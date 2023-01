Esthéticienne britannique, 21 ans, paralysée après être tombée à 60 pieds du balcon en vacances alors que la famille lève 75 000 £ pour la ramener à la maison

Une esthéticienne BRIT qui a été paralysée après une chute de 60 pieds d’un balcon en vacances est rentrée chez elle.

Maddi Neale-Shankster, 21 ans, est enfin de retour au Royaume-Uni, quelques semaines après l’horreur qui s’est déroulée en Thaïlande le soir du Nouvel An.

Maddi Neale-Shankster est rentrée chez elle à Coventry après une chute en Thaïlande qui l’a laissée paralysée

La famille et les amis de la jeune femme de 21 ans se sont rassemblés autour d’elle pour collecter des fonds pour la ramener à la maison

L’esthéticienne est restée paralysée de la taille aux pieds après s’être cassé le dos, souffrant de deux poumons effondrés et ayant des côtes perçant son foie à l’automne.

MailOnline a rapporté que Maddi était tombée d’un balcon de 60 pieds et avait été laissée coincée dans un hôpital étranger après que sa compagnie d’assurance ait refusé de payer la facture.

Mais sa famille et ses amis ont réussi à se rassembler et à collecter 75 000 £ pour ramener la jeune femme de 21 ans de l’île de Ko Pha-Ngan.

S’adressant à la BBC la semaine dernière, sa mère Karen Moseley-Neale a déclaré: “Avant l’accident, j’étais sur FaceTime avec Maddi. Une heure plus tard, nous avons reçu un appel téléphonique de son partenaire et tout ce que j’ai pu entendre, c’est Maddi crier en arrière-plan et les sirènes retentissent.

“Depuis l’automne, nous sommes maintenant confrontés à la prise de conscience que Maddi pourrait ne plus jamais marcher.”

Sa famille a organisé une collecte de fonds qui, selon elle, a été utilisée pour couvrir “tous les frais d’hospitalisation, de rapatriement et de transport vers le Royaume-Uni”.

Il a maintenant collecté 76 000 £ pour le joueur de 21 ans de Coventry.

Karen a averti les autres de vérifier attentivement leur couverture d’assurance, ajoutant: “Maddi a souscrit une assurance vacances en Thaïlande pour 10 000 bahts (247 £).

“Elle pensait que c’était 10 000 £ … Je détesterais que quelqu’un soit dans cette position.”

Lorsque la page GoFundMe de Maddi a atteint son objectif, sa famille a écrit : « Aujourd’hui, nous voulions faire savoir à tout le monde que nous avons atteint l’objectif fixé et que nous avons maintenant plus qu’assez pour couvrir tous les frais d’hospitalisation, de rapatriement et de transport vers le Royaume-Uni.

“Nous avons décidé de désactiver les dons pour cette raison.

“Si vous vouliez toujours aider directement, il y a plusieurs collectes de fonds à Coventry qui iront à la réhabilitation de Maddi et l’aideront à ses frais de subsistance jusqu’à ce qu’elle soit, espérons-le, capable de marcher et de retourner au travail.

“Encore une fois, nous ne pouvons pas vous remercier tous autant pour votre générosité, nous ne nous attendions vraiment pas à ce que cela se produise si rapidement et nous vous en serons éternellement reconnaissants.”