualiser la somme de ces flux de trésorerie futurs pour arriver à une estimation de la valeur actuelle :

Estimation du flux de trésorerie disponible (FCF) sur 10 ans

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 FCF mobilisé ($, millions) 58,0 millions de dollars américains 57,9 millions de dollars américains 58,2 millions de dollars américains 58,8 millions de dollars américains 59,7 millions de dollars américains 60,7 millions de dollars américains 61,8 millions de dollars américains 63,0 millions de dollars américains 64,3 millions de dollars américains 65,6 millions de dollars américains Source de l’estimation du taux de croissance Est @ -1,12% Est à -0,12% Estimation à 0,58 % Estimation à 1,07 % Estimation à 1,42 % Estimation à 1,66 % Est à 1,83 % Estimation à 1,94 % Estimation à 2,03 % Estimation à 2,09 % Valeur actuelle (en millions de dollars) actualisée à 9,5 % 52,9 $ US 48,3 $ US 44,3 $ US 40,9 $ US 37,9 $ US 35,2 $ US 32,7 $ US 30,4 $ US 28,3 $ US 26,4 $ US

(“Est” = taux de croissance du FCF estimé par Simply Wall St)

Valeur actuelle des flux de trésorerie sur 10 ans (PVCF) = 377 millions de dollars américains

La deuxième étape est également connue sous le nom de valeur terminale. Il s’agit du flux de trésorerie de l’entreprise après la première étape. Pour un certain nombre de raisons, on utilise un taux de croissance très conservateur qui ne peut pas dépasser celui de la croissance du PIB d’un pays. Dans ce cas, nous avons utilisé la moyenne sur 5 ans du rendement des obligations d’État à 10 ans (2,2 %) pour estimer la croissance future. De la même manière que pour la période de « croissance » de 10 ans, nous actualisons les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle, en utilisant un coût des capitaux propres de 9,5 %.

Valeur terminale (TV)= FCF 2033 × (1 + g) ÷ (r – g) = 66 millions de dollars américains× (1 + 2,2 %) ÷ (9,5 % – 2,2 %) = 919 millions de dollars américains

Valeur actuelle de la valeur terminale (PVTV)= télévision / (1 + r)dix= 919 millions de dollars US÷ ( 1 + 9,5 %)dix= 370 millions de dollars américains

La valeur totale, ou valeur des capitaux propres, est alors la somme de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, qui dans ce cas est de 747 millions de dollars américains. Pour obtenir la valeur intrinsèque par action, nous la divisons par le nombre total d’actions en circulation. Par rapport au cours actuel de l’action de 9,9 $ US, la société apparaît autour de sa juste valeur au moment de la rédaction. Les hypothèses de tout calcul ont un impact important sur la valorisation, il est donc préférable de considérer cela comme une estimation approximative, et non précise au centime près.

dcf

Les hypothèses

Nous soulignons que les éléments les plus importants pour obtenir un flux de trésorerie actualisé sont le taux d’actualisation et, bien sûr, les flux de trésorerie réels. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ces entrées, je vous recommande de refaire les calculs vous-même et de jouer avec eux. Le DCF ne prend pas non plus en compte le caractère cyclique possible d’un secteur, ni les besoins futurs en capital d’une entreprise, et ne donne donc pas une image complète de la performance potentielle d’une entreprise. Étant donné que nous considérons Accel Entertainment comme actionnaire potentiel, le coût des capitaux propres est utilisé comme taux d’actualisation, plutôt que le coût du capital (ou coût moyen pondéré du capital, WACC) qui représente la dette. Dans ce calcul, nous avons utilisé 9,5 %, basé sur un bêta avec effet de levier de 1,460. Le bêta est une mesure de la volatilité d’une action par rapport au marché dans son ensemble. Nous obtenons notre bêta à partir du bêta moyen du secteur d’entreprises comparables à l’échelle mondiale, avec une limite imposée entre 0,8 et 2,0, ce qui est une fourchette raisonnable pour une entreprise stable.

Prochaines étapes:

Bien qu’important, le calcul du DCF n’est qu’un des nombreux facteurs que vous devez évaluer pour une entreprise. Les modèles DCF ne constituent pas la solution ultime à la valorisation des investissements. Il doit plutôt être considéré comme un guide sur « quelles hypothèses doivent être vraies pour que ce titre soit sous/surévalué ? » Si une entreprise croît à un rythme différent, ou si le coût de ses capitaux propres ou son taux sans risque change fortement, le résultat peut être très différent. Pour Accel Entertainment, vous devez prendre en compte trois facteurs importants :

Des risques: Par exemple, nous avons repéré 3 signes avant-coureurs pour Accel Entertainment vous devriez en être conscient. Gains futurs: Comment le taux de croissance d’ACEL se compare-t-il à celui de ses pairs et du marché dans son ensemble ? Approfondissez le consensus des analystes pour les années à venir en interagissant avec notre tableau gratuit des attentes de croissance des analystes. Autres alternatives de haute qualité: Aimez-vous un bon touche-à-tout ? Explorer notre liste interactive de titres de haute qualité pour avoir une idée de ce qu’il y a d’autre qui vous manque peut-être !

PS. Simply Wall St met à jour chaque jour son calcul DCF pour chaque action américaine, donc si vous souhaitez trouver la valeur intrinsèque de n’importe quelle autre action, il suffit cherche ici.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers.