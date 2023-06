Esteban Volkov, petit-fils de Trotsky et gardien de sa flamme, décède à 97 ans

Esteban Volkov, qui a été témoin des derniers souffles de son grand-père, Léon Trotsky – le leader révolutionnaire russe exilé dont l’assassinat au Mexique en 1940 avait été ordonné par son grand rival Joseph Staline – et qui a consacré ses dernières décennies à préserver l’héritage de Trotsky, est décédé le 16 juin à Tepoztlán , Mexique. Il avait 97 ans et vivait dans la banlieue de Mexico à Coyoacán depuis qu’il était sous la tutelle de Trotsky à l’âge de 13 ans. Sa fille Nora Volkow, qui utilise une orthographe différente du nom de famille, a confirmé le décès mais n’a pas fourni de cause précise. Elle a déclaré que son père était devenu aveugle plus tôt cette année et était entré dans une maison de retraite à Tepoztlán, une ville au sud de la capitale.

M. Volkov était un ingénieur chimiste à la retraite lorsqu’en 1990, il a ouvert un musée dans la maison de la rue Viena où il avait vécu avec son grand-père. Le moment du musée a coïncidé avec la fin de la guerre froide et un an avant l’effondrement de l’État soviétique que Trotsky, avec Vladimir Lénine, avait contribué à créer.

Le but de l’espace d’exposition était d’attirer une attention renouvelée sur l’homme que Staline avait envoyé en exil au milieu d’une lutte pour le pouvoir pour diriger l’Union soviétique après la mort de Lénine en 1924. Staline a dépeint Trotsky comme un subversif et a tenté de l’effacer de l’histoire soviétique.

« Nous ne demandons pas de réhabilitation politique parce qu’il n’a pas besoin de réhabilitation politique », a déclaré M. Volkov au Los Angeles Times à propos de son grand-père, qui a obtenu l’asile du président mexicain de gauche et s’y est installé en 1937. « Nous voulons vérité historique. … La vérité est un élément fondamental du progrès. Nous ne pouvons aller nulle part sans la vérité.

Le musée de la maison Léon Trotsky est maintenant géré par l’État mexicain et compte plus de 50 000 visiteurs par an.

Trotsky a averti son petit-fils de rester en dehors de la politique pour sa propre sécurité, et il a obéi. Le musée n’est pas destiné à servir de temple à la politique de son grand-père, mais à élaborer sur le parcours politique d’un homme né Lev Davidovich Bronstein et issu d’une riche famille juive.

M. Volkov est né Vsevolod Volkov Platonovich Bronstein le 7 mars 1926 à Yalta sur la péninsule de Crimée qui faisait partie de l’empire russe et le resta sous les Soviétiques. Après que l’Ukraine a obtenu son indépendance de l’Union soviétique brisée en 1991, la Crimée est devenue une partie de l’Ukraine et l’est toujours, bien qu’elle soit occupée par les forces d’invasion russes depuis 2014.

La mère de M. Volkov, Zinaida, était l’une des deux filles de Trotsky. Le père de M. Volkov, Platon Volkov, était un partisan de Trotsky qui a ensuite été arrêté et a disparu dans les prisons de Staline, réputé assassiné par le régime.

Zinaida a été autorisée à quitter l’Union soviétique avec son fils, alors âgé de 5 ans, pour rendre visite à son père, qui avait été exilé sur une île de la mer de Marmara près d’Istanbul. Pour des raisons qui ne sont devenues claires pour M. Volkov que des décennies plus tard, sa demi-sœur légèrement plus âgée, Aleksandra, a été laissée pour compte – pour ne plus être revue par lui pendant 57 ans.

En 1932, craignant pour la sécurité de sa fille et de son petit-fils, Trotsky leur dit d’aller à Berlin. En quelques semaines, Zinaida est tombée malade de la tuberculose. Accablée de chagrin et souffrant de dépression, elle s’est suicidée, selon son fils, en laissant sa tête près d’un four à gaz éteint dans leur appartement.

Des amis ont envoyé l’enfant dans une école de la capitale autrichienne, Vienne, dirigée par des «disciples» autoproclamés du psychiatre Sigmund Freud, avant que son oncle Lev Sedov ne l’emmène à Paris en 1934. Quatre ans plus tard, Sedov a été retrouvé mort dans un Paris hospitalisé alors qu’il était soigné pour une appendicite, de nombreux historiens s’accordant à dire qu’il avait été empoisonné par des agents staliniens.

M. Volkov a estimé plus tard qu’en tout, 30 membres de sa famille avaient été tués ou avaient disparu sous le régime de Staline ou, comme sa mère, s’étaient suicidés. Il fut bientôt envoyé au Mexique pour rejoindre son grand-père, qui l’appelait Esteban dans le pays hispanophone.

