Esteban Ocon en tête des deuxièmes essais d’Alpine au Brésil

Esteban Ocon a dominé les temps d’Alpine devant Sergio Perez de Red Bull lors de la deuxième séance d’essais sans incident de samedi lors du Grand Prix du Brésil de ce week-end.

Le Français de 26 ans a réalisé le meilleur tour en 1 minute et 14,604 secondes pour devancer le Mexicain de 0,184 seconde. George Russell a terminé troisième pour Mercedes devant Fernando Alonso dans la deuxième Alpine, le double champion du monde nouvellement acclamé Max Verstappen de Red Bull et Lewis Hamilton de Mercedes.

Pierre Gasly a terminé septième pour Alpha Tauri devant les deux voitures Haas de Mick Schumacher et Kevin Magnussen, qui a été le plus rapide lors des qualifications sous la pluie de vendredi et partira de la pole position dans la course de sprint plus tard samedi.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-2023 : le Mumbai City FC frappe le Chennaiyin FC pour six à la Marina Arena

Lando Norris, complètement remis d’une intoxication alimentaire, a terminé 10e pour McLaren.

Lors de son avant-dernier week-end de Grand Prix, le quadruple champion Sebastian Vettel a été le premier homme à sortir dans des conditions sèches et chaudes après l’averse tardive dramatique de vendredi, menant un groupe qui comprenait l’Américain Logan Sargeant, remplaçant Alex Albon chez Williams dans le but d’accumuler des tours. et ajouter un point à sa superlicence nécessaire pour la saison prochaine.

Après des tours rythmés par les deux Ferrari, Perez a pris l’initiative suivi de Russell puis d’Ocon tandis que Sargeant a rapidement bouclé 28 tours pour soutenir sa candidature pour remplacer le Canadien partant Nicholas Latifi.

Cela s’est déroulé sans incident alors que les équipes se sont concentrées sur l’évaluation des pneus avant la course de sprint plus tard samedi et le Grand Prix complet de dimanche.

Une grande partie de l’attention locale a été concentrée sur le Brésilien adopté Hamilton et les progrès de Magnussen, qui avait remporté sa première pole position et celle de l’équipe Haas vendredi.

À 20 minutes de la fin, il était huitième et une place derrière son coéquipier Schumacher qui s’était qualifié 20e alors que les pilotes Haas terminaient la grille. Le sort de l’Allemand avec l’équipe sera décidé la semaine prochaine, avait annoncé plus tôt le patron de l’équipe, Gunther Steiner.

Écoutez les dernières chansons, uniquement sur JioSaavn.com

Pour le plus grand plaisir des fans brésiliens, Enzo Fittipaldi, petit-fils du double champion Emerson Fittipaldi, a annoncé plus tôt via les réseaux sociaux qu’il rejoignait l’académie des pilotes Red Bull. Son frère Pietro est pilote de réserve chez Haas.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici