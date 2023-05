La légende de TELLY, Esther Rantzen, a révélé que son cancer du poumon était au stade quatre alors qu’elle parlait de son traitement pour la première fois.

La quatrième étape indique que le cancer s’est propagé et est également connu sous le nom de cancer du poumon avancé.

AP : Association de la presse

Rex

Le C’est la vie ! La star a révélé son diagnostic en janvier, affirmant qu’elle restait « optimiste ».

Parlant pour la première fois de son traitement au Mirror, elle a déclaré : « Je prends l’un des nouveaux médicaments, et personne ne sait s’il fonctionne ou non.

« Mais j’aurai un scanner assez bientôt qui révélera d’une manière ou d’une autre. »

La star devait apparaître sur The One Show cette semaine pour parler de l’émission grand public That’s Life, qui a débuté il y a 50 ans.

Cependant, Esther, qui a également fondé les associations caritatives Childline et The Silver Line, a expliqué que sa maladie l’empêchait de survivre.

Parlant de sa carrière à la télévision, elle a déclaré: «Mon diagnostic de cancer du poumon de stade 4 m’a fait réaliser à quel point j’ai eu de la chance dans ma vie.

“travailler avec Childline et la Silver Line, et rencontrer tant de gens fascinants et inspirants, et particulièrement chanceux d’avoir passé 21 ans à travailler en tant que producteur/présentateur de That’s Life !”

L’émission, un précurseur de The One Show, a attiré jusqu’à 20 millions de spectateurs – des cotes d’écoute inégalées par presque tout à la télévision aujourd’hui.

Esther a dirigé la série pendant 21 ans, de 1973 à 1994.