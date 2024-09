Este Haim sur Taylor Swift : « Elle mérite toutes les récompenses »

Este Haim ne tarit pas d’éloges sur Taylor Swift avec qui elle entretient une étroite amitié et leur lien étroit s’étend également à une relation de travail.

Lors d’une interview avec MODEa déclaré le joueur de 38 ans, « [Taylor’s] « C’est la meilleure et elle mérite toutes les distinctions qu’elle a jamais reçues », ajoutant : « C’est un vrai génie, et c’est aussi, genre, la meilleure amie et la meilleure amie. »

Elle a continué : « Nous avons passé un moment incroyable à l’US Open… oui, je le referais un milliard de fois. C’était tellement amusant. »

Este est l’un des trois membres d’un groupe basé à Los Angeles appelé Haim, dirigé par les trois sœurs.

Souvent, le groupe de rock ouvrait pour Tournée des époques et ont également réalisé leur collaboration Pas de corps, pas de crime sur scène avec le lauréat du Grammy.

Décrivant l’expérience, Este a déclaré Personnesc’était « l’une des choses les plus exaltantes que nous ayons jamais eu l’occasion de vivre ».

« C’était vraiment comme un rêve », ajoutant : « Non seulement elle était incroyablement accueillante sur scène, mais ses fans nous ont accueillis et ont chanté chaque mot. »