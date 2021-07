Esther Dingley « ne laisserait pas ses proches dans le noir si elle était en vie », dit son petit ami alors qu’il cherche un routard britannique

LE petit ami dévasté d’une randonneuse britannique disparue dans les Pyrénées a déclaré qu’elle « ne laisserait pas ses proches dans le noir » si elle était en vie.

Dan Colegate, 38 ans, continue de parcourir les Pyrénées où sa petite amie Esther Dingley, 37 ans, a été vue pour la dernière fois dans un selfie au sommet du sommet Pico Salvaguardia à la frontière hispano-française en novembre.

Esther Dingley, 37 ans, et son petit ami Dan Colegate, 38 ans, qui continue de parcourir les Pyrénées Crédit : Tim Stewart

Esther Dingley, diplômée d’Oxford, a été vue pour la dernière fois dans un selfie le 22 novembre

Les équipes de secours en montagne ont repris la recherche d’Esther en juin après que des patrouilles à pied, des chiens et des hélicoptères n’ont trouvé aucune trace du diplômé d’Oxford l’année dernière.

Dan a lancé sa propre recherche de sa petite amie de 20 ans, grimpant au sommet de 8 796 pieds où l’amour de sa vie a posté son dernier selfie sur les réseaux sociaux avant de disparaître.

Il a scruté les pentes et recherché les zones voisines dans une tentative désespérée de découvrir ce qui est arrivé à Esther.

S’adressant au Times, Dan a déclaré: « Esther ne laisserait pas sa famille ou moi-même dans le noir comme ça.

« L’idée qu’elle se ferait du mal à un moment de sa vie où elle était heureuse et avait tant d’opportunités devant elle, et le ferait de manière à ce qu’elle disparaisse complètement, ne convient pas. »

Le couple était ensemble depuis sa rencontre à l’Université d’Oxford, où ils étudiaient tous les deux la chimie il y a 20 ans.

« Je continuerai jusqu’à ce que je puisse regarder la carte et dire: » Elle n’est pas là « . Je continuerai jusqu’à ce qu’il n’y ait nulle part où chercher », a-t-il déclaré.

« Je ne peux imaginer aucun plaisir dans un avenir qui n’implique pas Esther.

« C’est très difficile de traiter quelque chose quand on ne sait pas ce qui s’est passé. Mon sentiment est que je suis vraiment dans les limbes. »

Esther et Dan ont passé près de sept ans à voyager à travers l’Europe dans un camping-car Crédit : Tim Stewart

Le couple s’est rencontré à Oxford alors qu’ils étudiaient la chimie il y a 20 ans

En 2014, le couple a décidé de louer leur appartement à Durham et a passé près de sept ans à voyager à travers l’Europe dans un camping-car, à bloguer et à écrire des livres sur leurs aventures.

Randonneuse solitaire expérimentée, Esther a parcouru 225 km en un mois dans les Pyrénées, accompagnée de deux chiens, en 2019.

« Esther était très, très à l’aise et compétente en montagne. Ces sentiers ne l’auraient pas dérangée », a déclaré Dan.

« Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas pu glisser – mais si elle a glissé, où est-elle ? C’est ce que je n’arrive pas à comprendre. »

Il a ajouté: « Esther savait mieux que quiconque comment alimenter son corps et prendre soin d’elle-même, souligné par les nombreux voyages en solo beaucoup plus exigeants qu’elle avait effectués en toute sécurité. »

Cela survient alors que le clairvoyant conseillant les flics sur la disparition de Madeleine McCann a partagé les coordonnées où il prétend que le corps d’Esther est enterré.

Michael Schneider pense qu’Esther a été tuée et emmenée dans un véhicule avant que son corps ne soit jeté ou enterré près d’un ruisseau à six miles de son dernier emplacement connu.

La piste a été signalée aux enquêteurs et pourrait être un autre coup dévastateur pour la famille d’Esther, anéantissant peut-être l’espoir qu’elle soit retrouvée vivante.

Esther était une randonneuse solo expérimentée Crédit : Tim Stewart

Dan craint que quelque chose de sinistre ne soit arrivé à Esther Crédit : Tim Stewart

Schenider prétend retrouver des personnes disparues en regardant une photo d’elles et en demandant à Dieu si elles sont vivantes ou mortes.

Et Dan pense aussi que quelque chose de sinistre a pu arriver à son partenaire – et les flics n’ont rien exclu.

« Elle a peut-être été forcée d’accompagner quelqu’un sous la menace d’une arme », a-t-il déclaré.

« Une perspective horrible, mais cela signifie qu’il y a une partie de moi dans mes tripes qui pense qu’Esther pourrait encore être là-bas, vivante. Une partie de moi a besoin d’une graine d’espoir juste pour se lever chaque jour. »

Il a parlé pour la dernière fois à Esther, une rameuse championne qui a représenté la Grande-Bretagne lors de la Coupe d’Europe junior, lors d’un appel vidéo le 22 novembre alors qu’elle se tenait au sommet et elle lui a envoyé une photo et un SMS vers 15h30.