Même s’il était aux antipodes de l’Europe, M. Volkov n’était pas entièrement en sécurité. En mai 1940, il a reçu une balle dans le pied lors d’une tentative de tuer Trotsky dans sa maison. Des hommes armés, apparemment dirigés par le muraliste mexicain et sympathisant stalinien David Alfaro Siqueiros, ont percé l’équipe de sécurité et criblé la chambre de Trotsky de balles d’armes automatiques.

La femme de Trotsky a poussé son mari dans un coin, et ils ont tous deux survécu. Mais les hommes armés ont ensuite tiré dans la chambre voisine, où dormait le jeune M. Volkov. « J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance », se souvient-il dans une interview accordée en 2012 au journal espagnol El País. « Un homme armé a tiré six fois dans mon matelas, mais j’avais sauté sous le lit. Je me souviens du bruit terrible et de l’odeur de la poudre à canon.

Quelques mois plus tard, le 20 août, M. Volkov était rentré de l’école lorsqu’il a vu Trotsky saigner à mort mais toujours debout avec défi dans les bras de ses gardes du corps et de sa femme, Natalia Sedova.

« Éloignez le garçon. Il ne devrait pas voir ça ! il se souvenait de son grand-père en train de crier.

L’agresseur, le stalinien d’origine espagnole Ramón Mercader, avait pénétré dans la maison sous prétexte d’être un admirateur, puis avait attaqué Trotsky avec un piolet d’alpiniste qu’il avait caché dans son manteau.

M. Volkov a vu le corps ensanglanté de son grand-père emmené sur une civière. Trotsky, qui avec Lénine avait aidé à renverser l’Empire russe lors de la révolution bolchevique de 1917, est décédé des suites de ses blessures le lendemain à l’âge de 60 ans.

Mercader a été condamné et a passé près de 20 ans dans une prison mexicaine avant de déménager en Union soviétique, où il a été accueilli en héros. Ami du dirigeant cubain Fidel Castro, il est mort d’un cancer du poumon à La Havane en 1978.

Après l’assassinat, la deuxième épouse de Trotsky, Natalia, s’est occupée de M. Volkov tout au long de son adolescence. À l’Université nationale autonome du Mexique, il a obtenu un diplôme en génie chimique. Il a obtenu un poste d’ingénieur chimiste au sein de la société pharmaceutique mexicaine Syntex et, par son travail dans la synthèse d’hormones stéroïdiennes, a participé au développement de la pilule contraceptive.

Il a été marié à Palmira Fernandez de 1953 jusqu’à sa mort en 1997. En plus de Nora, qui est directrice du National Institute on Drug Abuse à Bethesda, Md., les survivants comprennent trois autres filles, Veronica, Patricia et Natalia ; cinq petits-enfants; et deux petits-enfants.

M. Volkov a passé une grande partie de sa vie à ne rien savoir du sort de sa demi-sœur, Aleksandra, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel à la fin des années 1980 d’un historien français, Pierre Broué, lui disant qu’elle était en vie à Moscou mais mourait d’un cancer. Au milieu de la politique de glasnost ou d’ouverture du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, M. Volkov a été autorisé en 1988 à rendre visite à Aleksandra.

« Aleksandra a toujours été bouleversée que ce soit moi que notre mère ait emmené avec elle », a déclaré M. Volkov à la publication Workers Vanguard à l’époque. « C’est Broué qui a été le premier à savoir pourquoi. Staline avait précisé dans les papiers de sortie qu’elle ne pouvait emmener que son plus jeune enfant. (Aleksandra a également passé des années dans un camp de travail au Kazakhstan, alors une république soviétique, dans le cadre d’une rafle de personnes liées aux « ennemis du peuple ». Elle a été libérée après la mort de Staline en 1953.)

M. Volkov a décrit ses retrouvailles avec Aleksandra comme douce-amère. Ils pouvaient à peine communiquer car il avait oublié son russe et elle ne parlait ni espagnol, ni anglais, ni français. Néanmoins, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, « c’était un peu comme des gens d’un naufrage qui se retrouvent sains et saufs sur la plage ».

M. Volkov a également profité de cette visite pour presser l’État soviétique d’effacer le nom de son grand-père vilipendé, dont la mention même était taboue pendant des décennies. (Il n’a jamais été officiellement réhabilité.)

Nora Volkow se souvient de son père comme « d’un homme extraordinaire qui m’a transmis sa passion pour la science, la justice et la vérité, et qui m’a inspiré par sa résilience. Il aimait la nature, les montagnes, l’océan et aimait la musique, Chostakovitch et Stravinsky étant ses favoris. Il n’a jamais cessé de marcher et est même mort en marchant, devant sa maison de retraite.