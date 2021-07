Estelle Hedaya, dernière victime retrouvée

Plus d’un mois après l’effroyable effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride, les autorités ont identifié les restes de la dernière victime.

Estelle Hedaya, 54 ans, a été identifiée lundi. Son frère cadet, Ikey Hedaya, a confirmé la nouvelle à l’Associated Press.

Un total de 98 personnes ont été tuées le 24 juin lorsque le condominium de 12 étages Champlain Towers South s’est écrasé au sol. Quatre-vingt-dix-sept corps ont été retirés des décombres et un est décédé à l’hôpital. Les responsables du comté représentaient 242 personnes qui avaient vécu dans le complexe.

Les pompiers ont déclaré vendredi la fin de leurs recherches de corps sur le site, poursuivant l’enquête sur les débris désormais stockés dans un entrepôt de Miami.

Se souvenir de ceux qui sont mortsdans l’effondrement du condo Champlain Towers à Surfside, en Floride

Hedaya a été qualifiée de « personne aimant s’amuser » par une amie de près de trois décennies, Sharona Abadi.

« C’était une personne qui aimait la vie », a déclaré Abadi au Palm Beach Post. « Vous pouvez la mettre dans une pièce et elle sera du genre à se faire des amis. Elle était la vie de la fête.

Hedaya a déménagé de New York à Surfside il y a environ cinq ans après avoir décroché un emploi dans une entreprise de bijoux. Un ami commun lui a parlé pour la dernière fois vers 23 heures le 23 juin, a déclaré Abadi.

Le jour de l’effondrement, Abadi s’est portée volontaire à la synagogue Skylake et à la Shul, faisant tout ce qu’elle pouvait pour aider à réconforter les familles qui attendaient des nouvelles de leurs proches.

Lorsqu’elle est retournée chez elle à Aventura ce soir-là et a allumé le journal de 23 heures, elle a vu un spectacle familier : le balcon de son amie, d’où Hedaya partageait souvent des photos.

« Estelle, s’il te plaît, dis-moi que tu n’es pas dans Champlain Sud. Nous sommes inquiets pour vous », a écrit Abadi.

Les funérailles d’Hedaya sont prévues mardi.

Vendredi, le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a reconnu le travail épuisant des pompiers qui ont travaillé par équipes de 12 heures au cours des quatre dernières semaines. Les équipes de recherche se sont battues contre la chaleur, les orages et un incendie récurrent pour enlever plus de 14 000 tonnes de béton et de barres d’armature brisées, travaillant souvent rocher par rocher et rocher par rocher

« C’est évidemment dévastateur. C’est évidemment une situation difficile à tous les niveaux », a déclaré Cominsky. « Je ne pourrais pas être plus fier des hommes et des femmes qui représentent Miami-Dade Fire Rescue. »

« Leurs droits seront protégés » : Les victimes de l’effondrement d’un condo en Floride recevront 150 millions de dollars pour commencer, selon un juge

À l’exception des premières heures après l’effondrement, aucune autre personne n’avait été retrouvée vivante. Les efforts de sauvetage se sont transformés en efforts de récupération le 7 juillet.

Lors d’une conférence de presse lundi, la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que l’effondrement de Surfside était la plus grande réponse non liée aux ouragans de l’histoire de la Floride.

« La tragédie de Surfside sera quelque chose qui vivra avec nous tous pour toujours », a-t-elle déclaré. « J’espère aussi qu’à travers cette tragédie, les liens que nous avons tissés se renforceront. »

Contribution : Jeanine Santucci, USA TODAY ; Hannah Morse, Palm Beach Post ; Presse associée