Il disait: « Je suis sur un col / pic donc je ne peux pas m’arrêter trop longtemps. J’ai hâte de lire tous vos messages. Je t’aime beaucoup XXX en passant un très bon moment. »

Environ 35 minutes plus tard, elle a dit à Dan qu’elle se dirigeait vers le col de Port de la Glère le lendemain.

Elle a ajouté: « Peut plonger en France. En espérant que le Refuge Venasque ait une chambre d’hiver. Je te tiens au courant quand le pourra. Je t’aime xxx. »

Dan a déclaré qu’Esther prévoyait de passer la nuit dans un refuge de montagne français isolé et sans pilote, le Refuge de Venasque, avant de retourner en Espagne jusqu’au camping-car le lendemain.

La mère d’Esther a dit que sa fille ne serait pas partie pour commencer une nouvelle vie sans le lui dire ou à Dan Crédit : Reuters

Mais Esther ne s’est pas présentée le 25 novembre.

Elle a été portée disparue et des flics ont frappé à la porte du véhicule qu’elle avait laissé sur le parking avant de se lancer dans sa randonnée, mais elle n’était pas là.

Dan, un talentueux joueur de hockey sur glace, a décrit comment il était le premier centre de l’enquête policière, avec des détectives fouillant la maison française du couple dans un village à 100 miles au nord des Pyrénées.

« Ils ont fouillé la maison, regardé dans toutes les armoires, retiré la couverture de la piscine. Ils ont tout fouillé.

« J’étais content qu’ils l’aient éliminé. Mais je ne me suis jamais senti comme un suspect. Je ne pouvais pas avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition d’Esther. J’étais à 160 km, avec seulement un vélo pour le transport. »

Ria Bryant, la maman d’Esther, a loué une maison à Benasque, la petite ville espagnole des Pyrénées où sa fille était basée avant sa disparition.

L’homme de 74 ans a déclaré au Times : « Je trouve ça assez douloureux d’être ici. Je ne semble pas pouvoir dormir mais je veux aller à l’endroit où ils la trouvent. »

Ria insiste sur le fait que sa fille ne serait pas partie pour commencer une nouvelle vie sans le lui dire ou à Dan.

‘ELLE ÉTAIT MA MEILLEURE AMIE’

« Ce ne serait pas du tout Esther, dit-elle. « Elle n’était pas seulement ma fille, c’était ma meilleure amie. Nous avons toujours eu une relation très ouverte, nous partageons même les choses les plus privées. »

Elle a ajouté: « J’ai trouvé incroyable à quel point elle et Dan s’entendaient bien – Esther était l’abeille occupée, rencontrant des gens, planifiant où ils allaient, ce qu’ils faisaient. Il était le plus pratique. Ils se sont connectés. «

Et Dan a déclaré: « L’idée qu’elle précipiterait une opération massive de recherche et de sauvetage et une enquête policière internationale parce qu’elle avait envie de sortir un peu du réseau serait un anathème total pour elle.

« Si Esther voulait du temps pour elle-même, elle n’avait qu’à dire les mots: » J’ai l’impression d’avoir un peu de temps pour moi « – c’est tout. Elle le savait, parce que c’est ce qu’elle faisait. »

Un clairvoyant pense qu’Esther a été tuée et embarquée dans un véhicule avant que son corps ne soit jeté Crédit : Tim Stewart

Alors que les recherches reprennent, le sergent Jorge Lopez Ramos, dont l’équipe d’élite de recherche et de sauvetage en montagne de Greim a dirigé la recherche d’Esther pendant huit jours l’année dernière, a déclaré que la neige sur la face nord du sommet du côté français de la frontière signifiait attendre encore jusqu’à l’été.

Il a également déclaré que les agents comptaient sur la possibilité d’informations des randonneurs qui envahissent les Pyrénées pendant les mois de pointe de juillet et août s’ils ne trouvaient rien plus tôt.

Les officiers de la Garde civile espagnole qui ont travaillé sur le terrain seront soutenus par un hélicoptère à partir de la mi-juin qui a une base permanente dans la ville de Benasque où Esther avait séjourné avant de disparaître.

Lopez Ramos a déclaré: « Nous avons passé du temps à aller dans les montagnes et à voir à quoi ressemble la neige et à regarder les endroits où nous pensons qu’Esther aurait pu avoir un accident. »

En avril, The Sun a révélé comment cinq autres personnes ont disparu au cours des 15 dernières années près de l’endroit où Esther a disparu.

L’avocat espagnol Andres Funes, 61 ans, a disparu près de l’endroit en mars.

Et quatre autres randonneurs européens ont disparu dans la région riche en glaciers depuis 2006. Tous, comme Esther, étaient seuls.