Football Sports Development Limited (FSDL), les organisateurs de la Super Ligue indienne (ISL) a dépensé environ 27 crore INR sur les protocoles et l’infrastructure de santé et de sécurité lors de la saison 2020-2021, qui s’est déroulée entièrement à Goa. La ligue s’est déroulée pendant six mois, y compris la pré-saison, et 18 bulles bio ont été créées dans 14 hôtels. La ligue s’est terminée samedi avec Mumbai City FC remportant leur tout premier titre avec un Victoire 2-1 sur ATK Mohun Bagan .

