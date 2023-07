Esther est vivante – une fille disparue dans le parc Golden Ears serait en sécurité

La GRC est en route vers le parc provincial Golden Ears ce soir, pour confirmer de première main que la randonneuse disparue Esther Wang est vivante.

Le jeune de 16 ans a disparu mardi, alors qu’il faisait une randonnée sur le sentier East Canyon.

Les rapports indiquent que la jeune femme a quitté le même sentier juste avant 22 heures ce soir (jeudi 29 juin).

Le porte-parole de Ridge Meadows Search & Rescue, Rick Laing, qui n’était pas sur les lieux, a déclaré que son téléphone avait explosé avec des nouvelles de membres de l’équipe ravis d’apprendre qu’elle allait bien.

« Au-delà de cela, je ne sais encore rien », a déclaré Laing, incapable d’élever qui que ce soit sur scène pour le moment.

Sergent de la GRC. Daniel Rettenbacher a confirmé qu’il avait reçu des nouvelles similaires, mais qu’il était en route pour le parc provincial pour en savoir plus.

Wang était l’une des quatre personnes qui sont allées faire une randonnée vers 9 heures du matin mardi, dans le cadre d’une activité pour les jeunes, a déclaré le cap. Julie Klaussner avec la GRC de Ridge Meadows plus tôt dans la semaine.

Le groupe, qui était en voyage de camping, a marché jusqu’à Steve’s Lookout et est parti vers 14 h 45 pour retourner à leur terrain de camping.

Environ 15 minutes après le début de la randonnée, le chef de groupe a été informé que Wang avait été séparé du groupe.

« Comme c’est le cas lorsque les gens sont fatigués à différents niveaux de forme physique, le groupe s’est un peu séparé et lorsqu’ils se sont arrêtés pour vérifier et s’attendre, ils ont remarqué qu’Esther avait pris du retard et qu’ils ne pouvaient pas la localiser. » explique Klaussner.

Le groupe est retourné au point de vue à la recherche de Wang, mais ils n’ont pas pu la trouver.

C’est alors que le chef de groupe s’est rendu à l’entrée du sentier et a alerté un garde forestier qui a signalé la disparition de Wang à la police.

Les équipes de recherche et de sauvetage de Ridge Meadows ont été appelées et recherchent activement le parc. La recherche avait été annulée ce soir, car il faisait noir.

