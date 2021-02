Esther Rantzen en larmes alors qu’elle parle au frère de la victime du meurtre dans un nouveau documentaire

De son propre aveu, Dame Esther Rantzen a été dans le déni total en ce qui concerne le chagrin et la perte.

Depuis la mort de son mari Desmond Wilcox il y a 20 ans, elle a enfermé tous ses souvenirs – et émotions – derrière la porte d’une grange de sa maison dans le Hampshire, incapable de faire face à l’immense trésor de souvenirs, des lettres et journaux aux cassettes. et des photographies.

« Ma grange est pleine de choses que je ne peux vraiment pas supporter d’ouvrir parce qu’il s’agit de mon défunt mari et ce serait trop douloureux », a déclaré le journaliste et présentateur de 80 ans, qui admet également à un » les doigts dans les oreilles »face à sa propre mort.







Mais confrontée à des entretiens avec des gens sur le deuil après une année de perte sans précédent, Esther a décidé qu’elle devait agir.

«C’était extrêmement difficile de décider de faire face à quelque chose que je suppose que j’ai dû affronter il y a 20 ans, mais pour y faire face, j’ai fermé la porte. Ouvrir la porte était ce qui m’inquiétait.

Le couple a eu trois enfants ensemble, Miriam, Rebecca et Josh, avant que Desmond ne meure d’une maladie cardiaque en septembre 2000 à l’âge de 69 ans.

Dans son documentaire poignant, Living With Grief sur Channel 5 ce soir, Esther parle à Mandy, 61 ans, qui a perdu son mari Larry au profit de Covid, après avoir tous deux été traités pour le virus dans des services séparés du même hôpital.

Mandy dit à Esther: «Je lui ai dit: ‘Je t’ai une ambulance, chérie. Je suis désolé de ne pas pouvoir te sauver la vie parce que je suis très malade Je t’aime chéri.’ J’ai posé ma main sur son épaule et je ne l’ai jamais revu. Comment dire au revoir et ne plus jamais revoir quelqu’un? »







Esther, qui a fondé les organismes de bienfaisance ChildLine et The Silver Line, croit qu’il devrait y avoir une «ligne de deuil» pour des gens comme Mandy ainsi qu’un jour férié annuel pour marquer une journée nationale de commémoration pour les victimes de la pandémie.

Elle dit: « Boris a dit que nous célébrerons les héros de Covid, mais ce que je veux, c’est un jour de repos – des vacances créées dans lesquelles nous arrêtons tous ce que nous faisons et rendons hommage aux personnes que nous avons perdues. »

Esther, qui admet qu’elle pleure rarement, est visiblement émue lorsqu’elle entend des expériences de chagrin déchirant chez les autres dans le film.

Parmi eux, Durone, 26 ans, dont le frère Aaron a été assassiné à l’âge de 24 ans alors que Durone n’avait que 11 ans, et Gary, 59 ans, qui a perdu sa femme Joy à la septicémie alors qu’elle n’avait que 41 ans.

Elle parle également à Amber, 23 ans, dont la mère est décédée d’une crise cardiaque il y a quatre ans, et à Joy, 55 ans, qui a subi une épreuve dévastatrice lorsque ses parents ont tenté de se suicider après que son père a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.







La surdose de son père lui a coûté la vie, puis sa mère âgée survivante a subi un procès pour meurtre avant d’être finalement déclarée non coupable.

Et Lucy Herd, dont le tout-petit Jack s’est noyé dans un étang juste deux semaines avant son deuxième anniversaire en 2010, dit qu’elle a trouvé que sa conversation avec Esther était un «processus de guérison».

Lucy, 46 ans, de Wokingham, Berks, raconte: «C’était une belle journée ensoleillée d’août et j’ai pris un appel téléphonique. J’ai demandé à Jack de faire du dessin et je suis retourné à mon appel téléphonique. Ce n’était pas très long, environ trois minutes. Puis je me suis retourné et Jack n’était pas là et la porte arrière était ouverte.

«Je l’appelais et je suis sorti et le chien s’est assis près de l’étang et je savais juste.

«J’ai couru jusqu’à l’étang et il était face contre terre. Je l’ai fait sortir et j’ai essayé de le ressusciter. Je me souviens avoir crié et crié à l’aide.







Mais elle ajoute: «À l’hôpital, le directeur des urgences a posé sa main sur mon épaule et elle a dit:« Lucy, je suis désolée que nous ne puissions rien faire d’autre ». C’est alors que mon cœur s’est brisé en un million de morceaux et c’est le jour où je suis mort. Cela a changé ma vie et celle de ma famille pour toujours.

À peine 12 semaines après la mort de Jack, Lucy a commencé à faire campagne pour le droit au congé de deuil après avoir réalisé que certaines personnes devaient retourner au travail immédiatement après une perte.

Pendant sa campagne, elle a également élevé ses deux enfants Josh, maintenant 24 ans, et Ellé, 19 ans.

Josh est maintenant sauveteur, travaillant dans un centre de loisirs et une école, déterminé à empêcher le genre de tragédie qui a tué son frère.

La loi de Jack, faisant du congé parental payé un droit légal, est finalement entrée en vigueur en avril de l’année dernière.







Lucy dit: «Jack était le petit garçon qui faisait des bisous au monde. C’était le garçon dans le chariot de l’allée Tesco qui disait bonjour à tout le monde. C’était un beau petit garçon et tout ce que j’ai fait a été pour Jack.

Dans le documentaire, Esther et Lucy trouvent un terrain d’entente sur le fait de rester avec leurs proches après leur mort.

«C’est presque qu’ils sont toujours là, n’est-ce pas? dit Esther, la voix hésitante. «Je suis restée avec mon mari aussi longtemps que je sentais qu’il était toujours là.»







Esther dit qu’elle a maintenant résolu ses peurs et trié les affaires de Desmond.

«Ma grange est maintenant disponible pour mes petits-enfants, lorsqu’ils sont autorisés à visiter.»

* Esther Rantzen: Living with Grief est diffusé ce soir sur Channel 5 à 22h.